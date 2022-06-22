صفقة جديدة تعزز ريادة "أنغامي" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم العربي عبر الترويج لمنصتها ضمن مجموعة واسعة من البرامج الترفيهية والمحطات التلفزيونية والإذاعية ومنصات البث المباشر وقنوات وسائل التواصل الاجتماعي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "MBC"، أكبر شركة إعلامية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن دخولها بمرحلة جديدة من التعاون مع شركة "أنغامي" (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: ANGH)، المنصة التكنولوجية الرقمية الرائدة في مجال البث الترفيهي والموسيقي في المنطقة، لتعزز بذلك جهود التسويق للمنصة، مع تجديد اتفاقية التسويق المبرمة معها.

وستشهد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الترويج لمنصة "أنغامي" ضمن جميع برامج مجموعة "MBC" في المنطقة، الأمر الذي يتيح للمنصة الظهور أثناء عرض المحتوى والعروض المباشرة والوسائط الخاصة بمختلف فئات وشرائح البرامج الترفيهية الحاصلة على أعلى التقييمات مثل "ذا فويس" و"أراب آيدول"، فضلاً عن 17 قناة تلفزيونية، وعدد من المحطات الإذاعية، وعلامتها الموسيقية، وجميع قنوات التواصل الاجتماعي الرئيسية، ومنصة "شاهد" الرائدة عالمياً في بث المحتوى العربي حسب الطلب، والتي تقدم إنتاجات أصلية متميزة من العالم العربي.

وفي معرض تعليقه على المرحلة الجديدة من الشراكة مع أنغامي، قال فضل زهر الدين، مدير مجموعة وسائل الإعلام الناشئة في مجموعة "MBC": "بعد شراكتنا المكللة بالنجاح والممتدة على مدار نحو عقد من الزمن، نواصل تعاوننا مع أنغامي لخلق فرص جديدة وتعزيز علاقة تعاوننا الاستراتيجية من خلال تشجيع المواهب الواعدة وإنتاج المحتوى الموسيقي المتميز من أضخم إنتاجات ومنصات "MBC"، وإدراجه على منصة أنغامي ليستمتع بها المشتركون في المنطقة".

وانطلاقاً من التزام "أنغامي" بتوسيع رقعة انتشارها العالمي وترسيخ حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتوج الشراكة الجديدة توسيع أطر التعاون بين الجانبين لجسر الفجوة بين وسائل الترفيه الرقمية والتقليدية.

من جانبه قال إيدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في أنغامي: "يؤكد هذا الإعلان الاستراتيجي على الثقة العالية والمتنامية التي يضعها رواد القطاع بمنصة "أنغامي" على غرار مجموعة "MBC"، ويقدم دلالة على إمكاناتنا الاستثنائية لتقديم تجربة لا تضاهى لمستخدمينا. ونتطلع قدماً للاستفادة من شراكتنا الوثيقة مع المجموعة لترسيخ مكانتنا كمنصة رائدة في مجال البث الترفيهي والموسيقي، وسنواصل البناء على علاقتنا الاستراتيجية الحيوية بهدف توسيع ريادتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاسيما ضمن المملكة العربية السعودية وخارجها لنصل إلى الجمهور العربي في شتى أرجاء العالم".

ترقبوا المزيد من المستجدات والأخبار الرائعة من "أنغامي". للمزيد من المعلومات والاشتراك في "أنغامي بلس"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.anghami.com.

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