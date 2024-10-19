أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، جزء من مجموعة M42 والرائدة في مجال حلول الرعاية الصحية الرقمية، مذكرة تفاهم مع شركة "أمايز هيلث" العالمية لتقنيات الرعاية الطبية الافتراضية، وذلك خلال معرض جيتكس 2024. وستساهم الشراكة الجديدة من الاستفادة من خبرات الشركتين بهدف استكشاف فرص الاستثمار والتوسّع في أسواق جديدة وتطوير حلول صحية رقمية مبتكرة.

وقّع مذكرة التفاهم كل من كريم شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية (ملفّي)، وديفيد سيلفرشتاين، الرئيس التنفيذي لشركة "أمايز". حيث يتماشى هذا التعاون مع رؤية أبوظبي الطموحة لتصبح مركزاً عالمياً للرعاية الصحّية، كما يؤكّد التزام "أبوظبي لخدمات البيانات الصحية"بتقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى.

وقال كريم شاهين: "نحن سعداء بالشراكة مع "أمايز" بهدف استكشاف إمكانيات الصحة الرقمية في تقديم الرعاية الصحية على مستوى العالم. ومن خلال خبرات الشركتين معا ومواردهما، يمكننا إطلاق حلول مبتكرة تعمل على تحسين نتائج المرضى وتساهم في النمو المستدام."

من جهته، قال ديفيد سيلفرشتاين: "تمثل هذه الشراكة إنجازاً مهماً لشركة "أمايز هيلث" من ناحية توسيع حضورنا العالمي والتعاون مع شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية مثل "أبوظبي لخدمات البيانات الصحية". ونحن متحمسون جداً لاستكشاف فرص الاستثمار وتوسيع السوق وتطوير المنتجات المشتركة."

وفي إطار استراتيجيتها للنمو دولياً، سوف تستكشف "أبوظبي لخدمات البيانات الصحية" إمكانية الاستثمار في "أمايز هيلث"، حيث يتشارك الأطراف بعض المناقشات حول النسبة المطلوبة من الأسهم والمساهمات ذات القيمة المضافة.

وسوف تتعاون "أبوظبي لخدمات البيانات الصحية" و"أمايز هيلث" لتقديم منتجات وخدمات خارج أسواق الولايات المتحدة، بما فيها الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا وأوروبا، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات "أبوظبي لخدمات البيانات الصحية". وسوف تدرس الشركتان فرص تقديم حلول الصحة الرقمية المبتكرة من شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية في السوق الأمريكية من خلال شراكتها مع "أمايز هيلث".

وفي سياق تعاونهما بموجب مذكرة التفاهم، تهدف "أبوظبي لخدمات البيانات الصحية" و"أمايز هيلث" إلى إنشاء شراكة ذات نفع للطرفين تعمل على زيادة نمو الإيرادات وتعزيز مستوى تقديم الرعاية الصحية وترسيخ مكانة أبوظبي كرائد عالمي في مجال ابتكارات الرعاية الصحية.

نبذة عن شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية

أبوظبي لخدمات البيانات الصحية هي شركة تابعة لمجموعة إم 42، وتتمتع بمكانة رائدة في مجال حلول الرعاية الصحية الرقمية، وتعمل كمحفّز استراتيجي لتعزيز منظومة الرعاية الصحية على صعيد أبوظبي وخارجها. وتعمل على تمكين منظومة الرعاية الصحية بالحلول الرقمية، من خلال دعم الحلول المبتكرة لرفع مستوى جودة الرعاية وتوسيع نطاق الوصول إليها وتحسين التكاليف، إلى جانب الارتقاء بمستويات الكفاءة في القطاع على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. ومن خلال الاستفادة من إمكانات البيانات والتكنولوجيا، تقود شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية مسيرة التحوّل في منظومة الرعاية الصحية، فضلاً عن إحداث تأثير إيجابي طويل الأمد ضمن المجتمعات التي تقدم خدماتها فيها.

تأسست شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية عام 2018، كشراكة بين القطاعين العام والخاص مع دائرة الصحة - أبوظبي في سبيل بناء وتشغيل نظام أبوظبي الرائد لتبادل المعلومات الصحية (ملفي). وحقق نظام ملفي نجاحاً واسع النطاق بوصفه أحد أنظمة تبادل المعلومات الصحية الأكثر تقدماً على مستوى العالم، مما رسخ ريادة شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية في تقديم مشاريع وطنية رئيسية في مجال الرعاية الصحية الرقمية، فهي تعمل كحلقة وصل مهمة بين الجهات التنظيمية والحكومات ومزودي الرعاية الصحية وشركات الأدوية الحيوية ومجتمعات المرضى.

يذكر أن شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية هي أحد أصول مجموعة إم 42، شركة الرعاية الصحية العالمية المدعومة بالتكنولوجيا، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

لمحة حول إم 42:

تتخذ شركة إم 42 من أبوظبي مقراً لها، وهي شركة رعاية صحية عالمية معززة بالتكنولوجيا توفر خدمات طبية متقدمة. وتسعى الشركة إلى تحسين حياة المرضى من خلال توفير حلول سريرية مبتكرة لأصعب التحديات الصحية والتشخيصية التي يواجهها العالم. وتوظف الشركة الحلول المبتكرة وأحدث التقنيات الطبية والقائمة على البيانات، بما في ذلك علم الجينوم والذكاء الاصطناعي، بهدف الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية التقليدية وتوفير رعاية دقيقة ووقائية تركز على المرضى.

ويعمل لدى الشركة أكثر من 20 ألف موظف في ما يزيد عن 450 مرفقاً في 27 دولة. وتأسست الشركة في عام 2022 بعد اندماج شركتي جي 42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية. وتجمع شركة الرعاية الصحية المتكاملة الأولى من نوعها بين التقنيات الطبية المتقدمة والمرتكزة على البيانات، وأحدث المرافق لتقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى.

حول "أمايز هيلث" Amaze Health

"أمايز هيلث" شريك مستقل وموثوق به في مجال الرعاية الصحية لعملائها من الشركات والأفراد. من خلال التكنولوجيا والنهج التعاوني الفريد من نوعه للشراكة مع المرضى، تعمل "أمايز هيلث" على تقليل إنفاق الشركات على الرعاية الصحية، كما توفر لأعضائها رعاية استثنائية بلمسة زر وتساعد الأعضاء على التنقل في نظام الرعاية الصحية الأمريكي المحبط والمعقد في كثير من الأحيان. وتقدم "أمايز هيلث" الرعاية العاجلة والرعاية الأولية وإدارة الرعاية المزمنة والاستشارات التخصصية وخدمات دعم الصحة العقلية وخدمات التوجيه أو تنسيق رعاية المرضى. ولدى الشركة عملاء في جميع الولايات الأمريكية الخمسين، فيما مقرها في دنفر، كولورادو.

ثمة المزيد من المعلومات على الموقع www.amazehealth.com.

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