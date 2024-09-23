• المنشأة الجديدة ستكون أول مقدم للرعاية المتخصصة الطويلة الأمد في البحرين لتقديم خدمات إعادة التأهيل لما بعد الحالات الحادة

• من المقرر أن تبدأ العمليات التشغيلية عام 2025، وتنظيم يوم التوظيف في 12 أكتوبر بالمنامة لاستقطاب الكفاءات المحلية في المملكة

المنامة، البحرين: وضعت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) بالشراكة مع أمانة للرعاية الصحية، جزء من مجموعة M42، حجر الأساس لبدء أعمال البناء لتشييد منشأتها الجديدة بمنطقة الجسرة في البحرين. إذ تمثل هذه الخطوة دخول أمانة للرعاية الصحية إلى مملكة البحرين، والتزامها بتقديم حلول صحية عالمية المستوى ورعاية متخصصة لتعزيز الصحة والسلامة لشعب البحرين.

وقد حضر الحفل أعضاء مجلس إدارة أمانة للرعاية الصحية – البحرين، من ضمنهم السيد خالد تقي، مدير عام الاستثمارات المحلية في ممتلكات، و الدكتور محمد الساعاتي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة M42 البحرين والرئيس التنفيذي لأمانة للرعاية الصحية البحرين.

وبهذه المناسبة، صرح السيد خالد تقي بقوله: "تلتزم ممتلكات بالاستثمار في القطاعات الرئيسية في مجالات اقتصادية متنوعة في مملكة البحرين من أجل إثراء حياة مواطنيها. إن إطلاق خدمات أمانة للرعاية الصحية – البحرين سيمكننا من الاستفادة من خبرة مجموعة M42 في تقديم رعاية عالية وعالمية المستوى وتفعيل التكنولوجيا والابتكار في أحد أهم القطاعات وهي الرعاية الصحية. تشكل مراسم وضع حجر الأساس بداية تأسيس المشروع الذي سيضمن الاستخدام الفعال للموارد والارتقاء بمستوى توافر وجودة الرعاية الصحية المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين. علاوة على ذلك، يتماشى ذلك مع مهمتنا في إنشاء شراكات مستدامة وطويلة الأمد تقدم خدمات ذات قيمة وتخلق فرص عمل عالية المهارة".

بدوره قال الدكتور الساعاتي: "تستهدف هذه المنشأة المتخصصة الجديدة تلبية الاحتياجات الملحة في البحرين، لا سيما في المجالات الطبية المعقدة الطويلة الأمد والرعاية التأهيلية لما بعد الحالات الحادة. وإننا نفخر بالشراكة مع ’ممتلكات‘ لسد ثغرات مهمة في مشهد الرعاية الصحية، ودعم رؤية البحرين، وخلق فرص عمل جديدة لمواطنيها. ومع وضع حجر الأساس لإقامة المنشأة، فإننا نترقب رؤية أمانة للرعاية الصحية قائمة لإحداث تأثير إيجابي وفرق حقيقي لشعب البحرين، في حين نترقب انطلاق يوم التوظيف في 12 أكتوبر 2024 بالمنامة لاستقطاب الخبرات و الكفاءات المحلية في المملكة".

ومن المقرر أن تبدأ أمانة للرعاية الصحية في البحرين بعملياتها التشغيلية عام 2025، لتكون هذه المنشأة الجديدة أول مقدم عالمي للرعاية الصحية المتميزة والمتخصصة في البحرين التي تقدم خدمات الرعاية المتخصصة طويلة الأمد وخدمات إعادة التأهيل بعد الحالات الحادة في المملكة في إطار نهج مبتكر مُعَدٍّ لإحداث تحوُّل جذري في الرعاية الصحية داخل منطقة الخليج وخارجها.

وتمتد منشأة أمانة للرعاية الصحية في البحرين على مساحة 15,000 متر مربع وتحتضن 100 سرير وتضم قاعتَي تمرينات رياضية، وحوض علاج مائي ومجلسين وحدائق؛ وتهدف إلى توفير خدمات عالمية المستوى باستخدام أحدث التقنيات ضمن أجنحتها الثلاثة.

عن ممتلكات:

شركة ممتلكات البحرين القابضة هي صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين. وهي مُكَلَفَة بتنمية ثروة البحرين من خلال تحقيق استثمارات استراتيجية طويلة المدى وفق إطار حوكمة متين وقيم مالية سليمة ومستقرة، وتمتلك الشركة حصصًا في أكثر من 50 شركة تجارية تُغطي مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية، العقارات والسياحة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، الخدمات المالية، الخدمات العامة، السلع الاستهلاكية، الرعاية الصحية، والتعليم.

عن أمانة للرعاية الصحية

أمانة للرعاية الصحية،" جزء من مجموعة M42، رائدة في الشرق الأوسط في تقديم الخدمات المتخصصة في الرعاية الصحية التأهيلية الطويلة الأمد والرعاية الصحية المنزلية، إلى جانب توفير خدمات الرعاية المتكاملة المتصلة. تقدم "أمانة للرعاية الصحية"، ومقرها في الإمارات العربية المتحدة، خدماتها للمرضى، من مناطق جغرافية واسعة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، الذين يحتاجون إلى رعاية معقدة ومتخصصة لما بعد الحالات المرضية الشديدة والحادة. وقد حصلت مستشفيات أمانة للرعاية الصحية على اعتماد اللجنة الدولية لاعتماد مرافق إعادة التأهيل.

عن M42

M42 شركة عالمية رائدة في مجال الصحة، هي الأولى من نوعها، تسعى نحو مستقبل مستدام للصحة باستخدام أحدث التقنيات، ومقرها في أبوظبي. وهي تقوم بإحداث تحوُّل في حياة الناس بتقديم حلول مبتكرة لأصعب التحديات التشخيصية والصحية في العالم. وبتسخير التقنيات الطبية الفريدة المرتكزة على البيانات، ومنها علم الجينوم والذكاء الاصطناعي، تقدِّم M42 أعلى مستوى من الحلول الصحية المخصَّصة الدقيقة والوقائية لإحداث نقلة نوعية مؤثرة في مشهد الصحة في العالم.

لدى M42 أكثر من 20 ألف موظف وأكثر من 450 مرفقًا طبيًا في 26 دولة؛ وقد تأسست عام 2022 بعد اندماج جي42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية لتصبحM42 شركة تجمع بين التقنيات الصحية الرائدة وأحدث مرافق الرعاية الصحية لتقديم أفضل مستوى عالمي من الحلول والخدمات والرعاية الصحية.

ومن ضمن المرافق الصحية لمجموعة M42: ديافيرم، وكليفلاند كلينك أبوظبي، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي، وغيرها.

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