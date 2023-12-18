الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة LinkShadow، وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الأمن السيبراني و كشف تهديدات الشبكات الذكية والاستجابة لها، عن حصولها على وضع الشركة ذات المقر الإقليمي في إطار برنامج استقطاب المقرّات الإقليمية للشركات العالمية الذي أطلقته المملكة العربية السعودية. وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزام LinkShadow بتعزيز الابتكار والشراكات الإقليمية وتمكين المؤسسات في المملكة العربية السعودية لمواكبة التطوّر المستمر الذي يشهده قطاع الأمن السيبراني.

هذا ويجسّد قرار الشركة إنشاء قاعدة إقليمية في المملكة العربية السعودية، عقب إنشاء مكتب محلي لها في عام 2021، ميزة استراتيجية لحضور LinkShadow القوي في المنطقة ويتضمن التزام الشركة بالاستثمار في المملكة العربية السعودية ويعزز حضورها الاقليمي و دعمها للاقتصاد المحلي ويفتح الأبواب أمام فرص عمل جديدة ويعزز العلاقات داخل منظومة الأعمال المحلية. كما يمثل خطوة بارزة في التوسع المستقبلي لشركة LinkShadow ويحسّن قدراتها التشغيلية ويساهم في دعم خططها الشاملة لتحقيق النمو والنجاح.

وقد أعرب فادي شرف، مدير المبيعات الإقليمي لدى شركة LinkShadow، عن سعادته بهذا الإعلان، وقال في هذا السياق: "تمثّل هذه الخطوة إنجازاً هاماً بالنسبة لشركة LinkShadow، وفرصة لنا من أجل تعزيز استثماراتنا في المملكة العربية السعودية والاستفادة من التعاون المتزايد الذي تقدمه المملكة للشركات. و نحن في موقع جيد يتيح لنا العمل بما يتوافق مع جهود التحول الرقمي التي تبذلها المملكة العربية السعودية والتي تعد جزءًا استراتيجيًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ونتطلع إلى عرض حلولنا الرائدة في مجال الكشف عن المخاطر المتقدمة التي تهدد أمن العلومات والاستجابة لها باستخدام تقنيات متقدمة تتضمن الذكاء الاصطناعي ."

وتبرز المملكة العربية السعودية كواحدة من المراكز الرئيسة في الشرق الأوسط، من خلال تنفيذها للكثير من المشاريع العملاقة و المتطورة وتحرص LinkShadow على أن تكون الشركات و المؤسسات الموجودة في المملكة العربية السعودية من أوائل المستفيدين من حلول الأمن السيبراني الخاصة بها، إلى جانب حرصها على المساهمة في التنوع الاقتصادي وحفظ الأمن واحترام خصوصية الأصول الرقمية.

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لمحة عن شركة LinkShadow

LinkShadow هي شركة مسجّلة في الولايات المتحدة وتملك مكاتب إقليمية في منطقة الشرق الأوسط. الشركة تتضمن فريق من مهندسي الحلول ذوي المهارات العالية، والمتخصصين في تطوير المنتجات، و المبرمجين والمطورين الذين يمتلكون رؤية لصياغة حلول للأمن السيبراني من الجيل التالي تسمح بالكشف عن التهديدات الأكثر تطوراً. أُطلقت LinkShadow بناءً على رؤية تتمثّل في تعزيز دفاعات المؤسسات ضد الهجمات السيبرانية المتطورة والبرمجيات الضارة وبرامج الفدية، باستخدام تقنيات متقدمة تتضمن الذكاء الاصطناعي و قد اثبتت حلولها المتقدمة مدى فعالية استثماراتها الحالية في مجال الأمن السيبراني.