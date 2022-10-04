سيساعد الاستثمار في تمويل الإجراءات التنفيذية لخطط التوسع الدولي للشركة

الكويت- أعلنت أجيليتي، الشركة الرائدة والمتخصصة في خدمات سلاسل الامداد والبنية التحتية والابتكار، أن ذراعها الاستثماري Agility Ventures، قد استثمرت في Loop Global الشركة الأمريكية الرائدة في تطوير الأجهزة والبرمجيات الخاصة بشبكات محطات شحن المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

هذا وقد أعلنت شركة Loop، المنتشرة في كافة الولايات الأمريكية الخمسين وفي أكثر من 15 دولة، أنها ستستخدم استثمارات Agility Ventures ومستثمرين جدد آخرين لدعم توسعها ونموها.

تجاوزت مبيعات Loop أكثر من 7,000 محطة شحن لعملاء في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال شركائها من البائعين والموزعين الذين يشكلون شبكة مشتركة تضم أكثر من 750 مقاولاً كهربائياً. وتقدم الشركة أحدث ما طورته من الحلول التي تعتمد على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا شحن السيارات الكهربائية، وهي حلول تُقبل عليها البلديات وبعض أكبر الشركات العالمية المتخصصة بالتجارة، وتجار التجزئة، والملاك العقاريين للمباني والمجمعات التجارية والسكنية، وشركات أساطيل المركبات، وشركات الضيافة.

وفي توضيح موجز عن Loop، قال السيد/ داستن كافانو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي: "نحن نعتقد أن الانتقال إلى السيارات الكهربائية النظيفة لن ينتشر إلا بنفس سرعة توفر البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية التي تدعم تلك السيارات. وعليه، نعمل في Loop على تبسيط هذا التحول، من خلال تطوير حلول البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية الأحدث والأكثر تطوراً لمصلحة أصحاب العقارات وتقديمها بأسعار مدروسة ومعقولة توفر أقل تكلفة إجمالية في السوق."

وتشير التوقعات إلى انتشار ما يصل إلى 230 مليون سيارة كهربائية على الطرقات بحلول عام 2030. ولذلك، أصبح الطلب على بنية تحتية بأسعار معقولة وموثوقة لشحن المركبات الكهربائية مرتفعاً للغاية. ومع ذلك، لا يعرف العديد من مالكي العقارات من أين ينطلقون عندما يتعلق الأمر بتنفيذ هذه التكنولوجيا داخل ممتلكاتهم. هذا وتوفر منتجات شحن EV الذكية والبسيطة والميسورة التكلفة من Loop حلولاً جاهزة لمحطات شحن المركبات الكهربائية في المنزل والعمل وعلى الطرق.

وبهذه المناسبة قالت السيدة/ هنادي الصالح، رئيس مجلس إدارة أجيليتي وفريق Agility Ventures: "إن العمل على الانتقال إلى صفر انبعاثات هو حقيقي وآخذ بالتقدم بالفعل. حيث تنفق الحكومات والشركات وكذلك المستهلكين حول العالم على خياراتهم الأكثر مراعاة للبيئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية. ولكن، ومن أجل أن يحقق هذا التوجه قفرة في الإنجازات، فإننا بحاجة إلى اعتماد وجهة نظر النظام البيئي، وليس باستطاعة أي تقنية خضراء بمفردها إحداث تغيير ملحوظ، بل إن ذلك يكمن في القدرة على إنشاء البنية التحتية الداعمة التي تسمح بتطبيق التحول على نطاق واسع. هذا ما نحبه في Loop - فهي تساعد على التقليل من الحواجز التي تحول دون انتشار وسائل النقل الأنظف لعدد أكبر من الناس."

يذكر أن أجيليتي قد قامت بتخصيص أكثر من 170 مليون دولار أمريكي للاستثمار في النقل المستدام والطاقة والتكنولوجيا. وتشمل محفظتها استثمارات في Hyliion - الشركة الأمريكية المبتكرة في أنظمة توليد القوة بواسطة الكهرباء للشاحنات التجارية؛ Frete - سوق الشحن الرائد في البرازيل؛ Volta Trucks- الشركة السويدية المصنعة لشاحنات النقل الكهربائية للرحلات المتوسطة والقصيرة المسافة؛ Swvl - شركة مقرها دبي لخدمات النقل الجماعي والمشترك؛ و TVP Solar- الشركة السويسرية المصنعة للألواح الشمسية عالية الأداء وفائقة الكفاءة.

وأضاف كافانو: "إن Loop، ومن مقرها في ألسيغوندا -كاليفورنيا، تتطلع إلى تركيب شبكات شحن كهربائية في مواقع تجمع الشاحنات، حيث يقضي السائقون معظم يومهم. نحن نمكن المستهلكين من التخلص من متاعب ومصاعب الخروج مضطرين عن طريقهم عند حاجة مركباتهم الكهربائية للشحن، ونتيح لهم الاستفادة من الوقت المكتسب. إن Loop تتطلع لجعل شحن المركبات الكهربائية ميسور التكلفة ومتاحاً للعالم عبر تمكين مالكي العقارات من الحصول على حلول متكاملة ومربحة لإنشاء شبكات شحن كهربائية تعطي الأولوية لراحة السائقين."

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نبذة عن أجيليتي

أجيليتي هي شركة عالمية رائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية يتجاوز عدد قواها العاملة في مجموعة شركاتها 50,000 موظفاً، وهي رائدة في الأسواق الناشئة وتتواجد في القارات الست. تمتلك أجيليتي وتدير مجموعة شركات تجارية تتضمن أكبر شركة خدمات طيران في العالم؛ شركة رائدة في المستودعات الصناعية والمجمعات اللوجستية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا؛ شركة عقارية تجارية تقوم بتطوير مجمع تجاري ضخم بقيمة 1.2 مليار دولار في الإمارات العربية المتحدة؛ شركة خدمات لوجستية للوقود السائل؛ وشركات متخصصة في رقمنة الجمارك وخدمات البنية التحتية في المناطق النائية وشركات تمكين التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الرقمية والمزيد. تستثمر أجيليتي في الابتكار والاستدامة والمرونة، وتمتلك حصصاً في الشركات المدرجة وغير المدرجة التي تعيد تشكيل الخدمات اللوجستية والنقل والطاقة والتجارة الإلكترونية وغيرها من الصناعات. أجيليتي هي شركة عامة مدرجة في الكويت ودبي.

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