الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة «ماجنا إيه آي» (Magna AI)، المتخصّصة في الذكاء الاصطناعي السيادي، والمُنشأة بالشراكة مع «Trend Micro» و«WDH»، والمدعومة بتقنيات «NVIDIA» المتقدّمة عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة «اعمار التنفيذية»، المتخصصة في تصميم مراكز البيانات وأعمال الهندسة والتوريد والإنشاءات.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم تخطيط وتطوير وتنفيذ مراكز بيانات متخصصة في الذكاء الاصطناعي في السعودية، إلى جانب توفير بنية تقنية تساعد الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة على تطوير وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة وأمان، مع إمكانية التوسع مستقبلاً إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجرى توقيع الاتفاقية في الرياض على هامش فعاليات «معرض الذكاء الاصطناعي العالمي 2026»، بحضور الدكتور «معتز بن علي»، الرئيس التنفيذي لشركة «Magna AI»، و«كارثيك راماسوامي »، الرئيس التنفيذي لشركة «اعمار التنفيذية».

وتأتي هذه الشراكة في وقت تواصل فيه السعودية تسريع جهودها في التحول الرقمي، مع تزايد الحاجة إلى بنية تحتية تقنية متقدمة تدعم الاستخدام المتوسع للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى «Magna AI» تصميم وتطوير البنية التقنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بما يشمل المنصات والأنظمة المرتبطة بالتشغيل والأمن والحوكمة، فيما ستقود «اعمار التنفيذية» أعمال الإنشاء والتنفيذ، بما يشمل بناء مراكز البيانات وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتشغيلها، والإدارة الميدانية والتنسيق مع الجهات التنظيمية.

وبهذا الصدد، قال الدكتور «معتز بن علي»، الرئيس التنفيذي لشركة «Magna AI»: " تعتمد قوة الذكاء الاصطناعي السيادي على قوة البنية التحتية التي يقوم عليها، وهذه البنية يجب أن تُبنى وتُدار وفق أعلى المعايير الهندسية داخل المملكة. وتمتلك «اعمار التنفيذية» الخبرات الهندسية والتنفيذية اللازمة لتحويل مستهدفات الذكاء الاصطناعي إلى مراكز بيانات متكاملة على أرض الواقع. ومن خلال هذه الشراكة، نتطلع إلى تمكين الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة في السعودية من بناء بنية تحتية متطورة للذكاء الاصطناعي، تستطيع التحكم بها وتتمتع بالموثوقية وقابلية التوسع".

ومن المتوقع أن يمتد التعاون بين الجانبين عبر مختلف مراحل تطوير البنية التحتية، بدءاً من المراحل الأولية وحتى التشغيل على المدى الطويل. ويشمل ذلك تحديد المواقع المناسبة، وإعداد دراسات الجدوى، وتطوير نماذج الأعمال، إلى جانب تكامل الأنظمة الخاصة بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وتحسين كفاءة الطاقة والتبريد والاستدامة، فضلاً عن ضمان عمليات تشغيل آمنة ومتوافقة مع متطلبات الإقامة المحلية للبيانات والأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية.

من جانبه، أكّد «كارثيك راماسوامي »، الرئيس التنفيذي لشركة «اعمار التنفيذية» أن بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي على مستوى وطني يتطلب خبرات هندسية متقدمة، وقدرات محلية قوية، وكفاءة عالية في التنفيذ. وأشار إلى أن الجمع بين خبرات الشركة في الهندسة والتوريد والإنشاء وتكامل الأنظمة، وخبرات «Magna AI» في مجال مصانع الذكاء الاصطناعي، يعزز القدرة على تطوير وتشغيل البنية التحتية لمراكز البيانات التي تدعم توجهات المملكة في الذكاء الاصطناعي وفق أعلى المعايير المطلوبة من الجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال. وأضاف أن هذه الشراكة تهدف إلى دعم العملاء في تحويل طموحاتهم في الذكاء الاصطناعي إلى بنية تحتية قابلة للتطبيق ونتائج ملموسة على أرض الواقع.

وتشارك «Magna AI» بصفتها الراعي الرئيسي في «معرض الذكاء الاصطناعي العالمي 2026» في الرياض، حيث تستعرض منظومتها المتكاملة للذكاء الاصطناعي، ومنصاتها الآمنة، إلى جانب قدراتها المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي السيادي. ويعكس هذا التعاون التزام الشركة بمواصلة بناء منظومة شراكات استراتيجية قوية في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى المنطقة، بما يسهم في تمكين الجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال من تبني حلول ذكاء اصطناعي متقدمة عبر بنية تحتية آمنة، وخاضعة لحوكمة فعّالة، ومتوافقة مع الأولويات الوطنية.

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