نجحت MALY بجمع 1.6 مليون دولار أمريكي من التمويل الأولي لمنصة الصحة المالية الخاصة بها.

شاركت مجموعة من المستثمرين الإقليميين بدعم شركة التكنولوجيا المالية الناشئة للمساعدة في تحفيز عادات مالية أفضل لدى سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بوسع مستخدمي MALY الادخار والإنفاق والاستثمار بذكاء عبر تطبيق سهل الاستخدام وبطاقة مرتبطة بالبنك.

تخطط الشركة الناشئة التي تتخذ من دبي مقراً لها التوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

دبي: أعلنت MALY، وهي أول منصة للصحة المالية مقرها دبي، عن اختتامها الناجح لجولة التمويل الأولي، حيث حصلت على استثمار يتجاوز 1.6 مليون دولار لتنمية تطبيق التوفير الآلي وبطاقتها فيزا الخاصين بها.

حصلت الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على التمويل من خلال مجموعة من المستثمرين المحليين في دول مجلس التعاون الخليجي بعد مشاركة خططها لقيادة التحول باتجاه صحة مالية أفضل للجميع في دولة الإمارات العربية المتحدة والتوسع قريباً في أسواق إقليمية أخرى.

ومع ازدياد الطلب على الأدوات المالية التي تعزز عادات الادخار والاستثمار الصحية في المنطقة، حيث يواجه المواطنون والمقيمون ضغوطا اقتصادية متزايدة ومع وجود حوالي 60% من السكان في السوقين الرئيسيين المستهدفين لـ MALY - الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية - بدون أي نوع من خطط المعاشات التقاعدية أو الادخار.

تتمتع MALY بموقع مثالي لسد هذه الفجوة الكبيرة من خلال توفير منصة الاستخدام ذات أدوات ادخار ذكية وإدارة للديون وتوجيهات الإنفاق وخطط الاستثمار. توفر هذه المجالات للمستخدمين خطوات قابلة للتنفيذ لتحقيق أهدافهم المالية مع بناء الاستقرار على المدى الطويل.

وصرَح محمد إبراهيم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة: MALY " مهمتنا واضحة ورئيسية تتمثل في تحسين الصحة المالية والتعامل بشكل أفضل مع الأمور المالية لجميع مواطني وسكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

"إن التمويل الأولي والدعم الرائع الذي تلقيناه من المستثمرين والاستشاريين سيمكن MALY من بدء رحلة نموها. وسيمكننا من التوسع والنمو بكفاءة من خلال إنشاء شراكات استراتيجية وعملية للوصول إلى مستخدمين جدد ودفع تطوير المنصة والتطبيق بشكل أسرع."

وكانت MALY قد نالت بالفعل ثناء مستخدمي المرحلة التجريبية الذين أعجبوا بميزات التطبيق الفريدة وتجربة المستخدم العملية بشكل عام. ويرتبط تطبيق الادخار الآلي وبطاقة فيزا الخاصة بMALY بجميع البنوك الكبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يتيح للعملاء الادخار بسهولة عن طريق تقريب المبالغ الصغيرة تلقائيًا من المشتريات اليومية عبر أدوات الادخار. ويمكنهم أيضًا إدارة الديون المستحقة من خلال أهداف سداد ذكية، وأتمتة الودائع الادخارية، والإنفاق باستخدام بطاقة فيزا مجانية، وتحويل الأموال بطريقة سهلة ومجانية.

سيتم توجيه التمويل الذي تم جمعه حديثًا نحو مرحلة نمو جديدة تتضمن أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI).

وأضاف إبراهيم قائلاً "نعمل في MALY على اغتنام فرصة فريدة لمساعدة جميع المواطنين والمقيمين على تحسين صحتهم المالية، وسيكون تسخير قوة الذكاء الاصطناعي عاملاً كبيرًا في هذا الأمر".

"منذ البداية، قمنا ببناء المنصة آخذين بالاعتبار أهمية هندسة البيانات وتضمين التعلم الآلي (Machine Learning) في البنية الأساسية وكل ذلك بالاعتماد على فريق العمل الرائع الخاص بنا. وبمساعدة التطورات التكنولوجية الحديثة، يمكننا الآن تقديم توصيات مخصصة تعتمد على البيانات لمساعدة عملائنا على الحفاظ على علاقة صحية مع مواردهم المالية.

وتعد جولة التمويل الناجحة هذه أحدث مرحلة من خطة تطوير الأعمال الطموحة التي تم تنفيذها من خلال مزيج فريق MALY من المؤسسين ذوي الخبرة وفريق عمل شاب وموهوب. وقد أقامت الشركة الناشئة شراكات استراتيجية مع علامات تجارية كبرى أخرى، بما في ذلك VISA و NymCard وDAPI، حيث تهدف إلى أن تصبح لاعبًا رائدًا في قطاع التقنيات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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حول MALY

MALY هي منصة للصحة المالية مقرها دبي، تأسست عام 2022 في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وتم إطلاقها في عام 2023 لتمكين مواطني ومقيمي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تطوير عادات مالية أفضل. ويتمثل أحد أهدافها الأساسية في تعزيز الثقافة المالية عبر مجموعة شاملة من الأدوات والموارد، بما في ذلك تطبيق ادخار سهل الاستخدام وبطاقة ترتبط مباشرة بكبرى البنوك.

من خلال معالجة المجالات الرئيسية للصحة المالية، تهدف MALY إلى دعم مستخدميها في تحقيق أهدافهم المالية والتخطيط لمستقبل آمن.