أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة : وقّعت شركة Maalexi، الناشئة في Hub71 والمتخصصة في تكنولوجيا التجارة الزراعية، ومقرها أبوظبي، اتفاقية تحالف إستراتيجي مع RXIL Global IFSC Limited (RXIL Global)، وهي منصّة لخدمات تمويل التجارة الدولية ITFS الخاضعة لرقابة هيئة مراكز الخدمات المالية الدولية IFSCA في الهند.

ويهدف هذا التحالف إلى تحسين وصول المصدّرين الهنود، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى حلول التمويل التجاري للمعاملات الزراعية العابرة للحدود. ومن خلال الجمع بين قدرات Maalexi في تنفيذ العمليات التجارية وشبكتها في سلاسل الإمداد، ومنصّة التمويل التابعة لـ RXIL Global، ستستكشف الشركتان فرصًا لتسهيل توفير التمويل للمعاملات المؤهلة في تجارة المنتجات الزراعية، وفقًا للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

وبهذا الصدد، قال عزام باشا، الرئيس التنفيذي لشركة Maalexi Inc.: "تأسّست Maalexi بناءً على قناعة راسخة مفادها أن الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة تستحق الاستفادة من البنية التحتية التجارية وفرص التمويل بالمستوى ذاته الذي تتمتع به الشركات الكبرى متعددة الجنسيات. ويجسّد هذا التحالف مع RXIL Global هذه القناعة بصورة مباشرة. فقد أمضينا أعوامًا في بناء حضور فعلي يشمل المستودعات وسلاسل الإمداد الموثّقة والسجلات التجارية الموحّدة في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والهند. ويُعدّ ربط هذه البنية التحتية على أرض الواقع بمنصة مؤسسية منظمة للتمويل الخطوة الطبيعية التالية، ونحن نمضي فيها بما تتطلبه من دقة وانضباط في الامتثال التنظيمي، ترسيخًا للثقة طويلة الأمد."

وتجمع هذه الشراكة بين منصتين متكاملتين. إذ توفّر Maalexi قدرات متكاملة لتنفيذ عمليات التجارة الزراعية، تشمل التحقق من المورّدين والمشترين وإدارة بيانات التجارة وتنسيق الخدمات اللوجستية والتخزين وتمثيل الأصول رقميًا عبر سلاسل إمداد السلع. ومن خلال تشغيل مستودعات وبنية تحتية تجارية في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والهند، تنشئ الشركة سجلات تجارية منظّمة وجاهزة للتدقيق، بما يعزّز الشفافية والثقة في المعاملات العابرة للحدود.

وبموجب التعاون المقترح، يمكن تقديم سجلات التجارة المؤهلة التي يتم إنشاؤها عبر منصّة Maalexi ضمن عمليات التمويل لدى RXIL Global، بما يتيح للمؤسسات المالية المشاركة إجراء تقييم مستقل للذمم المدينة والمعاملات المدعومة بالمخزون بغرض بحث فرص التمويل. وتبقى جميع قرارات التمويل خاضعة حصريًا لتقدير المؤسسات المالية المشاركة.

ومن جانبه، قال غانيش نالاواد، الرئيس التنفيذي لشركة RXIL Global: "يجمع هذا التحالف بين قدرات متكاملة يمكن أن تسهم في تحسين وصول المصدّرين الزراعيين إلى حلول تمويل التجارة. ومن خلال ربط المعاملات التجارية الموثّقة بشبكة من مزوّدي التمويل الخاضعين للتنظيم، نهدف إلى دعم مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية وتوسيع المشاركة في التجارة العابرة للحدود."

وبصفتها شركة ناشئة في Hub71، تواصل Maalexi توسيع نطاق أعمالها انطلاقًا من أبوظبي، مع بناء بنية تحتية تسهم في إتاحة التمويل للتجارة الزراعية عبر الأسواق العالمية. وتعكس هذه الشراكة قدرة الشركات الناشئة المنبثقة من منظومة الابتكار في أبوظبي على تطوير حلول تعالج تحديات واقعية في مجالات التجارة وسلاسل الإمداد وتمكين الوصول إلى التمويل، مع تعزيز الروابط التجارية بين أسواق رئيسية مثل دولة الإمارات والهند.

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