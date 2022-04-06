تمكّن التجار والشركات من قبول المدفوعات باستخدام الهواتف الذكية

أبوظبي: تعاونت Magnati "ماغناتي"، الشركة الرائدة في قطاع حلول المدفوعات في المنطقة، مع Visa، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، لتوفير تقنية Tap to Phone غير التلامسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما سيمكن من تبسيط إجراء مدفوعات البطاقات باستخدام الهواتف الذكية.

ومن خلال هذه الشراكة، تقدم Magnati تقنية مبتكرة إلى مختلف الشركات، الصغيرة والمتوسطة والشركات التجارية الكبرى. وتتيح خاصية Tap to Phone للتجار قبول مدفوعات البطاقات عبر الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام "أندرويد" Android المتوافقة مع أجهزة الاتصال قريب المدى (NFC). ويلغي التطبيق، الذي يعتمد على تقنيات Fiserv، حاجة التجار إلى تركيب وصيانة معدات نقاط البيع التقليدية.

وفي ضوء التغيرات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وصلت نسبة المعاملات غير التلامسية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى نحو 90% في شهر سبتمبر عام 2021. وتساهم تقنية Tap to Phone في الارتقاء بتجربة العملاء من خلال توفير عمليات دفع سلسة وسريعة وفق أعلى معايير الأمان، دون الحاجة للقلق حيال التعاملات النقدية.

وتمثل هذه الشراكة رافداً لرؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى بناء اقتصاد غير نقدي من خلال التركيز على قبول المدفوعات الرقمية باستخدام أفضل الحلول والتقنيات من كافة أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، قال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة Magnati: "نحن على ثقة بأن إطلاق تقنية Tap to Phone المخصصة لنقاط البيع سيساهم في تعزيز نمو قطاع المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن سعداء بهذا التعاون مع Visa لنعمل معاً على مساعدة التجار في تقديم تجربة أكثر سهولة وسلاسة لعملائهم. ونحرص دائماً على مواصلة السعي لتحسين منظومة قطاع المدفوعات من خلال التقنيات والحلول الجديدة التي توفرها منصتنا للمدفوعات. كما أننا نفخر بالمساهمة في دعم الرؤية الوطنية الهادفة للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي عبر حلول وتقنيات مبتكرة مثل Tap to Phone التي تمتاز بالذكاء والفعالية والتكلفة المناسبة".

وقال عمر فاروق، العضو المنتدب ورئيس منصة المدفوعات لدى Magnati: "تسعى Magnati باستمرار إلى تزويد التجار بحلول جديدة ومتطورة لقبول المدفوعات، في الوقت الذي تواصل فيه الشركة إرساء معايير جديدة للتميز على مستوى القطاع؛ وهو ما يتجسد في إطلاق تقنية Tap to Phone. وتنسجم هذه الخطوة مع توجهنا الاستراتيجي الهادف إلى توفير مجموعة واسعة من الحلول التي تضمن قيمة مضافة للعملاء في إطار مبادرة منصة المدفوعات. وفي ضوء المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع المدفوعات، تبرز أهمية التركيز على اعتماد الجيل الجديد من الحلول التقنية، وفي هذا السياق نحن سعداء بالتعاون مع Visa لمنح التجار فرصة الاستفادة من أحدث التقنيات المتوفرة في القطاع".

من جهته، قال شهباز خان، مدير عام شركة Visa في الإمارات العربية المتحدة وعُمان والبحرين: "يتميز المستهلكون في دولة الإمارات العربية المتحدة بقدرتهم على التعامل مع أحدث التقنيات، ويبحثون حصراً عن تجارب التسوق التي تلبي توقعاتهم المرتفعة، فوفقاً لدراستنا الأحدث التي حملت عنوان ’العودة إلى الأعمال‘، قال 3 من كل أربعة مستهلكين في دولة الإمارات (73%) إنهم لا يرغبون بالتسوق من متاجر لا تقبل المدفوعات غير التلامسية[1]. وفي حين أظهرت غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات استعداداً مذهلاً للتطور في سبيل مواكبة التغيير، ما زالت نسبة 92% من الشركات التي شملها الاستطلاع متخوفة من نقل أعمالها إلى الإنترنت، الأمر الذي يؤكد على ضرورة توفير الدعم الإضافي أثناء انتقالها إلى الحلول الرقمية. وللمساهمة في ردم هذه الفجوة، يسعدنا التعاون مع شريكنا الأحدث Magnati دعماً لجهودنا الرامية إلى توفير هذا الحل البسيط ذات التكاليف المناسبة للمزيد من التجار في دولة الإمارات. ومن شأن تقنية Tap to Phone أن تتيح لشركائنا من التجار فرصة قبول خيارات دفع جديدة تتخطى التعاملات النقدية لتوفير تجربة التسوق التي تتوقعها أعداد متزايدة من العملاء".

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