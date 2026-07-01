الرياض، المملكة العربية السعودية: وقعت شركة "Magna AI"، الشركة العالمية الرائدة في التحول الرقمي للذكاء الاصطناعي السيادي عبر سلسلة القيمة المتكاملة، التي تأسست بالشراكة مع "تريند مايكرو" و"ويسترون ديجيتال تكنولوجي القابضة"، والمدعومة بتقنيات "إنفيديا"، اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة "Arabic.AI"، الرائدة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي باللغة العربية للمؤسسات، بهدف تسريع تطوير وتشغيل تقنيات ذكاء اصطناعي صُممت في الأساس باللغة العربية في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

وبموجب الاتفاقية، التي جرى توقيعها خلال "معرض الذكاء الاصطناعي العالمي 2026" في الرياض، سيتعاون الطرفان في مجالات عدة، تشمل إنشاء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي السيادي، وبناء منظومات متكاملة لتطوير الحلول وتجهيزها للعمل الآمن داخل المؤسسات، إلى جانب تطوير منصات وتطبيقات مصممة للغة العربية، وضمان بقاء البيانات داخل المملكة وخضوعها لسيطرة الجهات المستفيدة، فضلًا عن تأهيل الكوادر على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإطلاق خطط مشتركة لتقديم هذه الحلول في الأسواق.

وفي هذا الإطار، ستتولى "Magna AI" توفير البنية التحتية والمنصات اللازمة لبناء هذه الحلول، وربطها بالأنظمة القائمة، وتأمينها، ووضع الضوابط المنظمة لاستخدامها، وتشغيلها على نطاق واسع داخل بيئات العمل. في المقابل، ستوفر "Arabic.AI" قدرات لغوية وتطبيقية تمكّن هذه الحلول من فهم العربية والتعامل مع النصوص والمحادثات والمهام المرتبطة بها داخل المؤسسات، وتشمل نموذجًا لغويًا عربيًا متقدمًا يحافظ على سيادة البيانات ويلبي متطلبات الجهات الحكومية والمؤسسات، وحلولًا قادرة على تنفيذ المهام بصورة مستقلة، ومساعدين رقميين مصممين للعربية وسياقها الثقافي، إلى جانب قدرات الترجمة، وتحويل الصور إلى نصوص (OCR)، وفهم اللغة المنطوقة والتفاعل معها، بما يراعي طبيعة العربية، وتفاصيل الثقافة المحلية، والمتطلبات التنظيمية في الأسواق الناطقة بها.

وبهذا الصدد، أكد الدكتور معتز بن علي، الرئيس التنفيذي لشركة "Magna AI"، أن المملكة العربية السعودية تحقق تقدمًا سريعًا وملحوظًا في بناء قدراتها الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن بناء هذه القدرات لا يعتمد فقط على توفير بنية تحتية سيادية آمنة ومحكومة بضوابط واضحة، وإنما يتطلب أيضًا تقنيات ذكاء اصطناعي قادرة على فهم اللغة والسياق واحتياجات المجتمعات التي تخدمها بصورة حقيقية. وقال: "إن شراكتنا مع "Arabic.AI" تدعم هذا التوجه، فمن خلال الجمع بين قدرات "Magna AI" المتكاملة في تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات، وتقنيات "Arabic.AI" المصممة خصيصًا للغة العربية، ندعم مستهدفات المملكة في تشغيل حلول آمنة وسيادية وجاهزة للاستخدام الفعلي داخل المؤسسات."

فيما أوضحت نور الحسن، الرئيسة التنفيذية لشركتي "Tarjama" و"Arabic.AI"، أن تطوير حلول ذكاء اصطناعي مخصصة للعالم الناطق بالعربية يجب أن يبدأ من فهم حقيقي لقواعد هذه اللغة وخصائصها، مشيرةً إلى أن "Tarjama" كرّست، على مدى ما يقرب من عقدين، خبرتها في تطوير حلول لغوية تجمع بين المعرفة العميقة باللغة العربية وأحدث التقنيات، ما أسهم في بناء نموذج لغوي عربي سيادي مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات الحكومات والمؤسسات في المنطقة. وقالت: "من خلال شراكتنا مع "Magna AI"، نجمع هذه الخبرة اللغوية مع البنية التحتية والمنصات والقدرات التشغيلية اللازمة، لتقديم حلول تحقق أثرًا عمليًا ملموسًا في المملكة العربية السعودية."

جدير بالذكر ان "Magna AI" تشارك في "معرض الذكاء الاصطناعي العالمي 2026" بصفتها الراعي الرئيسي، حيث تستعرض منظومتها المتكاملة لبناء وتشغيل حلول الذكاء الاصطناعي، إلى جانب منصتها الآمنة وقدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي السيادي، والموجهة لدعم الجهات الحكومية والمؤسسات.

نبذة عن "ماجنا إيه آي (Magna AI) "

تُعدّ "ماجنا إيه آي (Magna AI)" شركة عالمية متخصّصة في تطوير الحلول والتقنيات والخدمات التي تمكّن المؤسسات والحكومات من التحوّل نحو نماذج تشغيل أكثر ذكاءً وكفاءة، وتغطي أنشطتها سلسلة القيمة كاملة، بما يدعم بناء مستقبل الذكاء السيادي. ومن خلال نهجٍ موحّد يشمل الاستراتيجية والهندسة والتكامل والتشغيل، توفّر الشركة بنية تحتية آمنة، وتطبيقات متقدمة، وخدمات مرنة تُسهم في تحقيق تحوّل مؤسسي شامل وقابل للتوسّع بشكل يمكن قياسه على المدى الطويل. وتعتمد "ماجنا إيه آي" في قدراتها التقنية على شراكات استراتيجية وتقنيات متطورة من شركات "إنفيديا" و"ويسترون ديجيتال تكنولوجي القابضة" و"تريند مايكرو"، بما يمكّن المؤسسات والحكومات من التطوّر بثقة نحو مستقبلٍ ذكيّ ومرن وأكثر استعدادًا للمتغيرات.

لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني:magnaAI.com

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رؤى أنور ، بروجلوبال

E: roaa.anwar@proglobal.ae

نبذة عن "Arabic.AI"

تُعدّ "Arabic.AI" شركة رائدة في تطوير حلول ذكاء اصطناعي موجهة للمؤسسات والجهات الحكومية التي تعتمد على اللغة العربية في أعمالها وخدماتها وحلول اللغة المخصصة للمؤسسات. مستندةً إلى نماذج لغوية عربية وتقنيات متخصصة تساعد على تطوير أعمال الترجمة وإدارة المحتوى وأتمتة العمليات على نطاق واسع.

وتعتمد الشركة في قدراتها على خبرة تمتد لنحو 18 عامًا اكتسبتها من "Tarjama"، لتقديم حلول سيادية جاهزة للتطبيق، تلبي احتياجات الحكومات والمؤسسات في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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