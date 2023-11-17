سيتم إطلاق السفينة في معرض "نافدكس" 2025"

أبوظبي : أعلنت شركة أبوظبي لبناء السفن، التابعة لمجموعة ايدج، أنها ستقوم بدمج صاروخ أرض-أرض" MANSUP " في سفينة الهجوم السريع الخاصة بها، والتي سيتم إطلاقها في معرض "نافدكس" 2025.

وستقوم "أبوظبي لبناء السفن" بتصميم وبناء السفينة في دولة الإمارات العربية المتحددة باعتبارها الأولى من نوعها. كما ستعرض مجموعة من منتجات ايدج المتعلقة بالقطاع البحري وستتيح اختبارات الذخيرة الحية مع عروض توضيحية أخرى للعملاء، مما سيوفر منصة اختبار فعالة من أجل المزيد من التطوير. ومن المقرر أن يتم تسليم السفينة وعرضها في "نافدكس" 2025، بما يشكل استمراراً لاستراتيجية الشركة في ما يخص عرض قدراتها التصميمية المتقدمة. كما يجري الإعداد لأول عملية بيع وتصدير لسفينة الهجوم السريع، مما يشير إلى التوسع العالمي للشركة.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ ايدج ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن: "إن هذا التطور المذهل هو دليل دامغ على نجاح استراتجية أوجه التعاون التي نشهدها الآن بين شركات مجموعة ايدج. سيوُفر هذا التعاون البنّاء المزيد من فرص البيع لشركة "سيات" وأبوظبي لبناء السفن ومنتجات ايدج الأخرى. وتؤكد هذه المبادرة التزام أبوظبي لبناء السفن بالابتكار، وتوفير منصة أساسية للتطوير المستمر، وتعزيز مجموعة منتجات ايدج. لا ريب أن تعاوننا الاستراتيجي وجهودنا المشتركة من شانها أن تُمهد الطريق لتحقيق تقدم كبير في قطاع الدفاع".

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الإنجازات المهمة التي حققتها ايدج، بما في ذلك بيع صواريخ MANSUP إلى البحرية البرازيلية في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 0.6 مليار درهم إماراتي ، وخطاب النوايا الذي وقعته مع وزارة الدفاع الإماراتية بقيمة 1.102 مليار درهم إماراتي. وتمثل هذه النجاحات شهادة على تأثير وقدرات ايدج المتنامية في قطاع الدفاع، مما يمثل حقبة جديدة من الابتكار والتعاون.

يمكن لزوار معرض دبي للطيران 2023 زيارة ايدج ومجموعة شركاتها في الجناح رقم 520 في القاعة الرئيسية، والجناح الخارجي P9، والجناح الخارجي S49 في دبي وورلد سنترال.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.