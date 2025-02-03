الشراكة الاستراتيجية تجسد الرؤية المشتركة لتطوير الرعاية الصحية والارتقاء بجودتها على مستوى المنطقة والعالم

وقعت M42 في إطار هذه الشراكة أولى مذكرات التفاهم مع الخدمات الطبية الملكية لتوفير عمليات زراعة القلب والرئة المعقدة للمرضى من البحرين في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي

في إطار هذه الشراكة أولى مذكرات التفاهم مع الخدمات الطبية الملكية لتوفير عمليات زراعة القلب والرئة المعقدة للمرضى من البحرين في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي تعكس هذه الشراكة التي تأتي في إطار البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "حياة" الإمكانات الرائدة التي يتمتع بها قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي في زراعة الأعضاء مستنداً إلى بنيته التحتية المتطورة والكفاءات الصحية التي تتحلى بالخبرة والمعرفة، وكذلك المنشآت الصحية الرائدة والمتقدمة عالمياً التي تحتضنها الإمارة.

يعتبر كليفلاند كلينك أبوظبي، وهو جزء من مجموعة M42 ، من الجهات الرائدة في إجراء عمليات زراعة القلب والرئة في المنطقة والعالم، وسيقدم للمرضى من البحرين خدمات رعاية متقدمة بدايةً من التقييمات ما قبل الجراحة وصولاً إلى المتابعة اللاحقة ما بعد العملية الجراحية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تعزيزاً لجهود دائرة الصحة – أبوظبي لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية والتبرع وزراعة الأعضاء واستنادا إلى الإمكانات المتميزة التي تتمتع بها الإمارة في هذا المجال، أعلنت M42، الشركة العالمية الرائدة في تسخير التكنولوجيا لإعادة صياغة مستقبل قطاع الصحة وتعد ثمرة اندماج مبادلة للرعاية الصحية وجي 42 للرعاية الصحية، والخدمات الطبية الملكية في مملكة البحرين، عن شراكة استراتيجية تجسد رؤيتهما المشتركة لتطوير الرعاية الصحية، والارتقاء بجودتها في المنطقة. وستساهم هذه الشراكة في تعزيز فرص الوصول إلى خدمات الرعاية الطبية المعقدة، وتعزيز آفاق التبادل المعرفي بين البلدين، لتمثل بذلك خطوة هامة ورئيسية في مسيرة الجهود الرامية لصياغة مستقبل القطاع الصحي في المنطقة، إذ تيسر سبل الوصول للرعاية الطبية المعقدة وتعزز من تبادل المعارف بين البلدين.

وكجزء من هذه الشراكة الاستراتيجية، وقعت M42 رسمياً مذكرة التفاهم الأولى مع الخدمات الطبية الملكية بهدف توفير عمليات زراعة القلب والرئة للمرضى من البحرين وفق أرقى مستويات الجودة العالمية، الأمر الذي يأتي في إطار البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "حياة" ويعكس الإمكانات الرائدة التي يتمتع بها قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي في زراعة الأعضاء مستنداً إلى بنيته التحتية المتطورة والكفاءات الصحية التي تتحلى بالخبرة والمعرفة، وكذلك المنشآت الصحية الرائدة والمتقدمة عالمياً التي تحتضنها بما يرسخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم رسمياً من قبل سعادة العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة، قائد الخدمات الطبية الملكية، وحسن جاسم النويس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة M42 ورئيس مجلس إدارة مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وذلك خلال احتفالية في منصة M42 ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مجموعة M42، بدور حيوي في تقديم الخدمات المتخصصة من خلال مركز زراعة الأعضاء في كليفلاند كلينك أبوظبي الذي يقدم أفضل خدمات زراعة الأعضاء والرعاية المبتكرة والمتخصصة للمرضى في المنطقة وخارجها. وقد نجح المركز الذي يعد الأول والوحيد لزراعة الأعضاء المتعددة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إجراء أكثر من 774 عملية زراعة أعضاء منذ تأسيسه عام 2017، منها 241 عملية أجريت خلال 2024. كما حصل كليفلاند كلينك أبوظبي على اعتماد دائرة الصحة – أبوظبي كمركز للتميز في جراحة القلب للبالغين.

ويمكن الآن للمرضى في البحرين الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والخبرات العالمية لزراعة القلب والرئة التي يتمتع بها مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، بالإضافة إلى الامكانيات المتطورة للخدمات الطبية الملكية، حيث ستسهم هذه الشراكة في تزويد المرضى برعاية صحية متخصصة ومتقدمة، بدءاً من التقييم ما قبل الجراحة وصولاً إلى المتابعة ما بعد العملية الجراحية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية: "تسهم هذه الشراكة بدور هام في تعزيز آفاق التعاون بين حكومة أبوظبي والبحرين، حيث نعمل معاً على تحسين إمكانيات الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المتطورة والارتقاء بجودة مخرجاتها. فخورون بهذا التعاون الاستراتيجي مع M42، الذي يجسد التزامنا المتبادل بتحقيق التميز والابتكار في المجال الطبي. لا شكّ أن اقتران الخبرات الواسعة التي تتمتع بها M42 مع مواردنا المتنوعة سيعود بالفائدة على أعداد كبيرة من المرضى، وسيسهم في تعزيز إمكانية الوصول إلى أفضل خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة".

من جانبه، أكد حسن جاسم النويس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة M42 على أهمية هذا التحالف الاستراتيجي قائلاً: "تحرص M42 على إبرام الشراكات الاستراتيجية لصياغة مستقبل الرعاية الصحية، وتسريع وتيرة التغيير الإيجابي العالمي. ومن خلال الشراكة مع الخدمات الطبية الملكية البحرينية، نسعى معاً لتزويد المرضى في الدولة بعمليات زراعة أعضاء منقذة للحياة وأفضل خدمات الرعاية الصحية الشخصية، وإرساء معايير جديدة للتميز في الرعاية الصحية المتخصصة في المنطقة بالمجمل. وتمثل هذه الشراكة خطوة طموحة لدفع عجلة الوصول إلى الرعاية الصحية وتعزيز الوعي وتحسين المعرفة وسبل تقديم الخدمات والارتقاء بسبل الوصول لخدمات الصحة على مستوى المنطقة بشكل عادل".

وسترسي الجهود التعاونية بين M42 والخدمات الطبية الملكية في البحرين نهجاً شاملاً لتحقيق التميز في المجال الطبي. وخلال الأشهر والسنوات المقبلة، سيشهد هذا التحالف الاستراتيجي تقديم أرقى معايير التعليم الطبي والتبادل المعرفي وبرامج الزمالة للموظفين، إلى جانب توفير خدمات التشخيص المختبري المتقدمة بما يشمل علم الجينوم، والبحوث المشتركة والبرامج الأكاديمية التي تركز على تطوير الرعاية الكلينكية في المجالات الطبية المعقدة، فضلاً عن تطوير ونشر تقنيات جديدة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.

حول "M42"

M42شركة عالمية رائدة في مجال الصحة، هي الأولى من نوعها، تسعى نحو مستقبل مستدام للصحة باستخدام أحدث التقنيات، ومقرها في أبوظبي. وهي تقوم بإحداث تحوُّل في حياة الناس بتقديم حلول سريرية مبتكرة لأصعب التحديات التشخيصية والصحية الحرجة في العالم. وبتسخير التقنيات الطبية الفريدة المرتكزة على البيانات، ومنها علم الجينوم والذكاء الاصطناعي، تقدِّم M42 أعلى مستوى من الحلول الصحية المخصَّصة الدقيقة والوقائية لإحداث نقلة نوعية مؤثرة في مشهد الصحة في العالم.

لدى M42 أكثر من 20 ألف موظف وأكثر من 450 مرفقًا طبيًا في 26 دولة؛ وقد تأسست عام 2022 بعد اندماج جي42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية لتصبحM42 شركة تجمع بين التقنيات الصحية الرائدة وأحدث مرافق الرعاية الصحية لتقديم أفضل مستوى عالمي من الحلول والخدمات والرعاية الصحية.

ومن ضمن المرافق الصحية لمجموعة M42: ديافيرم، وكليفلاند كلينك أبوظبي، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي، وغيرها.

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