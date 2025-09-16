أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت M2، وهي المنصة الرائدة في دولة الإمارات للاستثمار في الأصول الرقمية وفق حلولٍ مبتكرة وآمنة وضمن أطرٍ تنظيمية قوية، عن تحوّلها رسمياً إلى منصة لإدارة الثروات القائمة على الأصول الرقمية، تقدم حلولاً رفيعة المستوى ومخصصة لمستثمري رأس المال حصراً من المؤسسات، والأفراد ذوي الثروات العالية، والمكاتب العائلية، والخزائن المؤسسية.

ويأتي هذا التحول النوعي للمنصة في ضوء تزايد الطلب عالمياً على حلول الاستثمار في الأصول الرقمية من الدرجة المؤسسية، فقد أظهر استبيانٍ حديث أجرته شركة إرنست ويونغ أن 60% من المؤسسات تعتزم تخصيص 5% من رأس مال محافظها للاستثمار في الأصول الرقمية. وترى المنصة أن هذا التوجه تحديداً يُلاقي إقبالاً أكبر في دولة الإمارات، باعتبارها من أكثر دول العالم تقدماً وتنظيماً في قطاع الأصول الرقمية. كما وجدت M2 أن المنطقة تفتقر إلى المنصات المتخصصة والآمنة في هذا المجال، على الرغم من توافر رأس المال، ولذا تقدم اليوم لعملائها استراتيجيات مخصصة للاستثمار، وحلولاً متقدمة من الدرجة المؤسسية، مع التميّز في خدمة العملاء، وضمان أعلى درجات الأمان والموثوقية.

وقد تميّزت M2، ضمن هذه التوجهات الاستراتيجية الجديدة، في تزويد عملائها من المؤسسات بحلول وخدمات واستراتيجيات مخصّصة للأصول الرقمية، مصممة بعناية لتلبية احتياجاتهم وتحقيق أهدافهم الاستثمارية. كما وتتمتع المنصة بالقدرات والكفاءات اللازمة لدعم مختلف العملاء الإقليميين والدوليين بفضل فريقها القيادي المتمرس وهيكلية رأس المال المتينة وشبكتها من الشركاء العالميين الموثوقين، بما فيهم سوي، إيثينا، وبوليغون، وهاروكو، وفاير بلوكس، ونايس هاش إضافةً إلى شركة فيرز أوف التي تضمن أفضل معايير الأمن السيبراني في المنصة. إضافة الى ماهو عليه، توفر M2 وبفضل نموذجها التشغيلي المتقدم، خدمات الوصاية الخاضعة للتنظيم، ومنتجات العائد على الاستثمار، وحلول السيولة وتحسين الخزينة.

تعليقاً على هذا الموضوع، قال جيمس غرينوود، الرئيس التنفيذي لمنصة M2: "ندرك في M2 أن المستثمرين اليوم يبحثون عن صيغةٍ استثمارية شاملة تجمع بين مرونة أسواق الأصول الرقمية والمعايير الموثوقة لإدارة الثروات التقليدية، وليس مجرد حلول استثمارية عامة. ولذلك فقد قررنا تحويل التركيز الاستراتيجي للمنصة نحو تلبية هذه الأولويات، من خلال تزويد عملائنا بفرصٍ مؤسسية أفضل في سوق الأصول الرقمية، مع تحسين خدمات الوصاية، والارتقاء بمستويات التواصل والشفافية. فمنصة M2 تقدم لعملائها اليوم مفهوماً مبتكراً في إدارة الثروات الرقمية، يجمع بين المزايا الحصرية لإدارة رأس المال الخاص ومبادئ الالتزام والدقة والتعمّق المعتمدة في التعامل مع مختلف الأصول التقليدية".

وتعتمد M2 على علاقاتها الاستراتيجية مع نخبة من الشركاء العالميين في إدارة أصول تُقدّر بمئات ملايين الدولارات، مما يؤكد قدرتها على توفير عائدات غير مسبوقة في السوق للعملاء. كما تتمتع بمكانة رائدة باعتبارها من الشركات القليلة على مستوى العالم التي تقدم قروضاً لتمويل عمليات تعدين البيتكوين.

تقدم المنصة للمؤسسات أيضاً وذلك استكمالاً لمساعيها في ردم الفجوة بين خدمات التمويل التقليدية وإدارة الأصول الرقمية، واجهات برمجة تطبيقات لتسهيل دمج الأصول الرقمية في محافظها وتنويع استثماراتها وفقاً للمعايير نفسها المعتمدة لدى مقدمي الخدمات المالية التقليديين.

ومن جانبه، قال كيم وونغ، المدير الإداري ورئيس الخزينة لدى منصة M2: "تُعد M2 المنصة المثالية لإدارة الأصول الرقمية، فهي مصممة لتلبية كافة معايير العملاء ومتطلباتهم، بدءاً من الأداء المتفوّق والحماية الأمنية الصارمة، إلى التميّز في الخدمة والموثوقية. وقد وضعنا التوجه الاستراتيجي الجديد للمنصة بناءً على رؤيةٍ واضحة لآفاق المشهد الاقتصادي وملامحه المستقبلية، بالتوازي مع امتلاكنا القدرات والكفاءات اللازمة لمساعدة المستثمرين على تجاوز تحديات هذا المشهد بنجاح وتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم".

