دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كلاود كونسبت، الشريك البلاتيني لمنصة monday.com في منطقة الشرق الأوسط، ومقرها دولة الإمارات، عن إضافة منصة Make الرائدة عالمياً في الأتمتة البصرية وتنظيم العمليات إلى محفظة حلولها المؤسسية. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز مهمة الشركة الرامية إلى مساعدة المؤسسات في تسريع التحول الرقمي من خلال تنسيق سير العمل عبر مختلف الأنظمة التقنية.

وبموجب هذه الشراكة، أصبحت كلاود كونسبت من أوائل مزوّدي الخدمات الإقليميين الذين يقدّمون حزمة خدمات مدارة لمنصة Make تشمل الاستشارات والتنفيذ والمراقبة. ومن خلال الدمج بين إمكانيات monday.com وMake، بات بإمكان المؤسسات تقليل العمليات المعقّدة وتبسيط التكامل بين الأنظمة، وتسريع عمليات الأتمتة على نحو غير مسبوق.

وقال برايان ماكينزي، الرئيس التنفيذي لشركة كلاود كونسبت: "تقف منطقة الشرق الأوسط على أعتاب حقبة جديدة من الأتمتة واسعة النطاق في ظل بحث المؤسسات عن طرق سريعة واقتصادية لربط تطبيقاتها وبياناتها. ومن خلال الجمع بين خدمات منصة Make وخبرتنا العريقة مع منصة monday.com، سنتمكن من تقديم حلول أتمتة متطورة وسلسة تلبي احتياجات شتى المؤسسات."

من جانبه، قال أندرياس أوسترماير، مدير منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة Make: "نحن سعداء بانضمام كلاود كونسبت إلى منظومة شركائنا الحيويين. تتمتع الشركة بسجل حافل مع منصة monday.com وحضور قوي في الشرق الأوسط وإفريقيا، ما يجعلها شريكاً مثالياً لتوسيع رقعة خدمات الأتمتة المُقدمة عبر منصة Make في أسواق المنطقة."

توفر كلاود كونسبت حزم الخدمات المدارة لمنصة Make حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبقية أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا. وتشمل الحزم ثلاث فئات هي Starter، وGrowth وScale لتلبية احتياجات المؤسسات في مختلف مراحل رحلتها نحو الأتمتة.

www.cloudconceptgroup.com وwww.make.com

