الرياض، المملكة العربية السعودية: كشفت شركة «ماجنا إيه آي» (Magna AI)، المتخصّصة في الذكاء الاصطناعي السيادي، والمُنشأة بالشراكة مع «Trend Micro» و«WDH»، والمدعومة بتقنيات «NVIDIA» المتقدّمة، عن منصة«MagnaVERSE» ، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات «معرض الذكاء الاصطناعي العالمي 2026» في الرياض.

وتعد «MagnaVERSE»منصة برمجية تجمع مختلف تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة موحدة، مثل نماذج الذكاء الاصطناعي والوكلاء الذكيين والتطبيقات والحوكمة، بما يمكّن المؤسسات من تطويرها وتشغيلها وإدارتها بكفاءة وأمان.

وأكد الدكتور معتز بن علي، الرئيس التنفيذي لشركة «Magna AI»، أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم عنصرًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحول الأعمال، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر لم يعد في فهم إمكانات الذكاء الاصطناعي، بل في القدرة على تشغيله وإدارته بكفاءة وأمان وعلى نطاق واسع. وأوضح أن المنصة صُممت لمعالجة هذه التحديات، عبر توفير بيئة متكاملة تساعد المؤسسات على تحويل استراتيجيات الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ.

ويأتي إطلاق المنصة في وقت تسعى فيه المؤسسات إلى توسيع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الفعلية، بعد أن ظل استخدامها لفترة محصورًا في نطاق التجارب الأولية. وفي هذا السياق، تشير تقديرات مؤسسة الأبحاث «جارتنر» إلى أن أكثر من 40% من مشاريع الذكاء الاصطناعي الوكيل قد تتوقف بحلول نهاية عام 2027 نتيجة ارتفاع التكاليف، وعدم وضوح العوائد التجارية منها، وضعف آليات إدارة المخاطر. وتهدف منصة «MagnaVERSE» إلى معالجة هذه التحديات من خلال توفير بيئة موحدة ومنظمة لإدارة الوكلاء الذكيين والنماذج وتشغيلها بكفاءة وأمان.

وتوفر المنصة بنية متكاملة تدعم متطلبات السيادة الرقمية، بما يشمل إقامة البيانات داخل الدولة، والتحكم في الوصول، والأمن، والامتثال التنظيمي. كما تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات متعددة تشمل القطاع الحكومي، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والطاقة، والتصنيع، والمدن الذكية.

وجاء الإعلان بالتزامن مع تسارع جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، مع تركيز متزايد على بناء القدرات اللازمة لنشر وتشغيل هذه التقنيات بصورة آمنة وفعالة.

ويمكن لزوار «معرض الذكاء الاصطناعي العالمي 2026» الاطلاع على منصة «MagnaVERSE» في جناح «Magna AI»، كما تتيح الشركة استكشاف المنصة عبر الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني https://magnaai.com/demo/magnaverse.

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