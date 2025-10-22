دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة Lynk & Co، بالتعاون مع شركة كلداري إخوان، عن افتتاح أول معرض لها في دولة الإمارات، وذلك في إمارة الشارقة يوم 12 أكتوبر 2025.

ويُعد هذا الافتتاح خطوة جديدة في مسيرة العلامة الأوروبية نحو تقديم مفهوم مبتكر يجمع بين أسلوب الحياة العصري ومستقبل التنقّل الذكي في المنطقة.

تجربة عرض تتجاوز المفهوم التقليدي

قدّمت Lynk & Co من خلال معرضها الجديد في الشارقة نموذجًا مختلفًا عن معارض السيارات المعتادة، إذ تجمع بين التصميم الاسكندنافي البسيط واللمسات الحضرية الحديثة والتقنيات الرقمية المتقدمة، لتوفر للزوار تجربة أقرب إلى نادٍ اجتماعي أو مساحة تفاعلية فريدة.

وشهد حفل الافتتاح حضور إبراهيم عبداللطيف إبراهيم كلداري، الرئيس التنفيذي للاستثمار وعضو مجلس إدارة شركة كلداري إخوان، إلى جانب ممثلين عن Lynk & Co وعدد من الضيوف والإعلاميين.

تضمنت الفعالية أجواء ترفيهية فيما تجوّل الحضور في المعرض المصمم بعناية ليضم مناطق رقمية تفاعلية وأركانًا مخصصة لأسلوب الحياة، إضافة إلى عرض مجموعة من أحدث طرازات العلامة، من بينها السيارة الرائدة 09 SUV.

هندسة أوروبية برؤية عصرية

تجسّد سيارات Lynk & Co مزيجًا من التصميم الاسكندنافي الأنيق والهندسة الأوروبية المتطورة، حيث تعتمد على محركات وتقنيات قيادة من تطوير Volvo، ما يعزز معايير الأداء والسلامة والجودة.

وبعد نجاحها في أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية، تدخل العلامة السوق الإماراتية لتقدم مفهومًا جديدًا للتنقّل الذكي يجمع بين التقنية المتصلة والتصميم العصري وروح المجتمع.

تأسست Lynk & Co عام 2016 تحت مجموعة Geely Holding Group بالشراكة بين Geely Auto وVolvo، بهدف “تغيير مفهوم التنقّل إلى الأبد”. وتعمل العلامة على بناء بيئة رقمية تربط بين السائقين والسيارات والعالم من خلال التكنولوجيا والتصميم والتفاعل المجتمعي.

تتم تصميم وهندسة جميع سيارات Lynk & Co. مع الالتزام بمعايير السلامة العالية، وتعمل بمحركات فولفو Drive-E الحائزة على جوائز. تجمع السيارات بين الأداء القوي، التصميم العصري، والتقنيات الذكية لتقدم تجربة قيادة عصرية ومتميزة في الإمارات وخارجها.

معرض تفاعلي يعيد تعريف تجربة الشراء

يعكس معرض Lynk & Co في الشارقة فلسفة العلامة في إعادة تصور تجربة شراء السيارات، حيث صُمم ليكون مساحة للاكتشاف والتفاعل أكثر من كونه مكانًا للبيع.

ويضم المعرض مناطق عمل مشتركة وأركانًا اجتماعية وتجارب رقمية مبتكرة تشجع الزوار على التواصل والتعرّف إلى العلامة من منظور مختلف.

وبعد إطلاق معرضها المؤقت في دبي، تستعد Lynk & Co لافتتاح معرضها الرئيسي الجديد على شارع الشيخ زايد في دبي [MF1] [MF2] خلال الفترة المقبلة، ليكون بمثابة وجهة تجمع بين العمل والتواصل والترفيه، ضمن التزامها بتعزيز مفهوم المجتمعات المنفتحة والمتصلة.

وقال إبراهيم عبداللطيف إبراهيم كلداري: "يمثل Lynk & Co أسلوب حياة أكثر من كونها علامة سيارات. ويمثل افتتاح معرضها في الشارقة بداية لتوجه جديد يجمع التكنولوجيا والتصميم والتجربة المميزة ليعيد تشكيل مستقبل التنقّل في دولة الإمارات."

رؤية عالمية نحو مستقبل التنقّل

يمثل دخول Lynk & Co إلى السوق الإماراتية انضمامها إلى حركة عالمية تضم السائقين والمبدعين والمهتمين بالابتكار، ممن يرون في التنقّل تجربة اجتماعية وثقافية قبل أن تكون مجرد وسيلة نقل.

فالعالم اليوم لا يبحث عن سيارة جديدة فحسب، بل عن أسلوب جديد في التنقّل والتفاعل.

