دبي: كشفت شركة ليت (LITT) عن إطلاق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا باعتبارها صاحبة الامتياز الحصري من علامة القيادة الذكية للتدريب الدولي، التي تأسست على يد جون ماتون، الكاتب اللامع والحاصل ثلاث مرات على جائزة أفضل مدرب للقيادة التنفيذية في العالم، بما ينسجم مع جهود العلامة لتوسيع حضورها في الأسواق العالمية وتقديم مفهوم القيادة الذكية التي تُعتبر منهجية تدريب فريدة ومبتكرة.

وتتمحور رسالة الشركة حول منح القادة والمؤسسات تجارب مخصصة بما ينسجم مع قيم العلامة العالمية ومفهوم القيادة الذكية. ويعتزم شربل الزريّبي، رئيس علامة القيادة الذكية للتدريب الدولي في الشرق الأوسط وأفريقيا ومؤسس شركة ليت ، وشريكته ساندي باسيل، مواصلة الاعتماد على فلسفة القيادة الذكية وعملياتها ومحتواها المميز لدعم القادة في النمو وإطلاق العنان لإمكاناتهم، فضلاً عن تزويد المدربين بشهادات وأدوات القيادة الذكية بما يتيح لهم العمل مع هؤلاء القادة وإحداث تغيير ملموس.

وتقدم شركة ليت العديد من مسارات العمل في مجال القيادة، حيث تحرص على تزويد القادة بالمهارات الضرورية للتطور على المستويين الشخصي والمهني من خلال عملية تساعدهم على استكشاف نقاط قوتهم وتجاوز التحديات وتذليل العقبات، ما يتيح لهم التعرف بصورة أوسع على إمكاناتهم وأسلوب القيادة الذي يناسبهم وإحراز تقدم ملموس.

كما توفر الشركة فرص ريادة الأعمال لمدربي القيادة الحاليين والمدربين الساعين للتخصص في هذا المجال، فضلاً عن القادة الراغبين في الانطلاق بمسيرة تدريب قيادي ناجحة، من خلال برنامج مخصص لمنح شهادة القيادة الذكية والمعتمد من اتحاد التدريب الدولي، حيث يوفر 94.5 وحدة للتعليم والتدريب المستمر، فضلاً عن فرصة استثنائية للحصول على امتياز فرعي في مختلف أنحاء المنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال شربل الزريّبي: "بات معروفاً اليوم أن تدريب القادة يؤثر بصورة إيجابية على القادة أنفسهم وأداء فرقهم ومؤسساتهم في الوقت نفسه. وتوفر شركة ليت البرامج والوسائل المناسبة للمساعدة على إعداد أفضل القادة، سواء من الخبراء أو الشباب الذين يمتلكون مواهب قيادية واعدة".

ومن جانبه، قال جون ماتون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة حركة القيادة الذكية: "يسرّنا الترحيب بشركة ليت ضمن عائلة القيادة الذكية للتدريب الدولي باعتبارها صاحبة الامتياز الحصري وممثلة العلامة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. وتأسست العلامة للاستفادة من أسواق التدريب والتطوير القيادي سريعة النمو في أوروبا والهند وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا. ويسعدنا أن نتعاون مع شربل الزريّبي وساندي باسيل وفريقهما لتحقيق أهدافنا المشتركة في إحداث التغيير التدريجي في مجال القيادة للأشخاص والمؤسسات. ويُعد الزريّبي وباسيل والجهات الحاصلة على التراخيص التابعة لهما في المنطقة من قادة الأعمال الاستثنائيين، فضلاً عن كونهم مدربين تنفيذيين متميزين. وكلّنا ثقة بإمكانات ليت في التواصل مع عملاء القيادة الذكية للتدريب الدولي وتقديم أفضل الخدمات لهم".

وأثبتت الإحصائيات أن جميع القادة الذين اختبروا رحلة القيادة الذكية على مدى ستة أشهر أو أكثر نجحوا في تحسين مهاراتهم القيادية بعد أن عملت الجهات المعنية على تقييم مستوى تطورهم.

وتحرص شركة ليت على دعم جميع الأفراد لتطوير مهاراتهم القيادية والشخصية ورفد شركاتهم ومؤسساتهم بالخبرات الضرورية، من خلال بناء وترسيخ ثقافة الموهبة والقيادة القوية بما يضمن تحقيق نجاح طويل الأمد للقادة وفرقهم وشركاتهم.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة حول شركة ليت

تعتمد شركة ليت على أربعة ركائز تشمل القيادة والإلهام والتحول والازدهار. وتُعد الشركة صاحبة الامتياز الحصري لعلامة القيادة الذكية للتدريب الدولي، التي تأسست على يد جون ماتون، الكاتب اللامع وأفضل مدرب تنفيذي على مستوى العالم. وتطمح الشركة، باعتبارها عضواً في عائلة القيادة الذكية للتدريب الدولي، لتكون الشريك الموثوق للشركات من خلال تقديم حلول موثوقة للتطوير المؤسسي والنمو الشخصي. كما تلتزم ليت بدعم القادة الحاليين والمستقبليين والشركات لبلوغ أقصى إمكاناتهم.

للتواصل الإعلامي

ربيع صعب-رئيس قسم العلاقات الإعلامية

0555661370