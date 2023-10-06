

أول تقنية من نوعها في العالم حاصلة على براءة اختراع تجمع بين التكنولوجيا وتَصوُّر المساحات بشكل فعلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتحت شركة Lifesize Plans أحدث فروعها في دبي بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) لتُقدم مفهومًا فريدًا من نوعه للعملاء في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها. تُقدم الشركة، التي تتخذ من أستراليا مقرًا لها، أول تقنية من نوعها في العالم حاصلة على براءة اختراع حيث تُوفّر للعميل تجربة تجوُّل في مساحة بنفس حجم المساحة الفعلية لمشروعه. تُسهّل Lifesize Plans على العملاء تَصوُّر شكل مشاريع البناء بطريقة أكثر واقعية بدلاً من تَخيُّل التفاصيل من خلال مُخطّط معماري.

تُقدم Lifesize Plans حلولاً مناسبة تهدف إلى تخفيف المخاطر التي يتعرض لها المشترين وتُسهّل على مطوري العقارات والبائعين تُوفير خدمات مُخصّصة لعملائهم، وذلك تزامنًا مع تسارع وتيرة إطلاق مشروعات سكنية وتجارية بمبانٍ لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بعد في جميع أنحاء الإمارات والمنطقة بأكملها.

وبفضل التقنية المتكاملة المتطورة لعرض المساحة الفعلية التي تُوفّرها Lifesize Plans، تقوم بتكبير مخططات الطوابق للعقارات السكنية والتجارية والصناعية لتظهر بمقياسها الواقعي على الأرض وذلك في مقر الشركة الواسع في حي القوز بدبي.

قبل المضي قدمًا في تنفيذ مشاريعهم، سيتمكن أصحاب المنازل المحتملين ومحترفي التصميم والمهندسين المعماريين ومطوري العقارات وغيرهم من أشخاص معنيين من الاطلاع على مشاريع البناء الخاصة بهم بشكلها الكامل شاملة الطوابق العلوية والسفلية والمناطق المُنسّقة ذات المناظر الطبيعية وغيرها. سيُتاح للعملاء الحصول على فكرة واضحة عن المساحة التي يحلمون باقتنائها وإجراء تغييرات على الفور من على أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، يوجد شاشة بيضاء كبيرة على الحائط لتسهيل عملية تَصوُّر شكل المكان.

تم الحصول على حق الامتياز التجاري (الفرنشايز) لإطلاق العلامة في دبي على يديّ ثلاثة شركاء هم جورج كالاس، الرئيس التنفيذي، الذي سيُشرف على العمليات، ويشاركه اثنين من المستثمرين الرئيسيين هما الإماراتي عمر الشامسي والسعودي سلطان الحجيلان وهما مَن على دراية بالإحصاءات الهامة الخاصة بالمواقع الجغرافية الأساسية التي تستهدفها الشركة. وعلى الرغم من أن بداية انطلاق الشركة في المنطقة تأتي من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن Lifesize Plans تُخطط للتوسع وافتتاح فروع بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية والمنطقة بأكملها في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على العقارات.

وقد صرّح السيد جورج كالاس، الرئيس التنفيذي لشركة Lifesize Plans دبي، قائلاً: "إن افتتاح أحدث فروعنا في دبي بنظام الامتياز التجاري يُمثّل خطوة استراتيجية كبيرة في عملياتنا حيث أننا نطمح لأن نُصبح عنصرًا أساسيًا في مجال العقارات العالمي خاصةً فيما يتعلق بالتصميم ومراحل ما قبل البناء. تُواصِل منطقة الشرق الأوسط، ودولة الإمارات على وجه الخصوص، تقديم خيارات استثمارية تنافسية في مجال العقارات على المستوى العالمي مما يتماشى مع مسار النمو المستقبلي في المنطقة. نسعى إلى توفير مساحة آمنة تتسم بالتعاون بين الجميع لمساعدة عملائنا في مشاريعهم وبالتالي تقديم حلولاً آمنة وتيسير التخطيط الفعّال في الاستثمارات العقارية".

تُوفر Lifesize Plans، إلى جانب تقنية عرض المساحة الفعلية، قطع أثاث مُقلّدة قابلة للتحريك وأشرطة قياس بالإضافة إلى جدران فاصلة وذلك لمساعدة العملاء على تَخيُّل شكل المكان الحقيقي بكل مشتملاته والتفاعل مع المساحة والديكورات حتى يستطيعون الوصول إلى التصميم الذي يناسبهم تمامًا.

تهدف Lifesize Plans إلى مساعدة العملاء على تَصوُّر شكل مشروعهم بالحجم الطبيعي وعلى مساحة تُحاكي المساحة الفعلية قبل الاستثمار في أي تكاليف بناء، وبالتالي تسعى الشركة إلى كسب وتعزيز ثقة العملاء خلال المراحل الأولى من أعمال التشييد والبناء. ووفقًا للإحصائيات، شهد سوق العقارات في دبي نموًا بنسبة 38% في المعاملات الخاصة بالإنشاءات التي لم يتم الانتهاء من بناءها، وذلك خلال النصف الأول من عام 2023 مما يؤكد أن الخدمات التي تُقدمها Lifesize Plans ضرورية في المجال ومفيدة لكل من يتطلع إلى شراء عقار لم يتم تنفيذه على أرض الواقع بعد. 1

على الرغم من أن التكنولوجيا الرقمية قد تطورت بسرعة على مدار السنين، إلا أن أفضل تقنيات الـــــ CGI(الصور المُبتكَرة بالكمبيوتر) أو حتى تجربة الواقع الافتراضي الأكثر شمولية لا يمكن أن يُضاهيا تجربة التواجد في مكان يُحاكي المساحة الفعلية؛ فهي تجربة غامرة ومختلفة. مع Lifesize Plans، يستطيع العميل تَصوُّر شكل مشروع أحلامه بسهولة.

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نبذة عن Lifesize Plans:

افتتحت Lifesize Plans مقر دبي بالإمارات العربية المتحدة في سبتمبر 2023 حيث تُوفّر للعميل تجربة تجوُّل في مساحة بنفس حجم المساحة الفعلية لمشروعه كما تُتيح له إجراء تغييرات وتعديلات على المُخطّطات المعمارية بطريقة أكثر واقعية. الجدير بالذكر أن مقر الشركة الرئيسي يقع في أستراليا كما أن لها عدة فروع بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز). ولقد تم الحصول على حق الامتياز التجاري لإطلاق العلامة في دبي على يديّ ثلاثة شركاء هم جورج كالاس، الرئيس التنفيذي، الذي سيُشرف على العمليات، ويشاركه اثنين من المستثمرين الرئيسيين هما الإماراتي عمر الشامسي والسعودي سلطان الحجيلان وهما مَن على دراية بالإحصاءات الهامة الخاصة بالمواقع الجغرافية الأساسية التي تستهدفها الشركة.

وبفضل التقنية المتكاملة المتطورة لعرض المساحة الفعلية التي تُوفّرها Lifesize Plans، سيتمكن العملاء من الاطلاع على مشاريع البناء الخاصة بهم بشكلها الكامل شاملة الطوابق العلوية والسفلية والمناطق المُنسّقة ذات المناظر الطبيعية وغيرها. سواء كانوا يتطلعون إلى تجديد منزل أو بناء آخر، أو التخطيط لمساحة عمل جديدة أو إعادة تصميم واجهة متجر، فإن Lifesize Plans تُقدم تجربة فريدة من نوعها حيث يمكن للعملاء تَصوُّر مشروعهم المستقبلي بالكامل قبل حتى أن يتم بناؤه. تُوفر الشركة، إلى جانب تقنية عرض المساحة الفعلية، قطع أثاث مُقلّدة قابلة للتحريك وأشرطة قياس بالإضافة إلى جدران فاصلة وذلك لمساعدة العملاء على تَخيُّل شكل المكان الحقيقي بكل مشتملاته والتفاعل مع المساحة والديكورات وإجراء أي تعديلات حتى يستطيعون الوصول إلى التصميم الذي يناسبهم تمامًا ويوفّر عليهم الوقت والمال.