تستهدف الشركة توظيف الأموال الواردة لخدمة مشاريعها وعملياتها التوسعية بما يشمل إطلاق النسخة العربية من تطبيقها عبر جميع أنشطتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت شركة LVL Wellbeing، وهي منصة رفاه مؤسسي ناشئة مقرها دولة الإمارات وتوفر نظاماً شاملاً يعزز من نشاطات الرفاهية الفردية والجماعية والمؤسسية التي تسهم في تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة، اختتام جولتها التمويلية الأولى بنجاح، وذلك بدعم تمويلي من "إم جي ويلنس القابضة" وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لصالح مجموعة ملتیبلاي(ADX: MULTIPLY) .

ومن خلال الجولة التمويلية الأولى، ستعمل شركة LVL Wellbeing على دمج عملياتها التشغيلية مع شركة هيلثيريو، إحدى الشركات التابعة لمجموعة ملتیبلاي؛ حيث توفر شركة هيلثيريو منصة سوق افتراضية موثوقة تربط الأفراد بمستشاري السلامة الصحية من جميع أنحاء العالم الذين يقدمون جلسات خاصة بالأفراد. وقد حققت منصة هيلثيريو نتائج إيجابية، من خلال تقليل المخاطر المرتبطة ببعض الأمراض المزمنة بين الأفراد الذين تمت معالجتهم سابقاً.

من جتهه قال جاري بلاورز ، الرئيس التنفيذي لشركة LVL Wellbeing: "ستمكننا هذه الجولة التمويلية من مواصلة العمل على تطوير منصة LVL Wellbeing لتصبح منصة رائدة في مجال رفاهية مكان العمل، إضافةً إلى تطوير وتقديم مجموعة من الميزات الجديدة في النصف الثاني من العام 2023 بما يشمل إطلاق النسخة العربية من التطبيق. كما ستعمل الشركة على مضاعفة استثماراتها بغرض تقديم تجارب فريدة وغامرة للمستخدمين ضمن الشركات ما يمنح أعضائنا الفرصة لإعطاء الأولوية لرفاهيتهم سواء في المنزل أو في المكتب أو أثناء السفر. كما سيعمل هذا الاستثمار على زيادة توسع شركة LVL Wellbeing في المملكة العربية السعودية كجزء من خططها التنموية الإقليمية".

وبالإشارة إلى دمج العمليات التشغيلية مع شركة هيلثيريو، أكد الرئيس التنفيذي لشركة LVL Wellbeing أن هذه الخطوة ستعمل على توحيد الجهود بهدف تقديم خدمات الصحة والرفاهية الوقائية الأكثر شمولاً لأعضائنا وعملائنا انطلاقاً من النمو المتزايد لأنشطتنا في دولة الإمارات وجهودنا للتوسع إقليمياً ودولياً؛ حيث ستؤدي عمليات الدمج إلى تركيز شركة LVL Wellbeing على تعزيز جودة المحتوى وعناصر المشاركة ودمجها بمنصة هيلثيريو مما يساعد في تقديم حلول شاملة رائدة لمحفظة عملائنا وقاعدة أعضائنا المدمجة.

أصبحت شركة LVL Wellbeing، ومنذ إعادة التفكير المؤسسي نتيجة لجائحة كوفيد-19، رائدة في توفير نهج شامل للتعامل مع التحديات التي تعيق ترسيخ ثقافة الرفاه المؤسسي في مكان العمل؛ حيث عقدت شراكات استراتيجية وأقامت روابط مع أكبر المنظمات في المنطقة التي تعطي الأولوية لرفاهية الموظفين وتربط ذلك في بناء عائد محدد على الاستثمار.

ويحتوي تطبيق LVL Wellbeing على مجموعة واسعة من ميزات المشاركة، بما في ذلك محتوى الفيديو الأصلي عند الطلب والجلسات الحية المعدة بعناية والمصممة لدعم الأعضاء في مسيرتهم نحو تحقيق الرفاه الوظيفي، فضلاً عن أن البيانات في الوقت الفعلي التي يمكن الوصول إليها من قبل عملاء شركة LVL Wellbeing تمكنهم من اتخاذ قرارات قائمة على معطيات واقعية وفهم عائد الاستثمار على استثماراتهم في الرفاه المؤسسي.

وبالنظر إلى المشهد الحالي لسوق العمل وعودة معظم الموظفين إلى العمل في المكاتب، فقد طورت شركة LVL Wellbeing استوديو ر رقمي رائد يهدف إلى تقديم مباشر للمحتوى في مساحات الرفاه المؤسسي المبنية لهذا الغرض ضمن مباني الشركات، مع استوديو رئيسي في برج ستاندرد تشارترد في دبي، واستوديو الرفاه المؤسسي الرقمي الجديد كلياً في بروسييد في أبو ظبي، كما تعمل الشركة على إنشاء أحدث استوديو رقمي في نخلة جميرا في دبي؛ حيث سيتم الإعلان عنه في شهر أغسطس إضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى التي تعمل على بنائها الشركة.

ويأتي اختتام الجولة التمويلية الأولى بعد سلسلة من الأعمال التجارية الجديدة التي حققت مكاسب نوعية، بما في ذلك الشراكة الجديدة في مجال الضيافة، والتي تعمل على تمكين فريق شركة LVL Wellbeing للتوسع في أسواق دبي وأبوظبي والرياض ومدينة هاليفاكس في كندا مع الأخذ بالاعتبار التحضيرات أثناء للجولة التمولية الثانية التي سوف تستهدف توسيع قاعدة العملاء على مستوى عالمي.

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