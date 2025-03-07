لاجوس، نيجريا- نجحت شركة LoftyInc Capital Management في تأمين الإغلاق الأول بقيمة 43 مليون دولار أمريكي لصندوقها الجديد LoftyInc Alpha Fund، وهو صندوق استثماري يركز على المرحلة المتأخرة من الاستثمار التأسيسي يهدف إلى تطوير الشركات الناشئة والواعدة في مجال التكنولوجيا الكائنة في إفريقيا، خصوصًا في نيجريا وكينيا ومصر ودول إفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية.

تعد LoftyInc إحدى أهم وأعرق شركات رأس المال الاستثماري في إفريقيا. فبفضل خبرتها الثرية التي تمتد لأكثر من عقد من الزمان في مجال الاستثمار، قدمت الشركة خدمات الدعم للشركات الناشئة، مثل Flutterwave وAndela وWave Mobile Money وOmniRetail وRelianceHealth وThndr وMoove، التي ضخت فيها مؤخرًا شركتا Uber وMubadala استثمارات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي. كما قد لعبت شركة LoftyInc دورًا حيويًا على صعيد تشكيل هوية منظومة التكنولوجيا في إفريقيا، محققةً في الوقت نفسه عوائد قوية للمستثمرين.

جذبت مرحلة الإغلاق الأول للصندوق مزيجًا من المستثمرين الداعمين على الصعيدين الإفريقي والدولي، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية ومؤسسات التمويل التنموي (DFIs) والمكاتب العائلية الأمريكية، والهيئات الاستثمارية الإقليمية. ومن بين المستثمرين، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر (MSMEDA) في مصر، وصندوق صناديق أنافا في تونس، وبنك التنمية الريادي الهولندي (FMO)، وProparco بالتعاون مع FISEA، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وAfricaGrow (الجهة الاستشارية المختصة فيها، DEG Impact GmbH)، والصندوق الهولندي للنمو الجيد (DGGF)، وFirst Close Partners ومقرها الولايات المتحدة.

نجح الصندوق أيضًا في تأمين التزامات استثمارية من الأفراد الأفارقة ذوي الثروات العالية (HNIs)، وهذا بدوره يسهم في تعزيز ثقة الجهات الاستثمارية الإقليمية بقدرة شركة LoftyInc على دعم الشركات التحويلية المؤثرة.

يتمتع فريق القيادة في شركة LoftyInc بعقود من الخبرة الاستثمارية والخبرة التشغيلية في الأسواق الإفريقية والعالمية.

ضخ Idris Ayodeji Bello (الشريك الإداري) استثمارات في أكثر من 100 شركة ناشئة فاعلة في 25 سوقًا ونجح في تحقيق 14 خروجًا ناجحًا.

(الشريك الإداري) استثمارات في أكثر من 100 شركة ناشئة فاعلة في 25 سوقًا ونجح في تحقيق 14 خروجًا ناجحًا. تتمتع مريم كامل (الشريك العام) بخبرة ثرية في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارات للشركات الناشئة استقتها من العمل مع المؤسسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يتمتع Kevin Simmons (الشريك العام) بخبرة ثرية على صعيد تأسيس الشركات وإدارتها والاستثمار فيها، تاركًا بصمته في 15 سوقًا في ثلاث قارات.

إنهم يقودون فريقًا ماهرًا في الاستثمار والعمليات عبر أكبر مراكز التكنولوجيا في إفريقيا، بما في ذلك دول إفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية، ما يضمن تنفيذ الاستثمارات بكفاءة وتقديم الدعم اللازم للمؤسسين.

جرى إنشاء Alpha Fund لمساعدة الشركات الناشئة على الانتقال من مرحلة الجذب الأولي إلى مرحلة النمو والتوسع. وبالإضافة إلى خدمات رأس المال، تعتمد شركة LoftyInc على شبكتها وخبرتها الثرية لدعم المؤسسين ومساعدتهم على مواجهة التحديات التشغيلية، وتأمين الشراكات الإستراتيجية، وتسريع وتيرة التوسع في السوق.

في ضوء زيادة اهتمام المستثمرين والنمو السريع الذي تشهده منظومة التكنولوجيا، بدأت إفريقيا في لعب دور محوري ومؤثر في تحفيز ودفع عجلة الابتكار العالمي. هذا، ويعتمد Alpha Fund على خبرة LoftyInc على صعيد تحديد ودعم رواد الأعمال المتميزين، ما يضمن تحقيق قيمة طويلة الأجل للشركات الناشئة والمستثمرين.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

-انتهى-

#بياناتشركات