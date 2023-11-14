· طلبية بقيمة 0.6 مليار درهم إماراتي لنسختين من الصاروخ البحري المتطور

دبي – 14 نوفمبر 2023: أعلنت ايدج، إحدى مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع الرائدة عالمياً، عن توريد صواريخ بعيدة المدى من مجموعة البرنامج الوطني للصواريخ المضادة للسفن (MANSUP-ER)، إلى جانب النسخة الأقصر مدى من النظام الصاروخي المتطور ضمن صفقة تُقدّر قيمتها بحوالي 0.6 مليار درهم إماراتي.

وجرى التوقيع على خطاب النوايا داخل جناح ايدج في معرض دبي للطيران، المقام حالياً في دبي وورلد سنترال، وذلك بحضور السيد منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، والأدميرال مارسيلو مينيزيس كاردوسو، مدير قسم أنظمة الأسلحة البحرية لدى البحرية البرازيلية.

وأشار منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "تواصل ايدج العمل على دفع الآفاق لتصبح جهة فاعلة رئيسية ضمن سوق أنظمة الدفاع عالية التقنية. تُمكننّا شراكاتنا المتنامية في البرازيل، خصوصاً مع البحرية البرازيلية، من الاستفادة من خبراتنا الواسعة وتجاربنا المتنوعة الشاملة في تطوير القدرات الدفاعية المتقدمة والتقنيات الأخرى المرتبطة بها عبر مجالات متعددة. كما نثق بأن نظام MANSUP-ER سيخترق هيمنة الحلول الحالية المستمرة منذ سنوات بامتياز."

وجرى تطوير أنظمة MANSUP-ER من قبل ايدج بالتعاون مع البحرية البرازيلية وشركة سييات البرازيلية المتخصصة في الأسلحة الذكية والأنظمة عالية التقنية، والتي تمتلك فيها ايدج حصة تبلغ 50%، بهدف تلبية المتطلبات الدفاعية للبحرية الإماراتية، وبرنامج الفرقاطات التابع للبحرية البرازيلية بالإضافة إلى عمليات التصدير الدولي. كما تُجري ايدج حالياً مباحثات متقدمة مع عدد من العملاء المحتملين حول الصاروخ البحري بعيد المدى، والذي يتميز بقدرات تكيّفية على ملاصقة سطح البحر، ويبلغ مداه 200 كيلومتر، ومُزود بتوجيه يعمل بالقصور الذاتي وبقدرة تتبّع تعتمد على الرادار النشط. وتجدر الإشارة أن حلول MANSUP تخضع لاختبارات مُكثفة من جانب الأسطول البحري البرازيلي، وسيتم تكييفها للتكامل مع أنظمة جوية وبرية محددة.

كما صرّح الأدميرال مارسيلو مينيزيس كاردوسو، مدير قسم أنظمة الأسلحة البحرية لدى البحرية البرازيلية: "يُمثل اليوم محطة مهمة ضمن مسيرة تعزيز الشراكة بين البحرية البرازيلية، وسييات، وايدج، حيث وقّعنا خطاب النوايا لتوريد صواريخ MANSUP-ER المتقدمة المضادة للسفن. ويشكّل التعاون بمثابة شهادة دامغة على التزامنا المتبادل بالابتكار والتطوير المشترك لأحدث التكنولوجيا الدفاعية بهدف تعزيز قدرات أساطيلنا وحماية مصالحنا البحرية."

وتعد هذه الصفقة أولى ثمار اتفاقية التعاون المشترك التي وقعتها مجموعة ايدج والبحرية البرازيلية خلال معرض "لاد" للدفاع في ريو دي جانيرو خلال أبريل من العام الجاري بهدف التطوير المشترك لتكنولوجيا الصواريخ المتقدمة المضادة للسفن بعيدة المدى، ضمن سياق البرنامج الوطني للصواريخ المضادة للسفن (MANSUP)، والذي تُوفر له سييات أنظمة التوجيه والملاحة والتحكم والقياسات عن بُعد.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.