دبي – الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة لويلوجيك Loylogic، المتخصّصة في إدارة برامج الولاء والمكافآت على مستوى العالم، عن رؤيتها الاستراتيجية للعام 2026، وسط توقّعات ببلوغ حجم سوق برامج الولاء في منطقة الشرق الأوسط نحو 3.27 مليار دولار أمريكي خلال العام المقبل، بمعدّل نمو سنوي يصل إلى 16.3%. ويأتي هذا الإعلان في ظل التحوّلات المتسارعة التي يشهدها القطاع، مع ازدياد الاعتماد على النماذج الرقمية، والتخصيص، والتحالفات المتعدّدة، ما يرفع من سقف توقّعات العلامات التجارية من حيث التفاعل والارتباط بالعملاء.

وتعمل لويلوجيك Loylogic على إعادة تشكيل مفهوم سوق المكافآت العالمي، من خلال التركيز على تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحسين تنسيق الكتالوجات، وتعزيز التكامل العميق مع الأنظمة التشغيلية. ولا تكتفي الشركة بتوسيع الخيارات المتاحة أمام المستخدمين، بل تنتهج مقاربة استراتيجية تركّز على تصميم سوق ذكيّ للمكافآت يوازن بين الملاءمة الشخصية، والكفاءة التشغيلية، وتحقيق القيمة المستدامة، ضمن إطار موحّد على مستوى العالم.

وفي سبيل تمكين نشر حلولها على نطاق مؤسّسي واسع، تواصل الشركة اعتماد إطار متكامل للحوكمة والامتثال والمعايير الأمنية، مستندة إلى منظومة من الضوابط المعترف بها عالميًا، تشمل ISO 27001، واللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR)، ومعيار أمن بيانات بطاقات الدفع (PCI DSS)، بالإضافة إلى بروتوكولات التشفير المتقدّمة AES‑256.

كما تؤكّد الشركة التزامها بمعايير الوصول الرقمي، لا سيّما قانون الإتاحة الأوروبي للعام 2025، وإرشادات الوصول إلى محتوى الشبكة (WCAG 2.0)، مع مراعاة شروط الإقامة المحلية للبيانات والتشريعات التنظيمية في مختلف الأسواق.

وفي هذا الصدد، قال غابي كول، الرئيس التنفيذي لشركة لويلوجيك Loylogic: "إن برامج الولاء لم تعد تُقاس بحجم القاعدة الجماهيرية فقط، بل بجودة النظام البيئي للمكافآت وقدرته على التأثير الحقيقي. وأضاف: "في العام 2026، نركّز على تطوير البنية التصميمية والتنظيمية والتجريبية لأسواق المكافآت العالمية، بما يضمن الجمع بين الذكاء والثقة والمرونة."

وأشار إلى أن العلامات التجارية باتت تبحث عن أدوات أكثر ذكاءً، وأكثر ملاءمة لاحتياجات جمهورها، مع ضمان عوائد تجارية واضحة وقابلة للقياس.

من جهته، قال أميت بندري، الرئيس التنفيذي للعمليات: "إن الابتكار في الذكاء الاصطناعي يُعدّ المحور الأساس لمرحلة النمو التالية". مضيفاً: "نهدف إلى جعل أسواق المكافآت أكثر ذكاءً وتكيّفاً، من خلال تقديم رؤى أدق، ودعم أفضل لقرارات المشغّلين، وتجارب أكثر كفاءة، من دون المساس بمبادئ الشفافية أو الثقة أو الانضباط التنظيمي."

ووفقاً للبيان، تعتزم الشركة خلال العام المقبل تعميق شراكاتها العالمية، وتعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة في القطاع، وتطوير قدراتها التشغيلية والتقنية والتجارية، بما يلبّي احتياجات قاعدة عملائها المتنامية في قطاعات الخدمات المالية، والسفر، والمنتجات الاستهلاكية.

وبفضل بنيتها التحتية المتطوّرة، وخبرتها الطويلة في تصميم وإدارة أسواق المكافآت، وموقعها الريادي، تواصل لويلوجيك Loylogic دعم العلامات التجارية الرائدة في تحويل التفاعل اليومي مع العملاء إلى ولاء حقيقي مستدام وقائم على القيمة.

عن شركة لويلوجيك Loylogic

لويلوجيك Loylogic شركة رائدة عالمياً في تطوير أسواق المكافآت الرقمية المتخصّصة بإدارة برامج الولاء والحوافز، حيث تتيح للعلامات التجارية تقديم تجارب تفاعل مرنة وقابلة للتوسّع، عبر منصّة تجارة رقمية متقدّمة. وتوفّر الشركة من خلال كتالوجها العالمي وسوق الاسترداد الخاص بها، حلولًا فعّالة لدعم المشاركة المستدامة ضمن برامج التعامل المباشر مع المستهلك (B2C)، وبرامج الولاء الداخلية للموظفين (B2E)، والعلاقات المؤسّسية بين الشركات (B2B)، في مختلف الأسواق العالمية. وتتميّز لويلوجيك Loylogic بخبرة واسعة في مجالات التوريد، والتنفيذ، والابتكار المسجّل ببراءة اختراع في نموذج "النقاط مع النقد"، حيث تمكّنت من تنفيذ أكثر من 200 مليار نقطة وعمليّة أميال، وحققت ما يزيد على مليار دولار أمريكي في مجال تجارة المكافآت، وأرسلت تجارب ومكافآت تغطي أكثر من 100 فئة في 190 دولة حول العالم، لأكثر من 10 ملايين عضو في برامج الولاء. اعرف المزيد على https://www.loylogic.com

