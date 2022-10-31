· هذه الشراكة ستمكن المتسوقين في آلاف المتاجر المتواجدة على منصة مكاني من دفع ثمن مشترياتهم على أقساط شهرية مع ZoodPay.

· خوي: "ستلعب الحلول المقدمة من ZoodPayدوراً رئيسياً في بلورة مستقبل الدفعات الرقمية في الأردن، ونحن سعداء بانضمام مكاني إلينا في هذه الرحلة."

عمان ، الاردن : أعلنت ZoodPay، المنصة الرائدة في مجال الإقراض الرقمي في عالم التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، عن الدخول في شراكة استراتيجية مع MakanE، المنصة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتقديم حلول "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" في جميع المتاجر الإلكترونية التي تستخدم منصة مكاني في الأردن.

MakanE هي واحدة من أنجح منصات التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تمكّن خدماتها الآف العملاء من خلال مساعدتهم على رقمنة أعمالهم التجارية. كما أنها تمكّن كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والنساء، والشباب، ورجال الأعمال من تنمية أعمالهم وزيادة إيراداتهم وتوليد مصادر دخل مستدامة من خلال قوة التجارة الإلكترونية.

ZoodPay هي المنصة الأولى والوحيدة في الأردن التي توفر حلول " اشترِ الآن وادفع لاحقاً" للعملاء الذين يتسوقون في متجرها، ZoodMall، أو في متاجر شركائها المتواجدة في مراكز التسوّق في جميع أنحاء الأردن. تتيح هذه الشراكة الإستراتيجية فرصة تفعيل حلول " اشترِ الآن وادفع لاحقاً" في آلاف المتاجر الإلكترونية المتواجدة على منصة MakanE مما يمكن العملاء من الاستمتاع بشراء المنتجات والخدمات والدفع على أقساط شهرية من دون دفع أي عمولة أو رسوم إضافية.

بالنسبة إلى التجار الذين يستخدمون منصة MakanE الإلكترونية، سيتم تفعيل خدمة ZoodPay بشكل مباشر ومن دون الحاجة إلى أي تكامل تقني إضافي بل مجرد عملية إعداد سريعة مع ZoodPay . أما بالنسبة إلى التجار الجدد، فستوفر MakanE حزمة متكاملة تحتوي على منصة لبناء المتاجر الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول، بالإضافة إلى خدمة ZoodPay التي تمكنهم من تقديم حلول الأقساط الشهرية لمستخدميهم.

سيحصل العملاء الذين يختارون الدفع من خلال ZoodPay على تجربة دفع سلسة. عند التسوّق في أي من المتاجر الإلكترونية علي منصة MakanE يمكن للمتسوقين اختيار ZoodPay كطريقة الدفع عند الانتهاء من التسوّق، وتقديم المعلومات المطلوبة، والتقدم بطلب للحصول على الموافقة الفورية. بمجرد الموافقة على الطلب، سيتمكن العملاء من الحصول على تمويل مرن قصير المدى مما يمكنهم من دفع ثمن مشترياتهم على أقساط شهرية باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان الخاصة بهم. سيتم خصم 25 %من القيمة عند الشراء بينما سيتم خصم المبلغ المتبقي من الحساب البنكي الخاص بالعميل تلقائياً كل 30 يوماً وذلك لمدة 3 أشهر.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال مايكل خوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ZoodPay: "ستلعب الحلول المقدمة من قبل شركة ZoodPay دوراً رئيسياً في بلورة مستقبل الدفعات الرقمية في الأردن، ونحن سعداء بانضمام MakanE إلينا في هذه الرحلة. أقساطنا المرنة ستساعد التجار على زيادة قيمة سلة التسوق ومعدلات التحويل، وتقليل نسبة البضائع المرتجعة، وتوسيع قاعدة عملائهم، وتقديم تجربة تسوق أفضل لهم."

وقالت عبير قمصية، رئيس تطوير الأعمال والشراكة الاستراتيجية في منصة MakanE: "شراكتنا مع ZoodPay تقربنا خطوة من تحقيق هدفنا المتمثل في تقديم تجارب دفع سلسة لعملاء تجار منصة MakanE من خلال تزويدهم بطرق متنوعة ومتاحة لشراء جميع منتجاتهم المفضلة بسهولة."

اطلقت ZoodPay عملياتها التجارية في الأردن في آذار 2020. ومنذ ذلك الوقت، جذبت المئات من التجار المحليين والعلامات التجارية المعروفة لمتجرها الإلكتروني ZoodMall، والذي يحتوي على أكثر من 200,000 منتج محلي و 6 ملايين منتج عابر للحدود. كما وأن خدمة ZoodPay متوفرة في أكثر من 400 نقطة بيع في مراكز التسوق المتواجدة في جميع أنحاء المملكة. بإمكان التجار المحليين الوصول إلى خدمة الدفع من ZoodPay من خلال أجهزة نقاط البيع التابعة لـ Network International، وبوابة الدفع الخاصة بـ HyperPay ، و وعلى منصة MakanE في شهر كانون الثاني عام 2023.

ويضم تطبيق ZoodPay و ZoodMall 1.2 مليون عملية تنزيل وأكثر من 100,000 مستخدم نشط في الأردن. وفي الربع الأول من عام 2023، تنوي الشركة إطلاق ZoodShip، للخدمات اللوجستية الإلكترونية، وبرنامج ZoodPay لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذه الخدمات ستمكن التجار الأردنيين من تسريع أعمالهم التجارية عبر الانترنت من خلال تزويدهم بتمويل شهري للمخزون، وتكنولوجيا التخزين اللازمة، وإنشاء محتوى إلكتروني مجاني، وخدمات التعبئة والتغليف والفرز، وخدمة التسليم من خلال مراكز معالجة الطلبات المتخصصة وحلول الخدمات اللوجستية الإلكترونية.

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عن PayZood

مقرها في سويسرا ووتنتشر في عشرة مواقع لخدمة منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. يضم حل التكنولوجيا المالية الخاص بـ ZoodPay والمتجر الإلكتروني ZoodMall، أكثر من 8 مليون مستخدم. كما أنه يقدم تجربة تسوق "ذات جودة سويسرية" وخدمات عابرة للحدود للتجار والمتسوقين في أسواق التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية المتسارعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى – ويتضمن ذلك في الوقت الراهن كل من الأردن والعراق ولبنان وأوزباكستان وباكستان.

عن MakanE

MakanE هي منصة تجارة إلكترونية تأسست في أوائل عام 2020. إنطلاقاً من مهمتها المتمثلة في دعم الأعمال التجارية، تمكن MakanE العملاء من خلال مساعدتهم على البيع من أي مكان ولأي شخص. كما أنها توفر حلول التجارة الإلكترونية بما فيها بناء المتاجر الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف المحمول، وخدمة دعم النمو لجميع شركائها من خلال العمل داخل العديد من الأسواق المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متضمناً المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن والعراق ومصر.