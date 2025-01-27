تستفيد الشراكة الاستراتيجية بشكل كبير من القدرات السحابية المتطورة والتقدم التكنولوجي لتطوير كفاءة سير العمل وتعزيز الرعاية التي تركز على المرضى

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت M42، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الصحة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "رابسودي" Rhapsody، منصة تمكين الصحة الرقمية، بهدف دعم مبادرات الطب الدقيق في جميع أنحاء دولة الإمارات وخارجها. ويهدف هذا التعاون، الذي يحظى بدعم "مايكروسوفت آزور" Microsoft Azure، لرسم ملامح جديدة لتكامل بيانات الرعاية الصحية وتعزيز المخرجات الصحية على مستوى العالم، من خلال توفير حلول متطورة تعزز قابلية التشغيل البيني بشكل سلس وقابل للتطوير. وجاء الإعلان عن هذه الشراكة في اليوم الأول من فعاليات معرض ومؤتمر "آراب هيلث" 2025.

ومن خلال تلبية الطلب على أنظمة سلسة ومبسطة وقابلة للتشغيل البيني، ستستفيد الشراكة الجديدة -Rhapsody Envoy Edge من M42 - من البنية التحتية المتطورة لمايكروسوفت آزور، مما يتيح وصولاً أوسع وقابلية للتطوير لمؤسسات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، وستمكن حلولها المبتكرة مقدمي الرعاية الصحية من تبادل البيانات بسهولة، وتحسين المخرجات العلاجية للمرضى ودفع الكفاءة التشغيلية. وستتوفر المنصة قريباً على Microsoft Azure Marketplace.

وبهذه المناسبة، خالد العمادي، رئيس إدارة المعلومات في منصة الرعاية العالمية للمرضى في شركة M42 : تمثل الشراكة مع ’رابسودي‘ ضمنRhapsody Envoy Edge من M42 لحظة هامة ومحورية في تدعمنا لمواصلة الارتقاء بحدود الابتكار في مجال الرعاية الصحية. ومن خلال الاستفادة من القدرات المتطورة لمايكروسوفت آزور والجمع بين الابتكار التقني وخبرة التشغيل البيني والالتزام بالحلول التي تركز على المرضى، سيكون لهذا التعاون القدرة على تغيير طريقة عمل مقدمي الرعاية الصحية. وستسهم خبراتنا المشتركة في توفير تحسينات كبيرة في عملية تبادل البيانات والتكامل والكفاءة التشغيلية وأخيراً نتائج المرضى، لإنشاء منظومة عمل عالمية فعالة للرعاية الصحية".

أبرز النقاط الرئيسية للشراكة:

تعزيز قابلية التشغيل البيني للرعاية الصحية: من خلال الجمع بين الخبرة العميقة لشركة M42 في الرعاية الصحية وعلوم الحياة مع أفضل المعارف والقدرات في مجال تكامل الرعاية الصحية لدى "رابسودي"، وستعمل هذه الشراكة على تسهيل تبادل البيانات وتطوير سير العمل وتمكين أنظمة الرعاية الصحية من التركيز على رعاية المرضى.

في الرعاية الصحية وعلوم الحياة مع أفضل المعارف والقدرات في مجال تكامل الرعاية الصحية لدى "رابسودي"، وستعمل هذه الشراكة على تسهيل تبادل البيانات وتطوير سير العمل وتمكين أنظمة الرعاية الصحية من التركيز على رعاية المرضى. مدعوم من قبل مايكروسوفت آزور: سيتم استضافة منصة تكامل البيانات الصحية الرائدة في السوق من "رابسودي" على مايكروسوفت آزور، مما يضمن تعزيز الأمان والموثوقية وقابلية التوسع لمقدمي الرعاية الصحية العالميين .

متوفر على Microsoft Marketplace : سيوفر الإطلاق القادم لحل Rhapsody Envoy Edge من M42 على Microsoft Azure Marketplace لمؤسسات الرعاية الصحية سهولة الوصول إلى وسائل قوية تدعم قابلية التشغيل البيني، وتسريع التحول الرقمي في الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم .

وقال ستيوارت هيفسايد، رئيس قسم الإيرادات في شركة "رابسودي": "يسرنا إبرام شراكة وثيقة مع كل من M42 ومايكروسوفت، بما يتماشى مع رؤيتنا المشتركة لتسريع تبني الابتكار في مجال الصحة الرقمية. وسيسهم حلRhapsody Envoy Edge من M42 في جعل الوصول إلى البيانات المفيدة أكثر سهولة وكفاءة وفعالية لمقدمي الرعاية الصحية ضماناً لتقديم أفضل مستويات الرعاية المدروسة للمرضى".

ويمكن لزوار معرض ومؤتمر آراب هيلث زيارة منصة M42 في القاعة 6، المنطقة الذهبية، المنصة B30، للتعرف على أحدث مبادراتها وحلولها السباقة في قطاع الرعاية الصحية والتعرف على فرص التعاون.

نبذة عن "M42"

M42 شركة عالمية رائدة في مجال الصحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وعلم الجينوم لتعزيز الابتكار في الصحة من أجل الناس والكوكب. M42، التي مقرها في أبوظبي، تجمع بين المرافق المتطوِّرة المتخصِّصة والحلول الصحية المتكاملة مثل الجينومات والبنوك الحيوية، وتسخِّر التقنيات المتقدِّمة لتقديم رعاية دقيقة ووقائية وتنبُّئِية تُحدِث تحوُّلًا نوعيًا في نماذج الرعاية الصحية التقليدية وتؤثِّر تأثيرًا إيجابيًا في حياة الناس على مستوى العالم.

لدى M42، التي تأسست عام 2022 بعد اندماج جي42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية، أكثر من 450 مرفقًا طبيًا في 26 دولة وأكثر من 20 ألف موظف، وهي تضم منشآت مرموقة من مقدمي الرعاية الصحية، منها: كليفلاند كلينك أبوظبي، ومستشفى دانة الإمارات، وديافيرم، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومستشفى الشيخ سلطان بن زايد، ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي. وبالإضافة إلى تشغيل برنامج الجينوم الإماراتي، تدير M42 بنك أبوظبي الحيوي وشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، وهي شركة رعاية صحية عالمية مدعومة بالتقنيات الحديثة تُشغِّل منصة "ملفي".

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