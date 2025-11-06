دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، الشركة التابعة لـ"ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، عن شراكة استراتيجية مع شركة "Liferay"، الرائدة عالميًا في منصات التجارب الرقمية (DXP)، وشركة "كود 81"، المتخصصة في الاستشارات التقنية وتقديم الحلول على مستوى المنطقة. وتمّ توقيع مذكرة التفاهم بين محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة "مورو" ومسلم دالاتي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وفرنسا لدى Liferay إلى جانب نادر باسلار، المدير العام لشركة "كود 81"، وذلك على هامش فعاليات «جيتكس جلوبال».

وبدوره، قال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ "مورو": "في "مورو"، لا تقتصر رؤيتنا على توفير البنى التحتية التقنية، بل نسهم بفاعلية في مسيرة دولة الإمارات نحو أن تصبح العاصمة الرقمية العالمية. وتُجسّد هذه الشراكة التزامنا ببناء منظومات رقمية آمنة ومستدامة وجاهزة للمستقبل، تتماشى مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي للدولة وأهدافها للوصول إلى الحياد الكربوني. ومن خلال تعاوننا مع شركاء عالميين مثل شركة Liferay وشركة "كود 81"، نمكّن المؤسسات من تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة إقليمية وعالمية للريادة الرقمية".

تجمع هذه الشراكة بين الريادة التقنية العالمية لشركة Liferay في مجال التجارب الرقمية، والخبرة الإقليمية لشركة "كود 81” في تنفيذ الحلول التقنية، والبنية التحتية الاستضافية المتطورة لشركة "مورو"، لتُشكّل معًا قاعدة متكاملة تمكّن المؤسسات من تسريع مسيرة التحول الرقمي وتعزيز جودة التجارب الرقمية لمختلف المتعاملين.

وفقًا لتقرير حديث صادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) بعنوان "الحكومة الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي"، أظهر مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي مستويات رضا أعلى عن الخدمات الرقمية مقارنة بالمعدل العالمي (81% مقابل 65% عالميًا). ومع تزايد تطلعات الأفراد والمؤسسات، بات لزامًا على الحكومات والجهات المختلفة مواصلة الابتكار لتقديم خدمات فعّالة وموثوقة. وتدعم هذه الشراكة هذا التوجّه من خلال تمكين منصات رقمية متطورة جاهزة للمستقبل، توفر أعلى مستويات الأمان وقابلية التوسّع، وتُحدث تأثيرًا ملموسًا وقابلًا للقياس.

وقال نادر باسلار، المدير العام لشركة "كود 81": "تُعدّ الشراكات الاستراتيجية مثل هذه عنصرًا أساسيًا في دفع رؤية دولة الإمارات الرقمية وبناء منظومة مترابطة وموثوقة. في شركة ’كود 81‘، ننتقل من مرحلة الاستراتيجية إلى التنفيذ عبر تصميم منصات رقمية ذكية وقابلة للتوسّع تُحوّل الرؤى إلى أثر ملموس قابل للقياس. ومن خلال منصة التجارب الرقمية المتقدمة لشركة Liferay والبنية التحتية العالمية المستوى لشركة ’مورو‘، نتطلع إلى تمكين المؤسسات من تسريع الابتكار، وتعزيز الثقة الرقمية، والمساهمة في تشكيل اقتصاد المستقبل في دولة الإمارات".

ومن جهته قال مسلّم دلاتي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفرنسا في شركة Liferay: "أصبحت التجارب الرقمية المتمحورة حول المتعاملين والمخصصة بدرجة عالية محورًا رئيسيًا في تشكيل مستقبل المنطقة الرقمي. وتُعد منصة Liferay DXP – وهي منصة مفتوحة المصدر، مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقابلة للتشغيل السحابي – حلاً متكاملاً يربط الأنظمة القائمة ويوحّد المحتوى والبيانات عبر البيئات المختلفة لتقديم خدمات آمنة وقابلة للتوسع. ومن خلال شراكتنا مع ’مورو‘ و’كود 81‘، سنعمل على تطوير أطر رقمية مرنة وجاهزة للمستقبل تضع معايير جديدة للابتكار في مجال التجارب الرقمية على مستوى المنطقة".

وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية رؤية مشتركة تهدف إلى تمكين المؤسسات من خلال حلول متقدمة تجمع بين الابتكار والأمن والاستدامة. ومن خلال الاستفادة من الخبرات العالمية والقدرات المحلية، ستسهم الشراكة بدور محوري في دعم أجندة التحول الرقمي في دولة الإمارات، وتمكين قطاعي الأعمال والجهات الحكومية من تحقيق النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية في عالم يتّجه بخطى متسارعة نحو الرقمنة الشاملة.

نبذة عن كود 81

تأسست شركة كود 81 (إحدى شركات مجموعة غباش) في عام 2023، وهي منظمة مرنة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، تلتزم بتمكين المفكرين وتطوير البرمجيات من أجل مستقبل أفضل. تُعد كود 81 من الشركات الرائدة في تطوير حلول مبتكرة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتطوير التطبيقات، والأتمتة، والتكامل، ويضم فريق كود 81 أكثر من 90 متخصصًا في تقديم خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتطوير أنظمة إدارة علاقات العملاء، ومنهجيات التطبيقات المنخفضة أو بدون برمجة.

من خلال تعزيز ثقافة المرونة، وتبني منهجيات مبتكرة، وبناء شراكات استراتيجية، والاستفادة من وجهات نظر متنوعة، تقدم كود 81 حلولًا مخصصة لقطاعات الحكومة والبنوك والخدمات المالية،والتعليم، والرعاية الصحية، والاتصالات. بدءًا من الاستراتيجية وحتى التنفيذ، تعمل كود 81 جنبًا إلى جنب مع عملائها لتسريع التحول الرقمي وتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.

