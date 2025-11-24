أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة فيولا كوميونيكيشنز، التابعة لـ مجموعة ملتيبلاي بي جي إس سي (Multiply Group PJSC)، والرائدة في مجال الحلول التسويقية المتكاملة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Maven Insights وهي شركة استشارات رائدة، بهدف تقديم خدمات متكاملة في مجالات الاستشارات، والاتصال، والتحول المؤسسي في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ومن خلال الجمع بين خبرة فيولا كوميونيكيشنز في مجالات العلامات التجارية والاتصال والتسويق المؤسسي وخبرات Maven Insights في الاستراتيجيات والتحول المؤسسي، ستُقدم هذه الشراكة حلولاً شاملة تسهم في دعم النمو وتعزيز التفاعل مع مختلف فئات الجمهور.

وسيعمل الجانبان على تمكين المؤسسات من تبني الابتكار، وتعزيز المرونة، واستكشاف فرص جديدة في بيئة أعمال تتطور بسرعة، كما تضع مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون بين الشركتين يهدف إلى دمج القدرات الاستشارية والتنفيذية مع خدمات الاتصال والإبداع الرائدة في السوق، بما يخلق منظومة متكاملة من الخبرات التي تمكن المؤسسات من تحقيق التميز التشغيلي والريادة.

وقال بيرو بولي، الرئيس التنفيذي لشركة فيولا كوميونيكيشنز: "تمثل شراكتنا مع Maven Insights خطوة مهمة نحو الدمج بين الاستراتيجية والإبداع لتقديم حلول أعمال مؤثرة، وبصفتنا شركة رائدة في مجال التسويق والاتصال انطلقت من أبوظبي، نتعاون مع شركة استشارية إقليمية تتمتع بفهم عميق للسوق المحلي، ما يتيح لنا تصميم رحلات تحول مؤسسي تتناغم مع احتياجات المؤسسات محلياً وتمتد على مستوى المنطقة، وسنعمل معاً لمساعدة المؤسسات في دولة الإمارات على تحقيق النمو والمرونة والتميز، بما ينسجم مع رؤية الدولة في الابتكار والتنمية المستدامة".

وتؤكد هذه الشراكة التزام الطرفين بدفع مسيرة التحول المؤسسي من خلال الجمع بين الرؤى الاستراتيجية والإبداعية، لضمان تقديم نهج شامل يربط بين الرؤية والتطبيق ويعزز الأثر الإيجابي لعملائهما.

وقال لودوفيك تيبيرغيين، الشريك في شركة :Maven Insights "تفخر شركة Maven Insights بالتعاون مع فيولا كوميونيكيشنز في شراكة تعزز قدرتنا على تحقيق أثر تحويلي ملموس، ومن خلال دمج خبراتنا الاستراتيجية والتشغيلية مع قدرات فيولا في الاتصال، نقدم لعملائنا في دولة الإمارات منظومة متكاملة تشكل جسراً فعالاً نحو التحول، وتمكنهم من التكيف مع التغيير بمرونة والتأثير في أسواقهم والازدهار في بيئة الأعمال الديناميكية اليوم".

وتشكل هذه الشراكة فصلاً جديداً في مسيرة تقديم حلول متكاملة للتحول المؤسسي والاتصال في دولة الإمارات، بما يرسخ من أسس النمو المستدام والأثر القابل للقياس.

عن فيولا كوميونيكيشنز

تُعد فيولا كوميونيكيشنز، التابعة لمجموعة ملتيبلاي، من أبرز شركات التسويق والاتصال المتكامل في أبوظبي. ومنذ تأسيسها عام 2001، قدمت الشركة حلولاً مبتكرة في مجالات الاستراتيجية الإعلانية، والإعلام، والتسويق الرقمي، والفعاليات، والعلاقات العامة، وإنتاج المحتوى. وتتعاون فيولا مع العديد من الجهات الحكومية ووالشركات والعلامات التجارية العالمية والمؤسسات الخاصة الرائدة لتحقيق أثر إيجابي في هذا القطاع وتحقيق أثر اقتصادي ملموس في المشهد الاقتصادي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.viola.ae

عن Maven Insights

تُعد Maven Insights شركة استشارات وإدارة رائدة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، متخصصة في تنفيذ الاستراتيجيات، والتحول المؤسسي، وإدارة الأداء المؤسسي، وتحفيز النمو القائم على الابتكار. ومنذ تأسيسها عام 2010، تعاونت الشركة مع مؤسسات من القطاعين العام والخاص لتصميم وتنفيذ استراتيجيات مرنة تدعم النمو التجاري والتميز التشغيلي.

تركز Maven Insights على مواءمة الأهداف المؤسسية مع الرؤى القابلة للتطبيق، مما يجعلها رائدة في توجيه وتنفيذ مسيرات التحول المؤسسي المعقدة بكفاءة وفعالية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.maveninsights.com

-انتهى-

#بياناتشركات