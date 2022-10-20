بإطلالاته الخلابة على البحر وأفق مدينة الدوحة

المشروع عبارة عن شراكة بين "قطيفان للمشاريع و"دار الأركان العالمية " في الدوحة

Les Vagues هو أول مشروع سكني من تصميم إيلي صعب في قطر

جميع الشقق السكنية في المشروع تطل على الواجهة البحرية والمرسى وأفق الدوحة

الدوحة، قطر: أعلنت “دار الأركان العالمية"،الشركة العقارية الرائدة في المملكة العربية السعودية، عن الإطلاق الرسمي لمبيعات مساكن مشروع Les Vagues من إيلي صعب في جزيرة قطيفان الشمالية بالتعاون مع شركة "قطيفان للمشاريع"، الشركة القطرية الرائدة في مجال التطوير العقاري والمملوكة بالكامل من قبل "كتارا للضيافة".

يُرسي المشروع السكني Les Vaguesمن إيلي صعب، بتكلفة مليار ريال قطري، معايير جديدة وراقية للمعيشة الفاخرة في الدوحة بتصميمه المعماري الذي يعزز سحر وجاذبية أسلوب المعيشة على الواجهة البحرية. وتضم وحداته السكنية شققاً بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث، وتحتوي جميعها على تراسات تطل مباشرة على البحر والمرسى وأفق الدوحة، مما يجعله المشروع السكني الأرقى في البلاد.

وقد تم الإعلان عن إطلاق المبيعات خلال حدث أقيم في الدوحة في 19 أكتوبر بحضور سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة "قطيفان للمشاريع"؛ ويوسف الشيلاش، رئيس مجلس إدارة "دار الأركان"؛ وزياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار الأركان العالمية"؛ ومصمم الأزياء المشهور عالمياً إيلي صعب الذي صمم الديكورات الداخلية للشقق السكنية.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة "قطيفان للمشاريع": "يعكس التعاون مع ’ دار الأركان العالمية‘ تضافر الجهود المشتركة في تطوير جزيرة قطيفان الشمالية وجعلها وجهة مفضّلة للعملاء من جميع أنحاء العالم، وذلك لما تحتضنه من عروض استثنائية في المعيشة والترفيه والتجزئة. ومع إطلاق مبيعات Les Vagues، نتوقع إقبالاً واسع النطاق من المجتمع المحلي والمستثمرين الدوليين عليه باعتباره أحد أكثر المشاريع السكنية تميزاً وجاذبية على الجزيرة، الأمر الذي سيعزز من مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة عالمياً".

وبهذه المناسبة، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار الأركان العالمية": "إننا نستهلّ دخولنا إلى قطر بأكثر المشاريع السكنية استثنائية في العاصمة الدوحة. هذا ويتزامن إطلاق المبيعات في مشروع Les Vagues مع بروز قطر كإحدى أكثر الوجهات الاستثمارية رواجاً في المنطقة مع ظهور العديد من التوجهات الإيجابية والجذابة التي تساهم في صياغة سوقها العقاري المزدهر".

وخلال الحدث، قال إيلي صعب: “يسعدنا العمل مع ’دار الأركان العالمية ‘ في مشروع Les Vagues الذي يعتبر عنواناً جديداً للحياة العصرية وهو مشروعنا الأول في قطر، وقد تم تصميمه بدقة وعناية ليكون مكمّلاً للحياة الفاخرة في جزيرة قطيفان الشمالية. وإننا على ثقة تامة بأن هذا المشروع الجديد سوف يجذب العملاء المميزين من جميع أنحاء العالم ممن يبحثون عن مساحات معيشية راقية ذات إطلالات خلابة على الواجهة البحرية".

تمتد جزيرة قطيفان الشمالية على مساحة 1,3 مليون كيلومتر مربع، وهي مصممة خصيصاً لتكون وجهة الترفيه والرفاهية المستقبلية في قطر. وستضم هذه الجزيرة المميزة - المستوحاة من الثقافة والطبيعة الغنية للمنطقة - حديقة ألعاب مائية حافلة بالتشويق والمتعة، وفندقاً فاخراً، ووحدات سكنية لا يضاهيها مثيل، وخيارات استثنائية للبيع بالتجزئة، فضلاً عن مرافق عالمية المستوى تجعل من الجزيرة مجتمعاً حيوياً وجذاباً.

مكامن القوة

أهم 10 أسباب للاستثمار في قطر:

1. عملة البلاد واقتصادها مستقران وهي إحدى الدول التي تتمتع بأعلى ناتج محلي إجمالي للفرد على مستوى العالم

2. بيئة عمل مزدهرة مع ملكية تجارية بنسبة 100% للوافدين والمستثمرين الأجانب

3. تستثمر الحكومة 200 مليار دولار أمريكي في البنية التحتية

4. واحدة من أكثر البلدان أماناً في العالم وفقاً لمؤشر الجريمة على موقع نوميبو

5. مطار دولي عالي المستوى وشركة طيران وطنية رائدة على مستوى العالم تسيّر رحلاتها إلى أكثر من 150 وجهة

6. نظام رعاية صحية عالي الجودة يعتمد على البحث والتطوير

7. تُصنَّف على أنها الرابعة عالمياً والأولى عربياً من حيث جودة التعليم

8. إعفاء تام من ضرائب الدخل العقاري مع أقل رسوم لتسجيل التملك الحر في المنطقة

9. منح تصاريح الإقامة عند الاستثمار العقاري بقيمة 200,000 دولار أمريكي

10. يمكن لمواطني 95 دولة دخول قطر دون تأشيرة

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