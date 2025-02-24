دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، Mashreq Biz، وهي منصة خدمات مصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول متقدمة مصممة لتبسيط وتعزيز التجربة المصرفية للشركات. وتوفر المنصة الجديدة واجهة سهلة الاستخدام، ما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال من إدارة شؤونهم المالية ومدفوعاتهم ومعاملاتهم بسلاسة من مكاتبهم أو منازلهم، وتحويل العمليات التجارية اليومية إلى إجراءات مبسطة وفعّالة.

وفي تعليقه على إطلاق هذه المنصة، قال فرناندو موريلو، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق: "تشكل منصة Mashreq Biz جانباً مهماً من استراتيجيتنا لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات. من خلال هذه المبادرة، لا نكتفي بتوسيع نطاق وصولنا عبر قنوات جديدة، بل نحرص أيضًا على تحسين وتعزيز عروضنا. وتوفر Mashreq Biz منتجات وخدمات رائدة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة إدارة شؤونها المالية بفعالية وكفاءة على المدى الطويل. ويتمثل هدفنا في المشرق في إرساء معايير جديدة للخدمات المصرفية للأعمال عبر تقديم حلول شاملة لإدارة الشؤون المالية بكفاءة وأمان".

هذا وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94% من الشركات العاملة في الإمارات العربية المتحدة، ويعمل فيها 42% من إجمالي القوى العاملة، كما تساهم بنسبة 40% في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ما يجعل هذه الشركات ذات أهمية محورية لتنويع اقتصاد الدولة ونموه. وكان عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بلغ حوالي 557 ألف شركة بحلول منتصف عام 2022، وبلغت مساهمتها 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتشير التوقعات إلى أن هذا العدد سيصل إلى مليون شركة بحلول عام 2030.

وتماشياً مع نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، يعمل المشرق عبر تقديم منصة Mashreq Biz على تعزيز التحول الرقمي لأكثر من 70 ألف عميل من عملاء NEOBIZ والخدمات المصرفية للأعمال. وكانت البنك قد أطلق NEOBIZ في عام 2019، وكانت في حينها أول منصة مصرفية رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات. وتستند منصة Mashreq Biz إلى هذا الأساس القوي، حيث تقدم ميزات أكثر تقدماً تلبي الاحتياجات الديناميكية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية على التزام المشرق بالحفاظ على ريادته كمبتكر رقمي، فضلاً عن أنها تعزز دوره كلاعب رئيسي في الصناعة المصرفية الإقليمية.

من جانبه، قال راجيف تشاليسجاونكار، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأعمال في المشرق: "يمثل إطلاق Mashreq Biz قفزة كبيرة في إطار التزامنا بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونحن الآن نضع معياراً جديداً في مجال الخدمات المصرفية للأعمال عبر توفير منصة لا تعمل على تبسيط العمليات فحسب، بل وتعزز الإنتاجية أيضاً. وقد تم تصميم Mashreq Biz بعناية بالغة لتتوافق مع الاحتياجات المختلفة لعملائنا في مختلف القطاعات، ما يضمن أن تكون بمثابة شريك قوي لهم في رحلة نموهم. وقد شارك العديد من عملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة في تصميم واختبار Mashreq Biz، ونحن نتقدم لهم بخالص الشكر على رؤاهم وملاحظاتهم التي ساعدتنا في تقديم منصة تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحديثة وتحسن قدرتها التنافسية".

يمثل إطلاق Mashreq Biz خطوة مهمة إلى الأمام في مجال الخدمات المصرفية للشركات، حيث أنها تقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي تمكن الشركات من الوصول إلى الحلول المصرفية في أي وقت ومن أي مكان. ومن الميزات الرئيسية لهذه المنصة الحديثة، لوحة معلومات متكاملة لاستعراض كامل المعاملات المصرفية، وفتح حسابات بالعملات الأجنبية بشكل فوري، وتنفيذ المدفوعات المجمعة، وحجز الودائع بأسعار تفضيلية. كما تتمتع المنصة بوظائف إضافية، مثل إعادة تعيين كلمة المرور، وإدارة المستخدمين، وموافقات سير العمل المتاحة على كل من شبكة الإنترنت والهاتف المحمول، ما يعزز مستويات الراحة والكفاءة لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال.

بدوره، قال كوري تومسون، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات الرقمية لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق: "نقوم في المشرق من خلال تقديم Mashreq Biz بإرساء معايير جديدة لما يمكن أن تقدمه الخدمات المصرفية الرقمية للشركات في المنطقة. وتمثل هذه المنصة تحولاً جذرياً في كيفية تعامل الشركات مع احتياجاتها المصرفية بكل راحة ويسر من أي مكان. ونعمل من خلال توفير حل مصرفي متطور عبر الإنترنت والهاتف المحمول، على تبسيط المهام المالية المعقدة، مما يسهل على الشركات الصغيرة والمتوسطة التركيز على أعمالها بشكل أفضل. وتقدم Mashreq Biz حلولاً مخصصة وقابلة للتطوير ومصممة بعناية بالغة بما يلائم المتطلبات المتغيرة للعصر الرقمي، ما يضمن لعملائنا القدرة على تحقيق النجاح في بيئة الأعمال شديدة التنافسية".

نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من نصف قرن من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان. تم تصنيف المشرق "العلامة التجارية المصرفية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط" وفقاً لتقرير Brand Finance Global 500 لعام 2024 من قبل شركة Brand Finance.

-انتهى-

#بياناتشركات