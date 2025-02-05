أعلنت "LOGIC Holding"، المجموعة الرائدة في الاستشارات الإدارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن استحواذها على حصة الأغلبية في شركة NEXEL، المتخصصة في الاستشارات والحلول الرقمية. تعزز هذه الخطوة الاستراتيجية من قدرات مجموعة لوجيك في تقديم حلول رقمية متطورة، مع توسيع رقعة تواجدها في أسواق الخليج.

ومن خلال دمج خبرات "NEXEL" في الذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، والحوسبة السحابية، وخدمات البيانات، والابتكار، وهندسة المؤسسات، تعزز "LOGIC Holding" محفظة خدماتها لتلبية الطلب المتزايد على الحلول الرقمية التحويلية. كما أن هذه الشراكة تسرّع من عملية النمو في الأسواق الرئيسية مثل المملكة العربية السعودية، مما يرسخ مكانة لوجيك كشريك مفضل للشركات التي تسعى للتكيف مع التحولات التكنولوجية المعقدة.

وبهذه المناسبة، قال عمرو عثمان، رئيس مجلس إدارة "LOGIC Holding": "تماشياً مع أهداف المجموعة المتمثلة في تحقيق النمو الاستراتيجي وتعزيز حضورنا في أسواق عديدة ومتنوعة، يسرنا الإعلان عن صفقة الاستحواذ على شركة NEXEL، حيث سيسهم هذا التوافق الاستراتيجي بين الشركتين إلى جانب التزامهما برؤية مشتركة، في الاستفادة من جهود التعاون لدعم وتعزيز مكانة العلامة التجارية ودفع النمو المستدام. ونتوقع أن تسهم هذه الخطوة في إنشاء قيمة كبيرة لكل من فريقنا وعملائنا، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على ترسيخ مكانة المجموعة في السوق وتسريع تعزيز حضورها".

وتأسست شركة NEXELعام 2015، وتعمل على توفير خدمات استشارية عبر قطاعات مثل الطاقة والتجزئة والقطاع العام من خلال مكاتبها المنتشرة في دبي والرياض والقاهرة. ويمتلك فريقها خبرة واسعة مع مجموعة من الشركات المرموقة، بما في ذلك "SAP Accenture "، و "IBM"، و"Strategy&"، و"HP"، و"P&G"، مما أكسبها سمعة متميزة في الجمع بين التميز التقني والرؤية الاستراتيجية.

ومن جهته، قال أمير صبري، مؤسس شركة نيكسيل: "كنا نؤمن دائمًا في NEXEL، بأن التحول الحقيقي يبدأ بالتفكير الاستراتيجي والتنفيذ المستمر. انضمامنا إلى شركة "LOGIC Holding" ليس مجرد إنجاز، بل هو محفز لتحقيق رؤيتنا المشتركة للابتكار والتأثير. من خلال دمج خبراتنا في الحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع الانتشار الإقليمي الاستثنائي لشركة LOGIC، نفتح آفاقًا غير مسبوقة من القيمة لعملائنا. معًا، سنمكّن المؤسسات ليس فقط من التكيف مع التغيير، بل من قيادته—وتنفيذ استراتيجيات تحويلية بمقاييس أسرع وأكثر ذكاءً ونتائج مستدامة".

وسينصب التركيز بدايةً في مرحلة ما بعد الاستحواذ على سوق LOGIC Holding في المملكة العربية السعودية ثم ستتبعها أسواق عالمية أخرى، ما يعزز من خطط المجموعة في توسيع محفظة أعمالها في جميع الأسواق وتلبية الطلب المتزايد داخل المملكة وفي جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

-انتهى-

#بياناتشركات