وتسجيل 49.6 مليون مطالبة صحية، تقوم شبكة عيادات "لونجفيوم" بتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة العمر البيولوجي وتعزيز العمر الصحي عبر تحويل هذه التقنيات إلى تطبيقات سريرية عملية

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "لونجفيوم" (Longevium)، وهي شبكة عيادات رائدة في مجال الاستدامة العمرية، عن افتتاح ثلاث عيادات جديدة في دبي يشرف عليها فريق متعدد التخصصات يضم نحو 100 طبيب وأخصائي.

وتتبنّى العيادة نهجاً سريرياً متكاملاً يهدف إلى مساعدة المرضى على توقّع مسار الشيخوخة البيولوجية ورصده والعمل على إبطائه، من خلال وسائل التشخيص المتقدمة والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والطب التجديدي والبروتوكولات المخصّصة لإطالة العمر الصحي.

يتزامن هذا الإطلاق مع الخطوات المتسارعة التي تتخذها دبي لتطوير قطاعي الاستدامة العمرية والرعاية الصحية المتقدمة، من خلال تأسيس سلطة دبي للديمومة الصحية، وذلك للإشراف على مجالات الاستدامة العمرية والعمر الصحي في البلاد. ويأتي الإطلاق أيضاً عقب النمو الملحوظ الذي سجله نشاط التأمين الصحي خلال عام 2025، وفقاً لبيانات هيئة الصحة بدبي، إذ تجاوز عدد المشمولين بالتغطية 4.9 مليون مستفيد، بزيادة تقارب 6.5% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفع عدد المطالبات الصحية بنحو 13.5% ليصل إلى قرابة 49.6 مليون مطالبة. وتدعم هذا النمو منظومة متكاملة للتأمين الصحي تضم 3,936 مزوداً لخدمات الرعاية الصحية و140 وسيط تأمين و43 شركة تأمين و16 جهة متخصصة في إدارة المطالبات.

تنتشر شبكة عيادات "لونجفيوم" في دبي عبر ثلاثة مواقع رئيسية، تتصدرها عيادتها الرئيسية في "تريبل سيفن مول" (Triple Seven Mall) بمنطقة جميرا 3، إلى جانب فرعين في أبراج بحيرات جميرا (JLT) وقرية جميرا الدائرية (JVC). ومن خلال هذا الانتشار، تتمكن العيادة من خدمة المرضى في المناطق المركزية والأحياء السكنية والوجهات العصرية ذات الطلب المتزايد، مما يوسّع نطاق وصول المرضى إلى الخدمات الطبية المتقدمة في مجال الاستدامة العمرية في مختلف أنحاء المدينة.

قالت الدكتورة كسينيا بوتوفا، المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة "لونجفيوم": "تنبنى "لونجفيوم" منظومة طبية قابلة للقياس تعنى بالاستدامة العمرية. ويتطلّب الحفاظ على العمر الصحي نهجاً سريرياً قائماً على التشخيص والمؤشرات الحيوية والإشراف الطبي، والمتابعة المستمرة على المدى الطويل إلى جانب بروتوكولات مصممة بما يلائم احتياجات كل فرد. هدفنا هو مساعدة المرضى على فهم مسار حالتهم الصحية قبل تطوّر المرض، ثم العمل بفاعلية على تغيير هذا المسار".

ينطلق نموذج "لونجفيوم" الجديد من مفهوم تحويل الاستدامة العمرية إلى مسار علاجي متواصل يرافق الفرد، بدلاً من الاكتفاء بتدخلات متفرقة. ويستند هذا المسار إلى ملف سريري موحّد يجمع نتائج قياس العمر البيولوجي والفحوص المخبرية وتحليل مكوّنات الجسم وعوامل الخطورة القلبية الوعائية والمؤشرات الأيضية وبيانات نمط الحياة. كما أن المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بالعيادة تمكن الأطباء من متابعة تطور حالة المريض مع مرور الوقت وقياس أثر التدخلات وتصميم بروتوكولات تتلاءم مع مؤشراته الحيوية.

وأضافت الدكتورة بوتوفا: "هيّأت دبي بيئة فريدة تستشرف مستقبل الطب على مستوى العالم، إذ جمعت ضمن منظومة واحدة مجالات الاستدامة العمرية والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والطب الوقائي والطب التجديدي. ولهذا السبب تم تأسيس "لونجفيوم" في دبي، انطلاقاً من إيماننا بقدرة دولة الإمارات على أن تصبح مرجعاً عالمياً للاستدامة العمرية".

وفي إطار منظومة الرعاية التي تقدمها لمرضاها، توفر "لونجفيوم" برنامج "يوم الديمومة الصحية" (Longevity Day)، وهو برنامج مكثف لمدة ثلاث ساعات ويقدّم بإشراف الأطباء، ليمنح المرضى خلال زيارة واحدة صورة شاملة عن عمرهم البيولوجي وعوامل الخطر لديهم، إلى جانب خطة فردية مصممة خصيصاً لكل مريض لتحسين الحالة الصحية. ويجمع البرنامج بين خبرات عدد من الاختصاصيين والفحوص المتقدمة للمؤشرات الحيوية والتصوير بالموجات فوق الصوتية وتصوير الأوعية الدموية ووضع خطط لاستخدام الببتيدات والمكمّلات والعلاج الوريدي والتجديد التجميلي، كلها ضمن خطة متكاملة ومنظمة تهدف إلى تحقيق تحسّن صحي قابل للقياس.

وأضافت الدكتورة بوتوفا: "ينبغي أن يرتكز طب الاستدامة العمرية على أسس علمية أكثر رسوخاً، وأن يتسم بقدر أكبر من الشفافية والدقة في قياس النتائج. فمستقبل هذا المجال لا يقوم على تقديم علاج منفرد وانتظار احتمال التحسن، بل على مراقبة مؤشرات الجسم باستمرار وفهم إشاراته البيولوجية وتعديل البروتوكولات وفق أعلى درجات الدقة الطبية. هذا هو أساس التمديد الحقيقي للعمر الصحي."

واختتمت الدكتورة بوتوفا قائلة: "لم يعد الناس ينتظرون الإصابة بالمرض كي يبدأوا في الاهتمام بصحتهم، بل باتوا حريصين على معرفة أعمارهم البيولوجية واستيعاب المخاطر التي قد تواجههم وتعزيز أدائهم وتمديد السنوات التي يشعرون فيها أنهم محافظين على قوتهم وتركيزهم. هذا هو مستقبل الرعاية الصحية، وهو يتحقق اليوم في دبي".

نبذة عن "لونجفيوم"

"لونجفيوم" هي شبكة عيادات رائدة في مجال الاستدامة العمرية مقرها دبي. وتتبنى الشبكة منظومة متطورة للرعاية الصحية الوقائية، تركز على إدارة العمر البيولوجي وإطالة العمر الصحي والطب التجديدي والتشخيصات المتقدمة والتحليلات الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتدير "لونجفيوم" ثلاث عيادات في دبي، يشرف عليها فريق متعدد التخصصات يضم نحو 100 طبيب وأخصائي في مجال الطب الوقائي وتحسين الأيض والتوازن الهرموني والبروتوكولات التجديدية والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وخطط الاستدامة العمرية المخصصة لكل فرد.

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