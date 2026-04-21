الإمارات العربية المتحدة: أعلنت لوي لوجيك Loylogic، الشركة العالمية الرائدة في البنية التحتية لأسواق المكافآت، إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد بحلّته المعاد تصميمها، في خطوة تمثل محطّة جديدة في تطور السوق العالمية للمكافآت.

ويأتي هذا الإطلاق مع اتجاه المؤسسات، على نحو متزايد، إلى تجاوز نماذج الولاء التقليدية القائمة على البرامج المنفصلة، لمصلحة مقاربات أكثر مرونة وقدرة على التوسّع في مجال التفاعل. وعبر شرائح العملاء والموظفين والشركاء، يتزايد الطلب على حلول قادرة على التأثير في السلوك وتحقيق نتائج ملموسة قابلة للقياس في الوقت الفعلي.

ويعكس الموقع الجديد هذا التحوّل، إذ يقدّم التفاعل لا باعتباره برنامجاً قائماً بذاته، بل بوصفه قدرة متكاملة تستند إلى بنية تحتية تتيح للمؤسسات تقديم لحظات تقدير ومكافأة ذات أثر على نطاق واسع، من دون التعقيد الذي تفرضه الأنظمة المتفرقة.

وفي صلب هذه المنصّة تبرز السوق العالمية للمكافآت، وهي نموذج يستبدل الكتالوجات الثابتة والهياكل الجامدة للبرامج بمنظومات يجري تحسينها باستمرار، بما يعزز الملاءمة والكفاءة والقدرة على التوسّع. ويُظهر الموقع كيف يمكن للمؤسسات الانتقال من استراتيجيات مكافآت متفرّقة إلى مقاربة موحّدة تقودها السوق، عبر العملات المختلفة والحملات المتعدّدة.

وكانت لوي لوجيك قد أرست فئة السوق المتخصّصة بالمكافآت، وهي تواصل اليوم تطوير هذا النموذج في عصر الذكاء الاصطناعي، مع تركيز على التحسين الذكي والتنفيذ القابل للتوسع.

وقال غابي كول، الرئيس التنفيذي لدى لوي لوجيك: "يعكس موقعنا الجديد التحوّل الذي يشهده السوق، وكيفية مواكبتنا هذا التحوّل. فالولاء لم يعد قائماً على برامج منفصلة، بل أصبح يتمحور حول التأثير في السلوك عبر منظومات متكاملة. ويتيح نموذج السوق للمؤسسات تحقيق ذلك بصورة قابلة للتوسّع والقياس، وبما ينسجم مع أساليب عملها اليوم."

وتبرز المنصّة المحدّثة أيضاً مرونة البنية التحتية التي توفرها لوي لوجيك، إذ تتيح للمؤسسات خيارات تمتدّ من الحلول الجاهزة للتشغيل المباشر إلى التطبيقات المصممة بالكامل وفق الاحتياجات الخاصة والمدفوعة بواجهات برمجة التطبيقات، بما يسمح بالانطلاق خلال أيام بدلاً من شهور أو سنوات.

وقال آدم واتلينغ، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في لوي لوجيك: "يتعلّق الأمر هنا بجعل هذه القدرة المعقدة أكثر وضوحاً وأسهل تفعيلًا. وقد عملنا على تبسيط الطريقة التي نعرض بها ما نقوم به، من دون التفريط في العمق والمرونة اللازمين لدعم المؤسسات العالمية على نطاق واسع."

ويشكّل الموقع جزءاً من الاستراتيجية الأوسع للشركة لعام 2026، والرامية إلى تطوير طريقة التي تصميم أسواق المكافآت واختبارها وتحسينها. كما يوفّر صورة أوضح عن أساليب تفاعل المؤسسات مع جمهورها، وتعزيز أدائها، وتقديم لحظات ذات معنى تسهم في ترسيخ علاقات تواصل تدوم على المدى الطويل.

نبذة عن لوي لوجيك Loylogic

تعدّ لوي لوجيك Loylogic الجهة المبتكرة لفئة السوق المتخصّصة بالمكافآت، وتوفّر بنية تحتية عالمية لأسواق المكافآت، بما يمكّن المؤسسات من التفاعل مع العملاء والموظفين والشركاء على نطاق واسع. وتدعم منصّتها التفاعل القائم على السوق عبر العملات المختلفة، والحملات المتعدّدة، والتجارب المتنوّعة، بما يربط المؤسسات بشبكة عالمية من موارد المكافآت، ويجمع بين التنفيذ، والبنية التشغيلية، والتحسين المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

ومكّنت لوي لوجيك حتى اليوم أكثر من 200 مليار معاملة في مجال المكافآت، وحققت ما يزيد على مليار دولار من تجارة المكافآت، مع وصولها إلى أكثر من 50 مليون عضو في أكثر من 190 دولة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://www.loylogic.com

