تماشياً مع استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020-2024

"M42" الشركة الأولى من نوعها للرعاية الصحية المتكاملة والقائمة على التقنيات المتطورة تهدف لوضع بصمة إيجابية جليّة في إدماج أصحاب الهمم بدولة الإمارات عبر شراكة طموحة مع مؤسسة "بترفلاي "

"M42" ترسخ إدماج أصحاب الهمم بدولة الإمارات وتقدم نموذجاً يحتذى به لمختلف مؤسسات الرعاية الصحية في الدولة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "M42"، شركة الرعاية الصحية المتكاملة الأولى من نوعها التي تجمع بين التقنيات الطبية الفريدة والقائمة على البيانات لشركة "جي 42 للرعاية الصحية" ومنهجية الرعاية السباقة وعالمية المستوى لمبادلة للرعاية الصحية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة "بترفلاي "، أول مؤسسة متخصصة بدعم أصحاب الهمم في دولة الإمارات. وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع احتفال المؤسسة بالذكرى السنوية الأولى على تأسيسها.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان ضمن حزمة من المبادرات الموجهة لتعزيز إدماج أصحاب الهمم في مختلف مجالات المجتمع، إذ تدعم مؤسسة بترفلاي أولياء الأمور في إيجاد الجهات التعليمية المناسبة لأطفالهم من أصحاب الهمم، وتساهم في تأمين فرص العمل المناسبة لأصحاب الهمم عبر منظومة التوظيف الشاملة لديها. ويشار إلى أن شركة "M42" انضمت بالفعل لهذه المنظومة التي تجمع عدداً من أبرز المؤسسات في دولة الإمارات.

وباعتبارها مؤسسة رائدة، باتت M42 أول شركة للرعاية الصحية تنضم لمنظومة التوظيف الشاملة التابعة لمؤسسة بترفلاي، وهي منظومة متخصصة بدعم وتوجيه الشركات لتعزيز الإدماج والمساواة وسهولة الوصول لمؤسساتها عبر توظيف أصحاب الهمم، وصياغة السياسات التي تكفل تمكينهم وصون حقوقهم.

وفي هذا السياق، قال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في M42: "يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم هذه مع “بترفلاي” ، لنتمكن معاً من بناء منظومة أكثر شمولاً لأصحاب الهمم في أبوظبي. ولاشك أن إدماج هذه الفئة السكانية الهامة في شتى جوانب المجتمع يأتي في صلب أولوياتنا انطلاقاً من إدراكنا لأهميتهم وحرصنا على دعمهم بشتى السبل المتاحة. وعبر هذه الشراكة، نسعى لترسيخ دعائم نموذج مجتمعي متكامل يمكّننا من وضع بصمة إيجابية جليّة في الأنظمة التعليمية والمجتمعية في أبوظبي ودعمها وتعزيز علاقات التعاون التي تعود بالنفع عليها، لنقدم في نهاية المطاف نموذجاً ملهماً تقتدي به مختلف المؤسسات والشركات. ونحن في M42 سعداء بانضمامنا لهذه المنظومة المتنامية التي تعمل على حشد الجهود لتمكين أصحاب الهمم ومنحهم أفضل الفرص التعليمية والمهنية ضماناً لرفاههم الاجتماعي وترسيخاً لدورهم البنّاء في المجتمع".

وينسجم هذا التعاون مع استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020-2024، والتي تتقاسم مع M42 رؤية متمثلة في توطيد دعائم مجتمع دامج وممكن لأصحاب الهمم. وتضع هذه الاستراتيجية هدفاً طموحاً يتمثل في جعل إمارة أبوظبي مجتمعاً دامجاً وممكِّناً لأصحاب الهمم من خلال تبني تدابير وإجراءات تصون حقوقهم. ومن أهداف الاستراتيجية أيضاً إدماج أصحاب الهمم وأسرهم ضمن النسيج المجتمعي لإمارة أبوظبي، وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم ووصولهم العادل والشامل لكافة الخدمات والفرص المواتية لهم. وضماناً لأرقى مستويات الرعاية، تحدد الاستراتيجية معايير معينة وضعتها الحكومة وشركات القطاع الخاص ومؤسسات أخرى، في حين تسعى لتأسيس بنية اجتماعية مستدامة مبنية على إحصائيات وبيانات شاملة.

وتساعد M42 في عمليات التشخيص والدعم ضمن المدارس بالتعاون مع مجموعة من أصول شبكة مبادلة للرعاية الصحية. ويقدم كل من أمانة للرعاية الصحية ومستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال بالفعل خدمات الدعم المدرسية بما ينسجم مع السياسات التي حددتها دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

وستواصل M42 دعمها لأصحاب الهمم من خلال تطوير عدد من الخدمات والمبادرات ضمن منشآتها. ومن البرامج الهامة المتوافرة حالياً لديها برنامج الفحص المخصص لتشخيص مشاكل النمو لدى الأطفال الصغار في مراحل مبكرة. وتنسجم مثل هذه المبادرات والبرامج مع التحول العالمي الجاري من نموذج تقديم الرعاية الطبية إلى منهجية اجتماعية شاملة تجمع بين الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية. ويهدف هذا التحول للحد من العقبات التي تعترض أصحاب الهمم وتوفير بيئة مواتية لنموهم وازدهارهم، علاوة على تعزيز إدماجهم ومنحهم الفرص وفق أطر تعمّها العدالة والمساواة.

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نبذة عن شركة "M42"

"M42"M42" شركة عالمية مقرها أبوظبي، تركز على الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية. وتسعى الشركة لتحسين حياة المرضى بتوفير حلول اكلينيكية مبتكرة لأصعب التحديات الصحية والتشخيصية التي يواجهها العالم. وتركز الشركة على توظيف الحلول المبتكرة وأحدث المنتجات التكنولوجية في مجال الطب والبيانات، بما في ذلك علم الجينوم والذكاء الاصطناعي، بهدف الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية التقليدية وتمكينها من توفير رعاية متميزة ودقيقة للمرضى وفق أعلى المستويات.

يعمل لدى "M42" أكثر من 20 ألف موظف وتضم شبكتها ما يزيد على 450 مرفقاً طبياً في 24 دولة. وقد تأسست "M42" عام 2022 ككيان مشترك يضم "جي42 للرعاية الصحية" ومبادلة للرعاية الصحية بهدف تقديم رعاية صحية متكاملة عالمية المستوى من خلال تسخير التقنيات الطبية الفريدة القائمة على البيانات والأبحاث إلى جانب المرافق الطبية المتميزة.

وتمتلك "M42" العديد من مرافق الرعاية الصحية التابعة لمبادلة للرعاية الصحية و"جي42 للرعاية الصحية"، والتي تضم كلاً من أمانة للرعاية الصحية، ومختبرات بايوجينكس، ومستشفى دانة الإمارات، وديافيرم، ومستشفى هيلث بوينت، وشبكة المراكز المتخصصة التابعة لمستشفى هيلث بلس، ومستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي، ومركز امبريال كوليدج لندن للسكري، ومؤسسة "آي آر أو اس" المتخصصة في إجراء أبحاث الرعاية الصحية، ومختبرات بايوجينكس، والتي تعد مركزاً للتميز في مجال الأوميكس في دولة الإمارات، وغيرها من المرافق.