دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الإمارات للزجاج، الشركة الرائدة في إنتاج الزجاج المعماري المسطح في الشرق الأوسط والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، عن استحواذها على خط القطع LiSEC Jumbo المتطور، ما يُشكل قفزة تكنولوجية نوعية وإنجازاً بارزاً، من شأنه أن يساهم في تعزيز قدرات الشركة والتزامها بتقديم منتجات زجاجية متميزة وفق أعلى المستويات.



يُعتبر خط القطع LiSEC Jumbo، جهازاً رائداً ومبتكراً، مصمم للتعامل وقطع الألواح الزجاجية التي يصل طولها إلى 8 أمتار، ما يساهم في إرساء معايير جديدة على مستوى الدقة والكفاءة. وتتيح عملية الاستحواذ على هذا النوع من الأجهزة، الذي يتضمن أدوات القطع المتطورة وتقنية التصنيع باستخدام الحاسب الآلي CNC، الفرصة أمام شركة الإمارات للزجاج، لتلبية الطلب المتزايد على تطبيقات الزجاج واسعة النطاق مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة الصارمة.



وقال رئيس العمليات في دبي للاستثمار، أحمد الشارد:"يُمثل اعتماد شركة الإمارات للزجاج، خط القطع LiSEC Jumbo، انطلاقة عصرٍ جديد في إطار مسيرتنا والتزامنا بتحقيق الريادة ودفع قطاع صناعة الزجاج. وتتخطى أهمية هذه التكنولوجيا المتقدمة باعتبارها مجرد خطوة تطويرية، بل تُشكل خطوة استثمارية استراتيجية وعنصر تمكين لتحقيق الدقة والكفاءة التي لا مثيل لها. وسيساهم اعتماد تقنية التصنيع باستخدام الحاسب الآلي CNC المتقدمة وتوسيع قدراتنا للتعامل مع الألواح الزجاجية التي تصل إلى 8 أمتار، في تلبية المتطلبات الحالية، كما سيساعدنا على توقع وتحديد احتياجات الصناعة المستقبلية. تحافظ شركة الإمارات للزجاج على موقعها الرائد في صناعة الزجاج، وتتمتع بالجهوزية اللازمة لإعادة تحديد وصياغة المعايير وتجاوز التوقعات وتقديم جودة لا مثيل لها لعملائنا وشركائنا الكرام في جميع أنحاء العالم".



ويساهم دمج تقنية التصنيع باستخدام الحاسب الآلي CNC المتطورة، في ضمان الدقة التي لا مثيل لها مع كل عملية قطع، ما يلبي معايير الجودة الأكثر صرامة. وإلى جانب خط القطع LiSec Jumbo ، استحوذت شركة الإمارات للزجاج أيضاً على جهاز الملقم الآلي، وهو نظام آلي مصمم لتحميل الألواح الزجاجية إلى جهاز خط القطع Jumbo. ويهدف هذا الاستثمار الاستراتيجي إلى تحقيق الأتمتة الكاملة في عملية التحميل، ما يلغي الحاجة إلى التدخل البشري، ويؤدي إلى تبسيط هذه العملية وتعزيز الكفاءة التشغيلية الشاملة وتقليل الفترة الزمنية التي تتطلبها هذه العملية. كما سيؤدي استخدام هذه الآلة إلى توسيع آفاق شركة الإمارات للزجاج، من خلال تمكينها من استخدام تطبيقات متنوعة في مجالات البناء والهندسة المعمارية والتصميم الداخلي.



تواصل شركة الإمارات للزجاج في التزامها الراسخ بتقديم منتجات زجاجية عالية الجودة. وسيساهم جهاز خط القطع LiSec Jumbo، في تعزيز هذا الالتزام من خلال توفير عمليات قطع دقيقة ومتسقة وموثوقة لكل لوح زجاجي.



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