مع تصاعد وتيرة انتشار السكري على مستوى العالم بات التركيز على رعاية مرضى السكري أكثر أهمية من أي وقت مضى

تسعى M42 لنشر الوعي حول المرض وتقديم رعاية عالمية المستوى للمصابين بالسكري عبر شركائها المتمرسين في قطاع الرعاية الصحية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في بادرة رمزية تعبر عن عمق التزامهم بالقضايا الصحية العالمية عموماً، ونشر الوعي حول مرض السكري على وجه الخصوص، أضاء شركاء M42 واجهات مبانيهم باللون الأزرق احتفاءً باليوم العالمي للسكري.

ويحتفل العالم بهذا اليوم في 14 نوفمبر سنوياً، حيث شهد هذا العام إضاءة العديد من المعالم العمرانية الشهيرة في أبوظبي باللون الأزرق باعتباره الرمز العالمي للتوعية بمرض السكري، وتضم برج مبادلة، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، وأمانة للرعاية الصحية، ومستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، ومركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء، ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي.

ومع وجود أحد أعلى معدلات انتشار مرض السكري على مستوى العالم في دولة الإمارات، والذي يبلغ 12.3%، ويؤثر على نحو 1.2 مليون شخص وفقاً للاتحاد العالمي للسكري، تلتزم M42 بتعزيز جهود التوعية الصحية العامة حول هذا المرض وتقديم رعاية عالمية المستوى للمصابين به من خلال شركائها المتمرسين في قطاع الرعاية الصحية.

ويحتفل العالم باليوم العالمي لمرض السكري إحياءً لذكرى ميلاد السير فردريك بانتنغ، مكتشف هرمون الأنسولين. ويؤكد شعار اليوم العالمي للسكري هذا العام "اعرف مخاطرك لتعرف شكل استجابتك" على أهمية تبني منهجية استباقية في تشخيص المرض لتقديم العلاج في وقت مبكر وبالتالي الحد من تفاقم المرض ومضاعفاته. ونظراً لارتباط السكري بالعديد من الحالات الصحية الأخرى مثل مضاعفات الكلى وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة والسرطان، تبرز أهمية الإدارة المبكرة للمرض.

وتماشياً مع هذا الهدف، يوجه مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، إحدى شركات M42، والمركز الرائد المتخصص في مرض السكري، تركيزه نحو تقديم خدمات رعاية عالمية المستوى لمرضى السكري، ويسعى باستمرار لتثقيف أفراد المجتمع وتعزيز وعيهم بهذا المرض، علاوة على دعم المبادرات البحثية والدراسات المرتبطة به. وفضلاً عن ذلك، تلتزم M42 بدعم منظومة رعاية متميزة وقادرة على إحداث نقلة نوعية في سبل رعاية السكري لتكون إدارة المرض أكثر سهولة.

وتمثل البادرة الرمزية لإضاءة المباني باللون الأزرق دعوة عامة لحشد جهود التصدي لهذا المرض وتأكيداً على ضرورة تضافر عمل جميع المعنيين لتأسيس استجابة جماعية تضع الصحة العامة كأولوية قصوى، ناهيك عن غرس المعرفة والوعي بين أفراد المجتمع ليكون كل فرد مساهماً في استشراف مستقبل أكثر صحة.

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حول "M42"

M42 شركة رعاية صحية عالمية، مقرها أبوظبي، قائمة على التقنيات الحديثة؛ وتعمل في صدارة المساهمين في التقدُّم الطبي؛ وتسعى لإحداث تحوُّل في حياة المرضى بحلول سريرية مبتكرة قادرة على حلِّ أصعب التحديات التشخيصية والصحية الحرجة في العالم. وبتسخير الحلول المبتكرة والتقنيات الطبية الفريدة المرتكزة على البيانات، ومنها علم الجينوم والذكاء الاصطناعي، تقوم M42 بإحداث تحوُّل جذري في منظومة الرعاية الصحية التقليدية وتقدم أعلى مستوى من الرعاية الدقيقة والوقائية التي محورها المريض.

لدى M42 أكثر من 20 ألف موظف وأكثر من 450 مرفقًا طبيًا في 27 دولة حول العالم؛ وقد تأسست عام 2022 باندماج جي42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية لتصبحM42 شركة رعاية صحية متكاملة، هي الأولى من نوعها، تجمع بين التقنيات الطبية الفريدة المرتكزة على البيانات وأحدث المرافق الطبية لتقديم رعاية عالمية المستوى.