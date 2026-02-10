أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت منصّة الحلول الصحية الرقمية التابعة لمجموعة M42، عن إبرام اتفاقية استراتيجية مع "تيلوس هيلث" TELUS Health تهدف إلى طرح حلول جديدة ومخصّصة لرفاه الموظفين في دولة الإمارات، تجمع بين مفاهيم العافية والطب الدقيق والابتكار الصحي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وفي إطار رسالة M42 الهادفة إلى إحداث تحوّل في منظومة الرعاية الصحية من العلاج التفاعلي إلى حلول الرفاه التنبؤية والشخصية على نطاق واسع، ستتعاون منصة الحلول الصحية الرقمية في M42 مع "تيلوس هيلث" لتقديم برنامج دعم الموظفين EAP، الذي يضم حالياً أكثر من 40 وحدة متخصصة تُعنى بالدعم العاطفي ونمط الحياة والرفاه العام. وسيُقدَّم البرنامج باللغات المحلية لتعزيز تجربة المستخدم، بما يسهم في تحسين التركيز في بيئة العمل، والحد من معدلات الغياب، فضلًا عن تمكين أصحاب العمل من تحقيق تحسينات قابلة للقياس في مستويات الإنتاجية والمشاركة الوظيفية.

وقال كريم شاهين، الرئيس التنفيذي لمنصة الحلول الصحية الرقمية للمجموعة في M42: "من خلال الجمع بين الخبرات العالمية التي تتمتع بها «تيلوس هيلث» والحلول الصحية الرقمية لدينا، نقدّم برنامج دعم موظفين مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، بما يُمثّل نقلة نوعية حقيقية، تمّ تصميمه خصيصاً لتلبية احتياجات الموظفين في دولة الإمارات. وقد جرى تصميم هذا الحل لدعم بناء بيئة صحية ورفاه متكاملة تمكّن الأفراد من الازدهار، وتسهم في تعزيز مجتمعات أكثر صحة وقدرة على الصمود".

كما سيعمل الطرفان على استكشاف تطوير حلول ذكاء اصطناعي من الجيل التالي تهدف إلى رفع كفاءة الوصول إلى الرعاية الصحية، وتعزيز قدرات الطب الدقيق لتقديم علاجات صحية مخصّصة وتطبيق تدخلات وقائية مبكرة للموظفين.

ومن جانبه، قال محمد الدمرداش، رئيس "تيلوس هيلث": "تشهد دولة الإمارات والمنطقة تحولاً جذرياً في الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات مع رفاه الموظفين. وتضعنا اتفاقيتنا مع منصة الحلول الصحية الرقمية التابعة لـ M42 في موقع فاعل للمشاركة في هذا التحول، من خلال استكشاف كيفية توظيف حلولنا الرائدة في السوق، ودعم الصحة النفسية عالمي المستوى، لمساندة أصحاب العمل وموظفيهم. ومع الخبرات الرقمية التي تمتلكها شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، تتوافر لدينا إمكانات كبيرة لتقديم حلول رفاه على نطاق واسع، مع مراعاة الخصوصية الثقافية الفريدة للمنطقة".

وتقدم منصة الحلول الرقمية في M42 محفظة متكاملة من الحلول الرقمية، تشمل «ملفي»، أول منصة لتبادل المعلومات الصحية في المنطقة، إلى جانب منصّات «صحتنا»، والوصفة الطبية الإلكترونية، و«شفافية»، والمستشفى الافتراضي المطبقة دولياً. وبالاستفادة من هذه البنية التحتية الرقمية، ستستند حلول رفاه الموظفين إلى تقنيات صحية متكاملة وقابلة للتوسّع وآمنة، بما يتيح تحقيق نتائج قابلة للقياس لأصحاب العمل والموظفين في دولة الإمارات والمنطقة.

ومن خلال هذا التعاون، تتوافر أمام الطرفين معاً فرصة محورية للجمع بين البنية التحتية الرقمية، وابتكارات الذكاء الاصطناعي، والخبرات السريرية، بما يُعزز منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة، ويدعم بناء أنظمة صحية أكثر مرونة ومجتمعات أكثر صحة.

نبذة عن مجموعة M42

M42 شركة عالمية رائدة في مجال الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلم الجينوم، تهدف إلى دفع عجلة الابتكار في قطاع الصحة لخدمة الإنسان والبشرية. يقع مقرّ M42 الرئيسي في أبوظبي، وتجمع الشركة بين مرافقها المتخصصة والمتطوّرة وحلولها الصحية المتكاملة مثل علم الجينوم وتخزين العينات الحيوية، وتوظف أحدث التقنيات لتقديم رعاية صحية دقيقة ووقائية وتنبؤية، بما يُحدث تحوّلاً جوهرياً في النماذج التقليدية للرعاية الصحية ويؤثر بشكل إيجابي في حياة الناس حول العالم.

تأسست M42 في عام 2023 بعد اندماج G42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية، وتضم أكثر من 480 مرفقاً طبياً في 26 دولة، ويعمل ضمن شبكتها أكثر من 20 ألف موظف. وتشمل منشآت الرعاية الصحية التابعة لـ M42 كلًا من: "كليفلاند كلينك أبوظبي"، و"دانة الإمارات"، و"دياڤيرم"، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء، ومستشفى الشيخ سلطان بن زايد، ومستشفى مورفيلدز للعيون - أبوظبي. كما تدير M42 برنامج الجينوم الإماراتي، وبنك أبوظبي الحيوي، وشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية؛ وهي شركة رعاية صحية عالمية مدعومة بالتكنولوجيا تتولى تشغيل منصّة "ملفي" لتبادل المعلومات الصحية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://m42.ae/

نبذة عن شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية:

شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية رائدة في مجال حلول الرعاية الصحية الرقمية، إذ تعمل كمحفز استراتيجي لتطوير النظام البيئي للرعاية الصحية في أبوظبي وخارجها. كما تعمل على تمكين الصحة الرقمية من خلال دعم الحلول المبتكرة لرفع جودة الرعاية وتوسيع الانتشار وتحسين التكاليف وإطلاق العنان للكفاءات على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

وعبر الاستفادة من قوة البيانات والتكنولوجيا، تعمل شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية على دفع التغيير التحويلي ضمن النظام البيئي للرعاية الصحية وتحدث تأثيراً دائماً على المجتمعات التي تخدمها.

تأسست شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية في العام 2018 كشراكة بين القطاعين العام والخاص مع دائرة الصحة في أبوظبي لبناء وتشغيل "ملفي"، منصة تبادل المعلومات الصحية الرائد في أبوظبي. وبعد نجاح "ملفي"، باعتبارها أحد أسرع أنظمة تبادل المعلومات الصحية انتشاراً وأكثرها تقدماً على مستوى العالم، اكتسبت شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية شهرة كبيرة في تقديم مشاريع التحول الوطنية الكبرى في مجال الرعاية الصحية الرقمية، حيث تعمل كحلقة وصل مهمة بين الجهات التنظيمية والحكومات ومقدمي الرعاية الصحية وشركات الأدوية الحيوية ومجتمعات المرضى.

الاتصالات الإعلامية:

للاستفسارات الإعلامية وفرص إجراء المقابلات، يُرجى التواصل مع شركة إيدلمان.

هاتف متحرك: ‎0502300513 | بريد إلكتروني M42Corporate@edelman.com

نبذة عن "تيلوس هيلث" TELUS Health

تُمكّن "تيلوس هيلث" الأفراد من عيش حياة أكثر صحة، وتدعم المؤسسات في بناء بيئات عمل أكثر إنتاجية تركّز على رفاه الموظفين، وذلك من خلال ريادتها العالمية في تقنيات الرعاية الصحية. وتعمل الشركة في أكثر من 200 دولة وإقليم، حيث تدعم أكثر من 160 مليون شخص في مختلف مراحل رحلتهم في مجالات الرفاه البدني والنفسي والمالي.

ويرتكز نهج "تيلوس هيلث" المتكامل على ربط مختلف أطراف منظومة الرعاية الصحية، بما يشمل برامج شاملة لرفاه القوى العاملة، ورعاية وقائية إنسانية ومخصّصة، إلى جانب بنية تحتية تقنية يعتمد عليها مقدّمو الرعاية الصحية وجهات الدفع يوميًا. ويسهم هذا النهج في إنشاء مسارات رعاية سلسة توفّر دعمًا مكيّفًا مع الخصوصيات الإقليمية ومراعيًا للفروق بين الجنسين، في الوقت والمكان اللذين تكون فيهما الحاجة إلى الدعم في أوجها.

ومن خلال الرؤى المستندة إلى البيانات وأبحاثها الخاصة، تعيد "تيلوس هيلث" صياغة منظومة الرعاية الصحية عبر تعزيز التدخل المبكر وتبنّي مقاربات تراعي الخصوصيات الثقافية، بما يمكّن الأفراد والمؤسسات من الازدهار. تابعونا في مسيرتنا نحو تحقيق رسالتنا بأن نكون شركة الرفاه الأكثر موثوقية في العالم: www.telushealth.com

