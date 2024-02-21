المملكة العربية السعودية: في إطار استعدادها للمشاركة في مؤتمر "LEAP" بنسخته لعام 2024، ستعرض "لايف راي - Liferay"، وهي المزود الرائد لمنصة التجربة الرقمية الشاملة (DXP)، منصتها الموحّدة، المدعومة بالسحابة، والقائمة على مبدأ المصدر المفتوح، ومجهّزة بمزايا الذكاء الاصطناعي المطورة. ويأتي تصميم هذه المنصة المتكاملة بهدف تعزيز قدرات الشركات وتمكينها من تقديم رحلة عملاء شاملة تواكب متطلباتهم الشخصية تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الهادفة إلى جعل التجارب الرقمية في طليعة مبادرات المملكة.

وتماشياً مع سياسة "الحوسبة السحابية أولاً" في المملكة العربية السعودية، والتي تعطي الأولوية للحوسبة السحابية لتسريع وتيرة التحول الرقمي، أصبحت منصة التجربة الرقمية (DXP) من "لايف راي" متاحة الآن بالكامل على سوق "جوجل كلاود" Google Cloud باعتبارها منصة التجربة الرقمية (DXP) الوحيد المتوفرة كلياً بجميع خصائصها في المملكة. ومن أبرز سمات المنصة أنها تُسهّل خيار التطبيق والنشر الملائمين، والاستفادة من البنية الأساسية القوية لـمنصة "جوجل كلاود" Google Cloud في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع التزام "لايف راي" بتوسيع نطاق التجارب الرقمية ودعم جهود تسريع التحول الرقمي.

كما تتيح "لايف راي" إمكانية إنشاء حلول سريعة من خلال منصتها الشاملة، حيث توفر مزايا إبداعية وغير مسبوقة لبداية مرنة فورية مع خيارات قابلة للتطوير، وقدرات تخصيص منخفض التعليمات البرمجية، إلى جانب التكامل السلس مع الأنظمة القديمة من خلال الموصلات والإضافات المخصصة. وهذا بدوره، يُمكّن الشركات من الابتكار، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وتسهيل عملية اتخاذ القرار، وتحسين مشاركات العملاء.

من جهته، تحدث مسلم دالاتي، المدير العام لشركة "لايف راي" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفرنسا، قائلاً، "تكتسب المملكة العربية السعودية أهمية استراتيجية، كما أنها لاتزال تحظى بأولوية قصوى بالنسبة لشركة ’لايف راي‘." وأضاف بالقول، "في ظل النمو المطرد الذي تشهده المنطقة، نحن لانزال ملتزمين بدعم الشركات في سعيها لإعادة تشكيل التجارب الرقمية وتخصيصها. ويأتي حضورنا اليوم على سوق "جوجل كلاود" Google Cloud دليلاً راسخاً على التزامنا بمواصلة تبسيط التجارب والارتقاء برحلات العملاء نحو الأفضل. كما يؤكد مؤتمر "LEAP" 2024 مجدداً حرصاً على تحقيق أقصى استفادة من القدرات السحابية والمبادئ المفتوحة المصدر، بما يتماشى مع رؤية المملكة للابتكار والتحول الرقمي.

تتيح منصة التجربة الرقمية (DXP) من "لايف راي" تجارب قابلة للتخصيص قائمة على البيانات لشريحة واسعة من الأطراف المعنيين من المستفيدين والمتأثرين بها، بما في ذلك العلاقات التي تربط بين الشركات أو بين الشركات والمستهلك أو بين الشركات والموظفين، أو بين المؤسسات الحكومية، أو العلاقات بين المؤسسات الحكومية والمستهلك على القنوات الرقمية. ومن خلال قدرتها على التكيف، تلعب المنصة دوراً فاعلاً في تقصير أوقات التسليم، مما يتيح الاستفادة السريعة من قدراتها المثبتة. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن منصة "البرمجيات كخدمة" (SaaS) من "لايف راي" تجعل بمقدور الشركات تطوير حلول متنوعة وقابلة للتخصيص، بما في ذلك تجارب العميل، وبوابات الموظفين، والحلول الموجّهة للموردين والموزعين وتجار البيع بالتجزئة.

وخلال مؤتمر "LEAP" 2024، ستستضيف "لايف راي" شركائها الإقليميين، ومن ضمنهم: "بروتيفيتي" Protiviti و"كارتك" Kartech و"بالميرا" Palmira و"لينك ديفيلوبمنت"Link Development و"آبس ويف" Appswave.

تفضل بزيارة جناح "لايف راي" الكائن في القاعة H1A-550 في مؤتمر "LEAP" 2024 للتعرّف على كيفية تمكّن الشركة من إعادة صياغة مفهوم التجارب الرقمية وتشكيل ملامح المستقبل القائم على المشاركة.

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