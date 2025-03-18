دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعاونها مع شركة "LLYODS" المتخصصة في تصنيع الكماليات الزجاجية والفولاذية المقاومة للصدأ لغرف الاستحمام في الإمارات. وستساهم المنتجات التي يوفرها المزود المحلي "Febtech Glass Works" ذ.م.م، في تعزيز الطابع الجمالي العصري والفخم لمشروعي "واحة الشاطئ" و"فيستا" التابعين لعزيزي.

وتُعرف شركة "LLYODS" بحرفيتها الاستثنائية وجودة منتجاتها، وقد اكتسبت شهرة عالمية بفضل نهجها المبتكر في تصميم الفواصل المستخدمة في غرف الاستحمام وتجهيزات الفولاذ المقاوم للصدأ. وترسي الشركة معايير جديدة في الأداء والتصميم، ما يجعلها الخيار المثالي لمجمعات عزيزي السكنية الفاخرة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "يسعدنا استخدام كماليات غرف الاستحمام الفاخرة من "LLYODS" في مشروعي "واحة الشاطئ" و"فيستا"، ما يضمن تقديمهما وفق أعلى المعايير، ونؤكد التزامنا بالجودة من خلال اختيار المواد المستخدمة في مشاريعنا بعناية فائقة. وتعكس هذه الشراكة حرصنا على تقديم الأفضل دائماً، وسعينا المستمر لتلبية احتياجات مستثمرينا وعملائنا الكرام."

وتقع مدينة دبي للاستوديوهات خارج دبي، وعلى بعد مسافة مريحة بعيداً عن الصخب، ونظراً لسهولة الوصول إلى العديد من الوجهات المهمة في الإمارة، تعد إحدى أسرع المراكز التجارية نمواً للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، ونقطة جذب عصرية للإبداع الفني.

وتم بناء هذا المشروع للشباب، ويناسب الكبار والعائلات على حد سواء، حيث يعدّ مبنى سكنياً فاخراً منخفض الارتفاع في واحدة من أكثر المناطق ديناميكية وحيوية في دبي، بالقرب من سبورتس سيتي وموتور سيتي. ومن جانبه يتكون مشروع "واحة الشاطئ" من مبنيين يشتملان على 476 استوديو، و200 شقة بغرفة نوم واحدة، و36 شقة بغرفتي نوم. ويتميز المجمع السكني الحديث منخفض الارتفاع، بوجود مجموعة رائعة من المرافق، بما في ذلك حوض السباحة الكبير الذي يحاكي شاطئ البحر والذي يسلط الضوء على الفناء الرئيس للمشروع، وصالات رياضية مجهزة بالكامل، وحدائق طبيعية ومناطق لعب للأطفال، وساحة مركزية جديدة تضم العديد من المحلات التجارية المتنوعة لضمان الراحة لجميع المقيمين.

وتعد مدينة دبي للاستوديوهات، التي تقع على شارع حصة وبالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد، موقعاً استراتيجياً يسهل الوصول إليه من مختلف المناطق، وتبعد مسافة قصيرة بالسيارة من مدينة إكسبو

وسيستفيد السكان من مجموعة واسعة من المرافق القريبة، بما في ذلك المدارس والكليات والمؤسسات الطبية والمعالم الرياضية والترفيهية وغيرها. وتشمل مناطق الجذب الرئيسة القريبة من هناك دبي أوتودروم، ونادي إلس، ونادي دبي للبولو والفروسية، واستاد دبي الدولي، وأكاديمية دبي لكرة القدم، وسبورتس بارك، وأكاديمية "آي سي سي"، وحديقة دبي المعجزة، و"آي إم جي باركس آند ريزورتس"، وغيرها.

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 40 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء.

تتميز المشاريع السكنية والتجارية التي تنفذها شركة "عزيزي" بخصائص تجعل منها مشاريع جاذبة للمستثمرين، كما تلبي الاحتياجات الخاص بجميع أنماط الحياة. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها الدولية المتمثّلة في مشاريع مصمّمة لمختلف أنواع المجتمعات وأنماط الحياة وإثراء حياة السكان، مع التركيز على دعم تنفيذ رؤية الأسواق التي تعمل فيها وتنميتها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، ودار أوبرا بقيمة 2.5 مليار درهم إماراتي، والتي تأتي في إطار ردّ الجميل للمدينة وكجزء من "الحيّ الثقافي" في مشروع عزيزي "ڤينيس".

وتتمتع عزيزي بسجل حافل من الإنجازات والخطط الطموحة، مدعومة ببنك أراضٍ واسع وشراكات استراتيجية مع كبار المطورين في دبي. وتواصل الشركة جهودها في تطوير عقارات عالمية المستوى في مناطق مثل مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ومدينة العرب، والفرجان، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

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