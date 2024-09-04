الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: وقعت تعاونية الاتحاد مذكرة تفاهم مع شركة LMD LLC، لإنشاء أول فرع للتعاونية في مجمع روكان السكني الواقع في وادي الصفا بمنطقة دبي لاند، خلف المرابع العربية، حيث تعتبر هذه الاتفاقية ضمن إطار خطط واستراتيجيات التعاونية للانتشار والتوسع بمشاريع جديدة تسعد المساهمين والمتسوقين، وتلبي حاجات جميع الفئات المجتمعية بإمارة دبي.

ووقع الاتفاقية كل من محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد وحمد العبار الشريك المدير لشركة LMD، وذلك بمقر إدارة تعاونية الاتحاد بالورقاء سيتي مول، بحضور عدد من مدراء الإدارات من كلا الطرفين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لإنشاء أول فرع لتعاونية الاتحاد بمجمع سكني بمساحة 21 ألف قدم مربع، وذلك لتوفير محال تجارية وسلع غذائية وغير غذائية بأسعار تنافسية لسكان مجمع روكان السكني، بالإضافة إلى توفير العديد من الخيارات الشرائية لسكان المجمع بأسعار مخفضة.

وقال محمد الهاشمي إن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة LMD يتماشى مع التزام التعاونية بمعايير الاستدامة ودعم المجتمعات المحلية ضمن مبادراتها المجتمعية وخططها للتوسع والانتشار، بما يعود بالنفع على جميع المساهمين والمستهلكين والسكان، مشيراً إلى أن التعاونية حريصة على إيجاد شراكات جديدة تعزز من مشاريعها الاستثمارية وتوسع أعمالها في مختلف مناطق دبي مع ضمان توفير منتجات ذات جودة عالية ووفقاً للمعايير والمواصفة المعتمدة عالمياً.

وتابع: يأتي مشروع إنشاء أول فرع للتعاونية في مجمع سكني في ظل التطور الذي يشهده قطاع التجزئة بالدولة، وخطط التعاونية بالتوسع لتغطية جميع مناطق إمارة دبي، بما يلبي احتياجات ورغبات المستهلكين من كافة الفئات، إذ وضعت التعاونية ضمن أهدافها الحالية والمستقبلية تقديم تجربة تسوق استثنائي، حيث سيتم تصميم وتوزيع المساحات بالفرع الجديد بما يتطابق مع أفضل المعايير التي توفر للمستهلكين تجربة تسوق مريحة وسلسة فريدة من نوعها، لافتاً إلى أن الفرع الجديد سيلبي متطلبات جميع الفئات التي ستسكن بمجمع روكان السكني والمناطق المجاورة له.

وقال حمد العبار: إن الاتفاقية تؤكد سعينا الدؤوب لتوسيع نطاق أعمالنا، ونحن سعداء بالتعامل مع تعاونية الاتحاد وأن يكون لها أول فرع في مجمع روكان السكني الذي يعتبر من المشاريع السكنية الرائدة والمميزة بدبي، بسبب موقع المشروع وميزاته السكنية، مشيراً إلى أن توقيع اتفاقية تعاون مع تعاونية الاتحاد هي بمثابة شهادة على التزام الشركة الثابت بأهدافها بتوفير أفضل الخدمات لسكان المجمع السكني، مما يمكننا من خدمة مجتمعاتنا باستمرار.