أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت M42، المجموعة العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلوم الجينوم، عن تعاونها مع جمعية السياحة العلاجية العالمية وشركة ماستركارد، بهدف تسهيل الوصول إلى منظومة رعاية صحية عالمية المستوى في دولة الإمارات.

وبموجب هذا التعاون، سيتم إدراج أبرز منشآت M42 على المنصة الرقمية Better by MTA، وهي مبادرة رائدة أطلقتها الجمعية بالتعاون مع ماستركارد، لتبسيط تجربة السفر والتخطيط لرحلة العلاج وإتمام مدفوعات رسوم الرعاية والعلاج للمرضى الراغبين في تلقي رعاية صحية متقدمة في دولة الإمارات.

وفي ظلّ تزايد الإقبال العالمي على السياحة العلاجية، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للرعاية الصحية المتقدمة، وتحتل أبوظبي المرتبة التاسعة عالميًا في مؤشر السياحة العلاجية، حيث تبرز بسرعة كخيار مفضل للمرضى الباحثين عن رعاية صحية متخصصة. ومن خلال هذا التعاون، أصبح بإمكان المرضى الدوليين الآن الوصول بسهولة أكبر إلى شبكة M42 المرموقة من مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى، مما يعزز من سمعة دولة الإمارات في مجال الابتكار الطبي ويوسع نطاق وصول M42 إلى المرضى الدوليين.

وتهدف جمعية السياحة العلاجية العالمية إلى إزالة الحواجز التي تحول دون الوصول إلى رعاية صحية ميسورة التكلفة وشفافة وعالية الجودة حول العالم. وصُمّمت منصة Better by MTA لمعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه المرضى عند السفر للعلاج، مثل تعقيدات الدفع وأمن المعاملات وصعوبة التنقل عبر الأنظمة الصحية الأجنبية. وستضمّ المنصة عددًا من منشآت M42 الرائدة، منها مركز هيلث بوينت، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء، وستكون متاحة لمستخدمي ماستركارد حول العالم.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور علي أنيس، الرئيس التنفيذي للعمليات لمنصة الرعاية العالمية للمرضى في M42 في دولة الإمارات والبحرين: «تهدف M42 إلى إزالة الحواجز أمام تقديم رعاية صحية عالمية المستوى، وتقديم تجربة سلسة للمرضى. ويُعد هذا التعاون مع جمعية السياحة العلاجية العالمية وماستركارد محطة بارزة أخرى نحو صياغة نموذج جديد للرعاية الصحية يقوم على التبسيط والترابط والشفافية. ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكّن المرضى حول العالم من الحصول على رعاية صحية عالية الجودة، وإدارة مدفوعاتهم بأمان، والوصول إلى أحد أبرز الفرق الطبية في دولة الإمارات، وكل ذلك عبر منصة واحدة».

تم تصميم منصة Better by MTA خصيصًا لتعزيز ثقة المرضى من خلال تبسيط تجربة الرعاية الصحية الدولية، حيث تُوفر المنصة معاملات مالية آمنة وشفافة، وإدارة لوجستية مبسطة، ودعمًا شاملاً للمرضى في جميع مراحل رحلاتهم العلاجية، لمعالجة التحديات الشائعة مثل التعقيدات المالية والمخاوف من التعامل مع أنظمة صحية غير مألوفة. وتربط المنصة حاليًا نحو 1.3 مليون شخص يبحثون عن خدمات الرعاية الصحية حول العالم سنويًا، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى ما بين 2 و3 ملايين شخص بحلول نهاية عام 2025.

ومن جانبها، قالت جينا بيترسن- سكرايم، المدير الإقليمي لماستركارد في الإمارات وسلطنة عُمان: «نحن في ماستركارد نثق بأن تبسيط طريقة دفع المرضى الدوليين لتكاليف الرعاية يمكن أن يساهم في جعل الخدمات الصحية أكثر سهولة عبر الحدود. ومن خلال تعاوننا مع جمعية السياحة العلاجية العالمية وM42، نعمل على تطوير تجربة دفع أكثر سلاسة وأمانًا تعزز الثقة والاطمئنان لدى ملايين المرضى الدوليين الذين يتطلعون للحصول على رعاية صحية عالمية المستوى داخل دولة الإمارات».

وتجدر الإشارة إلى الموقع الاستراتيجي المتميز لدولة الإمارات، والذي يعزّز مكانتها كوجهة مثالية للمرضى الدوليين الباحثين عن رعاية صحية متطورة، حيث يمكن لما يقارب ثلث سكان العالم الوصول إلى دولة الإمارات خلال أربع ساعات فقط، في حين يمكن لثلثي سكان العالم الوصول إليها خلال ثماني ساعات.

وتُبرز هذه الشراكة أهمية شبكة M42 للرعاية الصحية العالمية، والتي تضم 480 منشأة طبية في 26 دولة، وتقدم خدماتها لأكثر من 15 مليون مريض سنويًا. وتشمل هذه الخدمات رعاية الكُلى، وإدارة الأمراض المزمنة، والفحوصات التشخيصية، وصحة المرأة والطفل، والجراحات التخصصية، والرعاية طويلة الأمد.

نبذة عن مجموعة M42

M42 شركة عالمية رائدة في مجال الصحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وعلم الجينوم لتعزيز الابتكار في الصحة من أجل الناس والكوكب. M42، التي مقرها في أبوظبي، تجمع بين المرافق المتطوِّرة المتخصِّصة والحلول الصحية المتكاملة مثل الجينومات والبنوك الحيوية، وتسخِّر التقنيات المتقدِّمة لتقديم رعاية دقيقة ووقائية وتنبُّئِية تُحدِث تحوُّلًا نوعيًا في نماذج الرعاية الصحية التقليدية وتؤثِّر تأثيرًا إيجابيًا في حياة الناس على مستوى العالم.

لدى M42، التي تأسست عام 2023 بعد اندماج جي42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية، أكثر من 480 مرفقًا طبيًا في 26 دولة وأكثر من 20 ألف موظف، وهي تضم منشآت مرموقة من مقدمي الرعاية الصحية، منها: كليفلاند كلينك أبوظبي، ومستشفى دانة الإمارات، وديافيرم، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء، ومستشفى الشيخ سلطان بن زايد، ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي. وبالإضافة إلى تشغيل برنامج الجينوم الإماراتي، تدير M42 بنك أبوظبي الحيوي وشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، وهي شركة رعاية صحية عالمية مدعومة بالتقنيات الحديثة تُشغِّل منصة "ملفي".

