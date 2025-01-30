استقطاب نخبة من مرافق الرعاية الصحية العالمية إلى الإمارات الشمالية عبر شراكة استراتيجية لتقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضاف مستشفى الشيخ سلطان بن زايد، الذي يعد ثمرة الشراكة الطموحة بين M42 ووزارة الدفاع، جلسة حوارية ملهمة خلال اليوم الختامي من معرض ومؤتمر "آراب هيلث 2025" بعنوان "التكامل المبتكر: M42 ومستشفى زايد العسكري نحو التميز في مستشفى الشيخ سلطان بن زايد".

وتؤكد هذه الشراكة على التزام M42 بالدفع نحو تحول نوعي في قطاع الرعاية الصحية بدولة الإمارات عبر الابتكارات السباقة. وبالاستفادة من خبرات مستشفى الشيخ سلطان بن زايد، يتمحور الهدف حول جسر الفجوات في قطاع الرعاية الصحية، وإيلاء الأولوية لرعاية المرضى، ووضع خدماته المتطورة في متناول المجتمعات المحيطة. وأقيمت الجلسة الحوارية بحضور نخبة من المتحدثين وهم صفية المقطري الرئيس التنفيذي لدبي والإمارات الشمالية في M42، وعبدالله راشد النقبي المدير الطبي في مستشفى الشيخ سلطان بن زايد، حيث تناولوا المزايا النوعية لهذا التعاون، بما يشمل تحسين سبل الوصول إلى الرعاية الصحية لمجتمعات المناطق الشمالية، والتكامل السلس مع مزودي خدمات الرعاية الصحية البارزين لدى M42، مثل مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري ومستشفى هيلث بوينت وأمانة للرعاية الصحية.

ويهدف هذا التكامل لتأسيس نموذج أكثر استدامة وكفاءة للرعاية الصحية، ضماناً لوضع أفضل مستويات الرعاية في متناول كل من يحتاجها.

وفي هذا السياق، قالت صفية المقطري الرئيس التنفيذي لدبي والإمارات الشمالية في M42: "عبر شراكتنا مع وزارة الدفاع، نعمل على جسر الفجوات الراهنة في قطاع الرعاية الصحية تزامناً مع تأسيس نموذج متأهب للمستقبل يضع حاجات المرضى في المقام الأول ويساهم في الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية في المنطقة".

وأضاف عبدالله راشد النقبي، المدير الطبي في مستشفى الشيخ سلطان بن زايد: "من خلال الشراكة مع M42، يهدف مستشفى الشيخ سلطان بن زايد لإحداث نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية من خلال الجمع بين أرقى الابتكارات العالمية والرعاية التي تركز على المجتمع. وتبشر هذه الشراكة بآفاق أكثر رحابة من خلال تأسيس منظومة شاملة للرعاية الصحية تحسن من سبل الوصول للخدمات الصحية الضرورية وترتقي بالمخرجات العلاجية في المناطق المحيطة بالمستشفى".

ومن خلال الجمع بين الخبرات المحلية ومرافق تقديم الرعاية الصحية العالمية، سيكون هذا التعاون محفزاً على الابتكار في تقديم الرعاية الصحية عالمية المستوى وتيسير سبل وصول المرضى للرعاية مع الارتقاء بمستوياتها. وتوجت الجلسة الحوارية خلال "آراب هيلث" 2025 خطوة مهمة في إطار الرؤية المشتركة للجانبين لإرساء معايير جديدة للرعاية الصحية المتكاملة على مستوى المنطقة.

للمزيد من المعلومات حول هذه الجلسة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.arabhealthonline.com/en/visit/sessions-in-the-spotlight.html

نبذة عن "M42"

M42 شركة عالمية رائدة في مجال الصحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وعلم الجينوم لتعزيز الابتكار في الصحة من أجل الناس والكوكب. M42، التي مقرها في أبوظبي، تجمع بين المرافق المتطوِّرة المتخصِّصة والحلول الصحية المتكاملة مثل الجينومات والبنوك الحيوية، وتسخِّر التقنيات المتقدِّمة لتقديم رعاية دقيقة ووقائية وتنبُّئِية تُحدِث تحوُّلًا نوعيًا في نماذج الرعاية الصحية التقليدية وتؤثِّر تأثيرًا إيجابيًا في حياة الناس على مستوى العالم.

لدى M42، التي تأسست عام 2022 بعد اندماج جي42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية، أكثر من 450 مرفقًا طبيًا في 26 دولة وأكثر من 20 ألف موظف، وهي تضم منشآت مرموقة من مقدمي الرعاية الصحية، منها: كليفلاند كلينك أبوظبي، ومستشفى دانة الإمارات، وديافيرم، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومستشفى الشيخ سلطان بن زايد، ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي. وبالإضافة إلى تشغيل برنامج الجينوم الإماراتي، تدير M42 بنك أبوظبي الحيوي وشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، وهي شركة رعاية صحية عالمية مدعومة بالتقنيات الحديثة تُشغِّل منصة "ملفي".

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