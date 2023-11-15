توقيع خطاب نوايا لطلب شراء منظومة الصواريخ البحرية MANSUP وMANSUP-ER بقيمة 1.102 مليار درهم إماراتي

تأتي الاتفاقية في أعقاب عقد بقيمة 0.6 مليار درهم إماراتي مع البحرية البرازيلية لأنظمة " MANSUP "

دبي: وقّعت القوات المسلحة الإماراتية خطاب نوايا مع مجموعة ايدج، إحدى مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع الرائدة عالمياً، لشراء منظومة صواريخ MANSUP-ER المتطور والمضاد للسفن وبعيد المدى، والنسخة الأقصر مدى من نفس الطراز. وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقية 1.102 مليار درهم إماراتي، وتأتي بعد طلب مهم آخر من البحرية البرازيلية على نفس الأنظمة، وذلك على هامش معرض دبي للطيران 2023.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "يتجلّى نجاح "برنامج MANSUP" في الالتزامات التي يقدمها العملاء، بما يشمل القوات المسلحة الإماراتية ونظيرتها البرازيلية. ويدل ذلك على قوة الشراكات الدولية وتبادل الخبرات والتميز التكنولوجي. ومن خلال التعاون المثمر مع "سييات"، وبدعم من البحرية البرازيلية، طوّرنا حلاً يمتلك قدرات متفوّقة أثبتت تنافسيتها عالمياً. كما تعكس السرعة التي انتقلنا خلالها من مرحلة التصميم والاختبار إلى مرحلة التصنيع على نجاح استراتيجية النمو التي تنتهجها مجموعة ايدج، وتُؤكد سعيها الدؤوب إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمنظومة عالمية لقطاع الدفاع."

تجدر الإشارة أنه جرى تطوير "أنظمة MANSUP-ER" بالتعاون مع البحرية البرازيلية وشركة "سييات" البرازيلية المتخصصة في الأسلحة الذكية والأنظمة عالية التقنية، والتي تمتلك فيها ايدج حصة تبلغ 50%، بهدف تلبية المتطلبات الدفاعية للبحرية الإماراتية، وبرنامج الفرقاطات التابع للبحرية البرازيلية وللتصدير الدولي. وتجري ايدج حالياً مناقشات متقدمة مع عدد من العملاء المحتملين حول الصاروخ البحري بعيد المدى، والذي يتميز بقدرات تكيفية على ملاصقة سطح البحر، ويبلغ مداه 200 كيلومتر، ومزود بتوجيه يعمل بالقصور الذاتي وبقدرة تتبع تعتمد على الرادار النشط. تخضع حلول MANSUP لاختبارات مكثفة من جانب الأسطول البحري البرازيلي، وسيتم تكييفها للتكامل مع أنظمة جوية وبرية محددة.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.