الشركة الألمانية ستزود مشروعي عزيزي بمدينة دبي الطبية والفرجان بمولدات الديزل المتميزة كخيارات احتياطية

دبي - الإمارات العربية المتحدة، أعلنت عزيزي، شركة التطوير الخاصة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توسعة علاقة الشراكة مع Maschinenbau Halberstadt GmbH، الشركة الألمانية المعروفة والمورد العالمي التي تعمل في مجال تصنيع وتجميع مولدات الديزل عالية الجودة والموثوقة والصديقة للبيئة، وتوفيرها كخيارات دعم احتياطية لمشروعيها كريك فيوز 2 في مدينة دبي الطبية وبيرل في الفرجان.

وكانت Maschinenbau Halberstadt GmbH قد تأسست في العام 1957، ويوجد مقرها الرئيسي بمدينة هالبرشتات بألمانيا. وتُستخدم مجموعات الطاقة التي تنتجها في العديد من التطبيقات، مثل إمدادات الطاقة المؤقتة، وتوفير الطاقة في حالات الطوارئ، وإنتاج الطاقة للأغراض الصناعية، وتوفير الطاقة خارج نطاق الشبكة، والدفع البحري. ويتم تصميم منتجات الشركة وتصنيعها لتلبية أعلى معايير الجودة والموثوقية، لتكون من أفضل المنتجات الصديقة للبيئة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "يسعدنا الإعلان عن توسعة شراكتنا مع Maschinenbau Halberstadt GmbH، باعتبارها المزود العالمي الرائد لمولدات الطاقة. ومن شأن هذه الشراكة القوية أن تمكننا من تعزيز قدرتنا على تقديم حلول رفيعة المستوى ومتقدمة وصديقة للبيئة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين في مشاريعنا. ومن خلال جهودنا الموحدة، نؤكد على استعدادنا لدفع وتيرة هذه التطورات التي تحدث تغيرات جذرية في مجال توليد الطاقة، والإسهام في مستقبل أكثر إشراقًا لكافة الأطراف والبيئة بشكل عام".

وتبرز فلسفة التصميم في كريك فيوز 2 التحول الرائع الذي شهدته المدينة من الماضي التقليدي إلى المستقبل الرائع. ويضم المشروع 587 وحدة تشتمل على 116 استوديو و 436 شقة بغرفة واحدة و 35 شقة بغرفتين، ويقع في منطقة استراتيجية تعد الأفضل ارتباطاً مع مختلف أنحاء المدينة. ويضم المشروع حمّامي سباحة وغرف للساونا وأخرى للبخار وصالة رياضية مجهزة بالكامل ومنطقة لعب للأطفال، فضلاً عن مجموعة واسعة من المرافق الممتازة الأخرى.

ويقع بيرل في مجمع مزدهر وسط المساحات الخضراء ومتاجر التجزئة الضخمة، ولا يبعد سوى دقيقة واحدة فقط من شارع محمد بن زايد، ودقيقة واحدة من محطة مترو الفرجان، ما يجعله إحدى أكثر المناطق الاستراتجية جاذبية التي يسهل الوصول إليها في الإمارة.

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