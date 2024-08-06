استكمالاً للنجاحات التي حققتها مبادرات وبرامج منح سابقة، كشفت ميتا اليوم عن إطلاق برنامج منح Llama 3.1 Impact بقيمة 2 مليون دولار أمريكي. ويهدف البرنامج إلى تمويل المؤسسات الساعية للاستفادة من الاستخدامات المبتكرة لنماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر في سبيل مواجهة التحديات الكبرى في جميع أنحاء العالم.

ويوجه برنامج منح Llama 3.1 Impact دعوة للمؤسسات التي تمتلك أفكاراً لاستخدام نموذج Llama 3.1 في مواجهة التحديات الاجتماعية في مجتمعاتهم، للتقدم بطلبات ترشيحها. وسينصب التركيز بشكل خاص على الاستخدامات المرتبطة في مجالات مثل التنمية الاقتصادية، العلوم والابتكار، والخدمات العامة، وغيرها. سيحصل الفائزون على منح بقيمة تصل إلى 500,000 دولار، خلال احتفالية مخصصة ستقام أوائل العام المقبل.

وفي معرض حديثه عن برنامج المنح، قال كوجو بواكي، نائب الرئيس للسياسة العامة في أفريقيا، الشرق الأوسط، وتركيا في ميتا: "شكّلت المشروعات التي أطلقها العديد من المطوّرين في جميع أنحاء العالم لخلق تأثير إيجابي على مجتمعاتهم باستخدام نموذج Llama مصدر إلهام لنا. وبينما نؤمن في ميتا بتفوّق نماذج الذكاء الاصطناعي على كافة التقنيات الأخرى على صعيد الارتقاء بالقدرات الإنتاجية البشرية؛ والإبداع؛ وجودة الحياة؛ وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي؛ ودفع التقدم في المجالات الطبية والبحث العلمي، يوفر برنامج منح Llama 3.1 Impact فرصة مواتية لتمكين المزيد من المؤسسات كي تستفيد من حلول الذكاء الاصطناعي في سبيل الصالح المجتمعي وإحداث تغيير هادف".

وفي إطار دعمها للمتقدمين المحتملين، ستستضيف ميتا سلسلة من الفعاليات الإقليمية لغرض تقديم التوجيه والدعم الفني للمتقدمين وتعزيز قدرتهم على تطوير تطبيقات فعّالة لنموذج Llama 3.1 ضمن سيناريوهات الاستخدام المحلية. ويشمل ذلك فعاليات افتراضية، ومسابقات هاكاثون، وورش عمل، ودورات تدريبية في كلٍ من: مصر، هونغ كونغ، الهند، إندونيسيا، اليابان، المملكة العربية السعودية، كوريا، أمريكا اللاتينية، أمريكا الشمالية، باكستان، سنغافورة، أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تايوان، تايلاند، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، وفيتنام. وستتأهل المؤسسات المشاركة في هذه الفعاليات للحصول على جوائز إضافية تصل قيمتها إلى 100,000 دولار أمريكي.

وفي دورته الأولى، تلقى برنامج منحLlama Impact ، التي أعلن عنها في أكتوبر 2023، ما يزيد على 800 طلب من أكثر من تسعين دولة. وكان المتسابقون العشرون الذين نجحوا في الوصول إلى القائمة النهائية قد قدموا عروضهم الختامية، على أن يعلن عن الفائزين في سبتمبر، إلى جانب الفائزين بجوائز Llama Impact للابتكار.

جدير بالذكر أن باب التقدم لمنحLlama 3.1 Impact مفتوح من الاثنين 5 أغسطس إلى الجمعة 22 نوفمبر 2024. وتشجع ميتا المؤسسات المؤهلة لتقديم مقترحاتها والاستفادة من هذه الفرصة لدفع التأثير الاجتماعي عبر الذكاء الاصطناعي، على أن تجري عملية تقييم الطلبات باستخدام معايير الاختيار المتاحة هنا.

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