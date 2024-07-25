دبي، الإمارات العربية المتحدة، يسرّ كلّ من شركة LMD للتطوير العقاري المعروفة بتطوير مشاريع مزدهرة في دبي، وشركة ديفمارك الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية لبيع المشاريع العقارية والتسويق لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، الإعلان عن تعاونهما لإطلاق مشروع ذا بيير ريزيدنس. سيتمّ بناء هذا المشروع الجديد في قلب مدينة دبي الملاحية التي من المتوقّع أن تصبح من أبرز الوجهات على الواجهة البحرية، حيث يمنح المستثمرين في أولى مراحل بنائه فرصاً واعدة لنمو رأس المال الخاص بهم. وقد تم تعيين شركة ديفمارك الوكيل الرئيسي للمبيعات والتسويق لهذا المشروع الذي يوفّر أسلوب حياة لا مثيل له يلبّي تطلعات المقيمين العصريين.

يحمل التصميم بصمة شركة الهندسة المعمارية Arkiplan، فيما يعكس الديكور فلسفة شركة J2 Design السنغافورية، ليجمع ما بين الأسلوب الراقي المعاصر وإرث دبي البحري الغني. تطلّ واجهته المستوحاة من أمواج البحر لتجسّد الأناقة الراقية والجمال البحري بأسلوبٍ يلفت الأنظار، كما يجسّد كلّ مسكن أعلى درجات الاهتمام في تفاصيله ليعكس أجواء المحيط الهادئة، فيما يضم نوافذ كبيرة وشرفات خاصّة تشكّل امتداداً لمساحات المعيشة نحو الأفق الأزرق، فيحلو تناول الطعام في الهواء الطلق أو تأمّل الإطلالات البانورامية على البحر. تركّز جميع تفاصيل هذا المشروع على تحسين جودة حياة المقيمين فيه، بدءاً من الخطوط الانسيابية المريحة للعين وصولاً إلى الألوان الهادئة، ليجمع ما بين السكينة التي تطغى على الواجهة البحرية وروح المدينة النابضة بالحياة، كونه لا يبعد إلّا دقائق قليلة عن وسط مدينة دبي، وتربطه شبكة مواصلات متشعّبة بها.

يقدّم مشروع ذا بيير ريزيدنس فرصة غير مسبوقة لامتلاك مسكنٍ في أحد أبرز مواقع دبي، إذ يتمركز بالقرب من منطقة جميرا النابضة بالحياة، وبالتالي سينشأ إلى جانب مشاريع ضخمة أخرى منتظرة، مثل مرسى راشد لليخوت، جزيرة جميرا باي وجزُر دبي، بحيث يتيح للمقيمين اختبار أسلوب حياة متكامل يجسّد جوهر التطوّر المبهر الذي شهدته المدينة. يتجاوز سعر المتر المربع في المساكن المبنيّة على الواجهة البحرية حالياً 5000 درهم إماراتي. تَعِد مساكن ذا بيير ريزيدنس المستثمرين فيها بتحقيق ربح كبير، فيما تقدّم لسكّانها تجربة عيش استثنائية وسط مجتمع مميز يرتبط بالعالم من حوله.

يشمل المشروع شققاً بغرفة نوم واحدة أو غرفتَين أو ثلاث غرف نوم تعكس قمة الرفاهية، إذ تجتمع فيها الراحة مع الأناقة، وتتمتّع بأسقفٍ عالية تعزّز الشعور بالاسترخاء، مع نوافذ واسعة تسمح بدخول الضوء الطبيعي، فضلاً عن أرضية من خشب البلوط الإسكندنافي وتكنولوجيا ذكية تسهّل المعيشة. تشمل المطابخ منضدات من الرخام أو الكوارتز، وأجهزة متطورة من علامتَي بوش وسيمنز لتضمن الطابع العملي، بينما استوحيت الحمّامات من أفخم مراكز السبا فتتمتع بديكور إيطالي يساعد على الاسترخاء.

ستقدّم مساكن ذا بيير ريزيدنس باقة من المرافق الفاخرة المصممة لتوفير تجربة من الاسترخاء والتفاعل الاجتماعي، حتّى أنّ المسبح مترامي الأطراف فيها يشكّل امتداداً للمحيط، فيوفّر إطلالات خلّابة. كما يستطيع السكّان الحفاظ على أسلوب حياتهم الصحي في الصالة الرياضية المجهّزة بأحدث معدات اللياقة البدنية، أو الاسترخاء في استوديو اليوغا الهادئ. سيشمل المشروع أيضاً ملعب بادل، مسارات للركض والسير، لاونج فاخر للمقيمين ومنطقة لعب مبتكرة للأطفال، وقد تمّ تصميم جميع هذه المرافق بكلّ عناية لتجمع السكان في وجهة تلبّي متطلباتهم فيما يتعلق بمجال العافية والترفيه.

في هذه المناسبة، صرّح حمد العبار، المدير الشريك لشركة LMD للتطوير العقاري، قائلاً: "نلتزم في شركة LMD للتطوير العقاري بتقديم مساكن استثنائية تتخطى المألوف. ومع إطلاق مساكن ذا بيير ريزيدنس في مدينة دبي الملاحية النابضة بالحياة، نرسي معايير جديدة لأسلوب الحياة الفاخر على الواجهة البحرية، في مساكن تتمتّع بتصاميم عالية الجودة فتوفّر تجربة تتمحور حول الراحة والعافية."

وتابع قائلاً: "تؤدّي شراكتنا مع ديفمارك دوراً أساسياً في تحقيق هذه الرؤية، إذ تمتلك هذه الشركة خبرة واسعة في المبيعات والتسويق، ممّا يساعدنا على تلبية أذواق كلّ الباحثين عن التميّز أو الابتكار. ونحن على ثقة بأنّ مساكن ذا بيير ريزيدنس ستتجاوز التوقعات، وترسي معايير غير مسبوقة لمشاريع التطوير العقاري."

من جهته، أشار شون ماكولي، الرئيس التنفيذي لشركة ديفمارك قائلاً: "يسرّنا أن نتولى مهمة استشاري المبيعات والتسويق لمشروع ذا بيير ريزيدنس الذي يلبّي الطلب المتزايد على المساكن التي تقع على واجهة دبي البحرية. نحن نمنح المستثمرين الذين ينضمون إلى المشروع في أولى مراحله فرصة استثنائية، إذ نقدّم لهم أسعاراً ابتدائية تنافسية في مشروعٍ من المتوقّع أن يصبح واحداً من أفضل المشاريع السكنية الضخمة في دبي. كما نمتلك خبرة كبيرة في قطاع التسويق العقاري، وبالتالي نُعتبر الأفضل في الارتقاء بهذا المشروع ليشكّل فرصة استثمارية استثنائية تَعد المستثمرين بتحقيق عائدات كبيرة، فضلاً عن توفير أسلوب حياة عالي الجودة ستتردّد أصداء نجاحه في المنطقة والجوار أيضاً."

من المتوقّع اكتمال المشروع بحلول العام 2026، وقد بدأت شركة ديفمارك بقبول الحجوزات، حيث تدعو السكّان المحتملين لاختبار أسلوب الحياة الاستثنائي في مشروع ذا بيير ريزيدنس.

نبذة عن شركة LMD للتطوير العقاري:

تلتزم شركة LMD للتطوير العقاري ببناء المشاريع السكنية والتجارية المتميّزة منذ العام 2007، فاستطاعت أن تطوّر محفظة أعمالها لتشمل مشاريع فريدة متعددة الاستخدامات في مصر، دبي، إسبانيا واليونان، حيث تقدّم تجارب تلبّي تطلعات السكّان في كلّ منطقة، لتوفّر لهم إقامات مريحة ومتكاملة تقلب كل المقاييس في قطاع التطوير العقاري.

عام 2011، قررت الشركة توسيع آفاقها عن طريق تأسيس شركة LMD UAE للتطوير العقاري في الإمارات العربية المتحدة، التي تمكّنت بدورها من تطوير مشاريع تشمل حوالي 3000 وحدة في دبي، تجسّد أعلى معايير الجودة الأوروبية وتلبّي ذوق السكّان المحليين بفضل فهم الشركة لثقافة المنطقة، فضلاً عن خبرة مدرائها ومالكيها العميقة في عالم التطوير العقاري. تدخل هذه الشركة السوق في دبي بزخم غير مسبوق، وتَعد بإرساء معايير جديدة للفخامة الذكية والتنفيذية في المشاريع التي تبتكرها، مثل (برج كونتيننتال، رُكان، مشروع بوتيك XII، مشروع مارينا ليفينج، مشروع بوتيك 23، مشروع لا بوتيك، ومشروع ذا بيير ريزيدنس). للحصول على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://lmduae.com/

نبذة عن ديفمارك:

تُعتبر ديفمارك الشركة الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية لبيع المشاريع العقارية والتسويق لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشتهر بخدماتها عالية الجودة ونهجها الذي يركّز على تحقيق النتائج المنشودة. وتقدّم خدمات استشارية متكاملة عبر سلسلة القيمة بأكملها، بدءاً من تصوّر المشروع وصولاً إلى إتمام عملية البيع النهائية. في الواقع، تعاونت ديفمارك مع علامات عالمية مرموقة ورائدة في قطاع العقارات، فأمست شريكاً موثوقاً للمطورين في السوق، بحيث تضم نخبة من القادة المتمرّسين والمتنوّعين الذين يتمتّعون مُجتمعين بخبرة ممتدة على أكثر من 100 عام في قطاع العقارات وأتمّوا عمليات بيع بقيمة 15.2 مليون درهم إماراتي. فلا شك في أنّ ديفمارك هي إحدى الشركات الأكثر خبرةً في مجال بيع المشاريع العقارية والتسويق لها في دولة الإمارات.

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