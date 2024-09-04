أبوظبي: أبرمت "ايدج"، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، شراكة استراتيجية مع البحرية البرازيلية لإتمام التطوير الكامل للصاروخ الوطني المضاد للسفن " MANSUP" التابع للبحرية بحلول نهاية عام 2025.

وبموجب العقد، ستقوم مجموعة "ايدج" و"سييات"، الشركة البرازيلية المتخصصة في الأسلحة الذكية، بتوفير الموارد اللازمة لضمان تسليم " MANSUP" في الوقت المناسب لدمجه مع فرقاطات الشبح الجديدة من فئة " Tamandaré" التابعة للبحرية. كما يوفر العقد إطار عمل لمجموعة ايدج لاستخدامات تتعلق بالتكنولوجيا ذات الصلة " MANSUP" والبيانات التقنية في تطوير لتطوير " MANSUP -ER " (النطاق الممتد).

وبهذه المناسبة، قال رودريغو توريس، المدير المالي لمجموعة ايدج: " يسعدنا أن نعزز تعاوننا مع القوات البحرية البرازيلية والإماراتية على حد سواء، بينما نعمل أيضاً على توسيع مجموعتنا الخاصة من أنظمة الصواريخ ودفع عجلة التحول داخل صناعة الدفاع. لا ريب أن هذا البرنامج يسهم في تعزيز قطاعي الدفاع في البرازيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومن شأنه أن يُحقق فوائد تتجاوز تطوير الصواريخ بالتعاون مع "سييات". إذ سيؤدي إلى إنشاء مصانع جديدة وخلق العديد من فرص العمل ، إلى جانب تحسين نمو القاعدة الصناعية والاقتصاد بأكمله. "

وجرى التوقيع خلال زيارة رسمية للبحرية البرازيلية إلى المقر الرئيس لمجموعة "ايدج" في أبوظبي، وذلك بحضور الوفد البرازيلي الزائر ويضم الأدميرال إدغار لويز سيكويرا باربوسا، المدير العام للمواد البحرية؛ والأدميرال إيمرسون غايو روبرتو، قائد القوات الجوية البحرية؛ والأدميرال كارلوس هنريك دي ليما زامبيري، مدير أنظمة الأسلحة البحرية؛ والأدميرال مارسيلو دا سيلفا غوميز، مدير إدارة البرامج البحرية ومدير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البحرية؛ والأدميرال سيرجيو بلانكو أوزوريو، مدير الملاحة الجوية البحرية، والكابتن كليتون سوزا دا سيلفا، مساعد مدير المواد البحرية.

ويشكّل هذا العقد أحدث خطوة في التعاون الجاري بين "ايدج" و"سييات" والبحرية البرازيلية. وبعد فترة وجيزة من استحواذها على حصة 50% في "سييات"، أعلنت "ايدج" عن توسع كبير في قاعدة "سييات" التصنيعية في ساو باولو، وعن عقدين لتسليم "MANSUP " و"MANSUP-ER" إلى البحرية البرازيلية ووزارة الدفاع الإماراتية.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

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