مشروع وضع التسلسل الجيني العميق لشجرة الغاف يكتشف متغيرات عديدة في جيناتها

نتائج واعدة تمهد الطريق لتطوير فصائل من الشجرة أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الظروف البيئية المتنوعة تعود بالنفع على الكوكب وصحة البشر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: نجحت M42، شركة رائدة هي الأولى من نوعها في مجال الصحة تسعى لإعادة صياغة مستقبل الصحة باستخدام أحدث التقنيات، وبالتعاون مع هيئة البيئة – أبوظبي، بوضع التسلسل الجيني وتحليله لشجرة الغاف، الشجرة الوطنية لدولة الإمارات، وذلك بناءً على سلسلة من البحوث التي أجراها مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية. وتشتهر شجرة الغاف بقدرتها على النمو في البيئات القاحلة. ويهدف مشروع M42 الجيني الرائد لفهم السمات الجينية الفريدة التي تمكن الكائنات الحية من النمو والازدهار في أكثر البيئات الطبيعية قساوة. ويتوّج هذا المشروع إنجازاً هاماً في الوقت الذي يجابه فيه العالم تداعيات التغير المناخي وآثاره على صحة البشرية.

وتلعب شجرة الغاف، والمعروفة علمياً باسم الغاف الرمادي، دوراً هاماً في استقرار رمال الصحراء ومنع تضررها، في حين توفر ملاذاً آمناً للعديد من الكائنات الحية الصحراوية. ويمكن لأشجار الغاف أن تعيش لمدة تصل إلى 120 عاماً في المتوسط. وكانت تستخدم سابقاً لإطعام الماشية، وللاستفادة من خصائصها الطبية. وتم الإعلان عن شجرة الغاف في عام 2008 كالشجرة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، نظير أهميتها التراثية والثقافية.

واستخدم فريق M42 الذي يضم خبراءً في علم البيئة، بقيادة الدكتور وائل الأمين، المدير الطبي في الشركة، منصات متقدمة من شركة "أكسفورد نانوبور تيكنولوجيز" لوضع التسلسل الجيني الكامل وعالي الجودة لشجرة الغاف. ومع معدل تخطيط جيني تجاوز 99% وتغطية جينية أكثر بـ 240 مرة من مرجع الجينوم الموجود، أثبتت الدراسة الجودة العالية للبيانات المستقاة منها.

ويدعم هذا العمل الجهود المبذولة لإنشاء دليل موثوق للمتغيرات الجينية التي تقدم رؤى قيمة حول وظائف الجينات وأنماط التعبير الجيني والسمات الوراثية الفريدة. كما تقدم التكنولوجيا التي استخدمتها M42 معلومات المثيلة فوق تسلسل الحمض النووي. وتمهد نتائج الدراسة الطريق نحو تعزيز جهود الحفاظ على البيئة، وفهم الخصائص الحيوية المقاومة للجفاف، وتطوير أشجار أكثر قدرة على التكيف مع الظروف البيئية المتنوعة، علاوة على بناء القدرات لحلول الجينوم الزراعية في المنطقة وخارجها.

وفي هذا السياق، قال الدكتور فهد المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في M42: "ترتبط صحة البشر بشكل وثيق بسلامة البيئة المحيطة بنا، وهو أمر لم يعد يخفى على أحد حول العالم. وفي ضوء العلاقة الوثيقة بين الصحة والتكنولوجيا والاستدامة، تلتزم M42 بمعالجة التحديات الصحية على المستويين المحلي والعالمي بالاعتماد على أحدث حلول التقنيات الصحية. وتأتي مبادرتنا لوضع التسلسل الجيني لشجرة الغاف بهدف تحسين فهمنا للسمات الجينية لهذه الشجرة الفريدة التي منحتها قدرة استثنائية على التكيف والعيش حتى في أصعب الظروف البيئية، ومكنتها من التحول لأيقونة طبيعية تحمي وتزين الإرث الطبيعي الوطني في دولة الإمارات. كما تنطوي هذه الدراسة أيضاً على أهمية إضافية، في الوقت الذي يبذل فيه العالم جهوداً حثيثة للتصدي لتداعيات ارتفاع درجات الحرارة العالمية الناجمة عن التغير المناخي".

وستساعد مبادرة M42 الطموحة هذه في الحفاظ على شجرة الغاف وحمايتها، لاسيما وأنها تحمل أهمية تاريخية وتراثية كبيرة لدولة الإمارات. وترسخ هذه الجهود مكانة M42 في ريادة الابتكارات والعلوم القائمة على التكنولوجيا، وتؤكد التزامها بمعالجة تحديات الصحة والاستدامة العالمية. وسيتم نشر نتائج هذه الدراسة في إحدى المجلات العلمية المرموقة.

من جانبه علق أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بهيئة البيئة – أبوظبي، على هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى العالم بالقول: "تسعدنا الشراكة مع M42 لتنفيذ هذا المشروع الطموح لتحليل جينوم شجرة الغاف ووضع تسلسله، بما ينسجم مع رسالتنا المتمثلة بمراقبة الفصائل النباتية في إمارة أبوظبي والحفاظ عليها. ويتمحور هدفنا الرئيسي في الهيئة حول تكوين أفضل فهم ممكن لشجرة الغاف عبر إجراء البحوث العلمية لتطوير سياسات وأطر عمل تدعم جهود الحفاظ على البيئة، وتضمن استدامة الفصائل الحيوية لأجيال المستقبل والحفاظ على الإرث الطبيعي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

ويمكن استخدام تقنية التسلسل الجيني لشركة M42 في أي مكان حول العالم لأغراض دراسة الفصائل النباتية والحيوانية الهامة والحفاظ عليها.

تجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن هذا الإنجاز الفريد جاء على هامش فعاليات معرض ومؤتمر "آراب هيلث" 2024، المنعقد بدبي من 29 يناير ولغاية 1 فبراير 2024. وتشارك M42 في الحدث بوصفها شريك الصحة العالمي، في حين تواصل جهودها لاستشراف مستقبل الصحة المستدامة. وتكشف الشركة خلال مشاركتها عن تقنياتها الصحية الفريدة وإمكاناتها العالية في القطاع عبر منصتها الواقعة في القاعة 6.

حول "M42"

M42 شركة رائدة في مجال الصحة هي الأولى في نوعها تسعى نحو مستقبل مستدام للصحة باستخدام أحدث التقنيات، ومقرها أبوظبي. وهي تسعى لإحداث تحوُّل في حياة الناس بتقديم حلول سريرية مبتكرة لأصعب التحديات التشخيصية والصحية الحرجة في العالم. وبتسخير هذه الحلول المبتكرة والتقنيات الطبية الفريدة المرتكزة على البيانات، ومنها علم الجينوم والذكاء الاصطناعي، وتقدِّم M42 أعلى مستوى من الرعاية المخصَّصة الدقيقة والوقائية لإحداث نقلة نوعية مؤثرة في منظومة الرعاية الصحية العالمية.

لدى M42 أكثر من 20 ألف موظف وأكثر من 450 مرفقًا طبيًا في 26 دولة؛ وقد تأسست عام 2022 بعد اندماج جي42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية لتصبحM42 شركة تجمع بين التقنيات الطبية الفريدة المرتكزة على البيانات وأحدث المرافق الطبية لتقديم رعاية عالمية المستوى.

تمتلك M42 وتدير محفظة متكاملة من مقدمي خدمات التقنيات الصحية والرعاية الطبية، ومنها: ديافيرم، وجي42 للرعاية الصحية، وكليفلاند كلينك أبوظبي، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي، وغيرها.

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