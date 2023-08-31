أتلانتس ذا رويال و أتلانتس النخلة أول منتجعين سياحيين في دبي يقدمان هذه الخدمة المميزة للضيوف

أعلنت شركة LVL Wellbeing، وهي منصة رفاه مؤسسي ناشئة مقرها دولة الإمارات وتوفر نظاماً شاملاً يعزز من نشاطات الرفاهية الفردية والجماعية والمؤسسية التي تسهم في تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة، عقد شراكة جديدة مع سلسلة فنادق ومنتجعات "أتلانتس دبي" لتمكين الضيوف خلال إقامتهم من استخدام تطبيق LVL Wellbeing وإتاحة المحتوى المرئي والمسموع الخاص بالصحة والرفاهية.

وتأتي هذه الشراكة لتعزز من إمكانيات برنامج " أواكين ويلنس" في أتلانتس ذا رويال وأتلاتنس النخلة، لتمكن ضيوف المنتجعين من الاستفادة من محتوى الصحة والرفاه المجاني لأول مرة في دبي؛ حيث تتوافر استديوهات مُعدة بعناية مُزودة بأجهزة تلفزيونية خاصة داخل "أواكين سبا" في "أتلانتس دبي".

وعند تسجيل الوصول، سيتم منح الضيوف كلمة المرور للوصول إلى محتوى الرفاهية الحصري الذي تم إنشائه داخل المنتجع، بما في ذلك برنامجي صن رايز يوغا و تمرينات القوة في السكاي سكايب بنت هاوس الخاص بذا رويال أتلانتس وبرنامج التدريب عالي الكثافة (HIIT) وتمرينات الرقص على أعلى السطح للمنتجع، وتمرينات بسيطة داخل الغرف للتخلص من إرهاق السفر، وتمرينات للتأمل داخل المغطس وتمرينات الشرفة وغيرها من التمرينات والنصائح المفيدة. يذكر أن المحتوى متاح حالياً باللغتين الإنجليزية والروسية، مع خطط لإتاحته بالمزيد من اللغات في المستقبل، بما في ذلك اللغة العربية.

وحصلت شركة LVL Wellbeing مؤخراً على تمويل بقيمة 10 ملايين دولار ضمن الجولة التمويلية الأولى، وذلك بدعم تمويلي من "إم جي ويلنس القابضة" وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لصالح مجموعة ملتیبلاي. وكجزء من الصفقة، ستعمل شركة LVL Wellbeing على دمج عملياتها التشغيلية مع شركة هيلثيريو، إحدى الشركات التابعة لمجموعة ملتیبلاي، وذلك لتعزيز الفوائد المتاحة لعملاء كلا النظامين الأساسيين، وربط خدماتهما التي تكمل بعضها البعض بسلاسة.

وتعد LVL Wellbeing من الشركات الرائدة في مجال تمكين الشركات لضمان حصول فرق عملها على الدعم اللازم للحفاظ على لياقتهم الذهنية والبدنية، وتعزيز أعمالها من خلال التوسع في طرح رؤيتها لإفادة ضيوف الفنادق من خلال الشراكة مع إحدى سلاسل الفنادق الرائدة في العالم.

وفي حديثه عن الإعلان، قال جاري بلاورز، الرئيس التنفيذي لشركة LVL Wellbeing: "تهدف الإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة. وتتمحور الأهداف الرئيسية لشركة LVL Wellbeing في إعطاء الأولوية للرفاهية وخلق توازن صحي بين العمل والحياة، ويتناسب هذا التوجه مع الشراكة المثمرة مع علامة تجارية رائدة مثل أتلانتس دبي، عبر إعطاء المصطافين الأدوات ليكونوا قادرين على التغلب على التوتر وتحدي ما قد يتعارض مع صحتهم الجسدية وإمضاء أوقاتهم في حالة من اليقظة، وذلك خلال الحفاظ على نشاطهم مع اغتنام هذه الفرصة المثالية لدمج الاسترخاء والراحة في أنظمة اللياقة البدنية الخاصة بهم من خلال نهجنا الصحي الشامل الذي يركز على الصحة الذهنية والبدنية في آن معاً".

من جهته، قال ليندل نيليس، مدير برنامج أواكين ويلنس في أتلانتس دبي: "يسعدنا العمل مع شركة LVL Wellbeing لتوفير تطبيق الرفاهية الأول من نوعه. وباعتبار مفهوم الرفاهية هو حجر الأساس في الإقامة في أتلانتس، يتم تنسيق كل خدماتنا لتحقق أقصى درجات التنوير الروحي والتماهي مع الذات العليا للفرد، ونقل الضيوف من الاستكشاف الذاتي إلى الإدراك الذاتي".

وستنطلق الشراكة في الأول من سبتمبر وستكون متاحة حصرياً لجميع ضيوف أتلانتس النخلة وأتلانتس ذا رويال.

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- انتهى -