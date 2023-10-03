في إطار حرصها على تعزيز مساهمتها في نمو قطاع الغاز والطاقة المتجددة بأبوظبي

أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إم إم إي سي مانسمان"، الشركة الإماراتية الرائدة بقطاع النفط والغاز والتعدين والطاقة المتجددة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة "Linde"، والتي تحدد أطر التعاون بين الطرفين في مجال تقديم حلول وخدمات مبتكرة تسهم في تعزيز نمو قطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة في إمارة أبوظبي.

وجرى توقيع المذكرة على هامش مشاركة الشركة في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023)، بحضور المهندس أنس الجعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة "إم إم إي سي مانسمان"، والدكتور ستيفن رتشتر، المدير التنفيذي لمجموعة "Linde" في منطقة الشرق الأوسط، وعدد من المسؤولين والموظفين لدى الجانبين.

وتحدد المذكرة آليات التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات، من بينها بناء مرافق للمركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني، وإيجاد الحلول المبتكرة للاستفادة من الهيدروجين كوقود بديل واستعراض أبرزها خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28)، إلى جانب تطوير تقنيات تسهم في خفض انبعاثات الكربون وازالته، وذلك بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بالمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وبهذا الصدد، قال المهندس أنس الجعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة "إم إم إي سي مانسمان": " يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار التزامنا بتعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات العاملة بمجال النفط والغاز والطاقة المتجددة، بهدف تطوير حلول مبتكرة وإطلاق المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، وذلك بما ينسجم مع مساعينا الرامية للمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين لتسريع الاقتصاد الهيدروجيني العالمي، إلى جانب تعزيز انتاج الهيدروجين منخفض الانبعاث بحلول 2031."

وأضاف: "نحرص على المشاركة في مختلف الفعاليات المحلية والعالمية ذات الصلة بقطاع الطاقة المتجددة، بما من شأنه مد جسور التعاون مع أبرز الشركات الرائدة بالمجال، وتعزيز التواصل مع قادة القطاع والمتخصصين لتبادل الخبرات والمعارف وإيجاد الحلول المبتكرة، فضلاً عن تسليط الضوء على أبرز المشاريع التي نتولى مسؤولية تطويرها وتنفيذها، بالإضافة إلى الخدمات المبتكرة وأحدث التقنيات التي نعتمدها في عملياتنا التشغيلية."

جدير بالذكر أن شركة "إم إم إي سي مانسمان" الشركة الإماراتية الرائدة بقطاع النفط والغاز والتعدين والطاقة المتجددة، توفر خدمات هندسية متكاملة لقطاع النفط والغاز والتعدين والطاقة المتجددة، إلى جانب باقة واسعة من الخدمات المتكاملة لعملائها، من بينها إجراء دراسات الجدوى وإعداد تصاميم تصورية ودراسات لجميع الأعمال الهندسية والتصاميم الأولية، فضلاً عن تقديم الحلول المبتكرة للمشاريع المتعلقة بإدارة المشتريات والبناء، وذلك باعتماد أحدث التقنيات. كما تتولى الشركة مسؤولية تطوير وتنفيذ العديد من المشاريع التابعة لمجموعة أدنوك، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى توفير حلول آمنة ومستدامة للطاقة.

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