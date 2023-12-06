دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت داماك العقارية، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري الفاخر في المنطقة، أن أعمال البناء في مشروع داماك لاجونز تحرز تقدماً متسارعاً، بالتزامن مع حصوله على "شهادةLEED " البلاتينية، كأول مجتمع سكني رئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة ينال هذه الجائزة ضمن برنامج "الريادة في الطاقة والتصميم البيئي" حسب تصنيف المدن والمجتمعات، كما تتزامن أيضاً مع "عام الاستدامة" في دولة الإمارات العربية المتحدة واستضافتها لمؤتمر الأطراف (COP 28).

وسيضم هذا المشروع الضخم، الذي هو قيد الإنشاء حالياً والمستوحى من بيئة البحر الأبيض المتوسط، منازل وفلل فاخرة تحيط بها البحيرات الزرقاء الكريستالية والشواطئ الرملية البيضاء والجزر الاستوائية.

وتأكيداً على التزامها الراسخ بتطبيق أعلى معايير الاستدامة في جميع عملياتها، تسعى داماك عبر هذا المشروع إلى إعادة تعريف الحياة الحضرية، من خلال التركيز على الإنسان والبيئة أولاً، بالإضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات المستدامة والمسؤولة اجتماعياً. يتمحور هذا الأمر حول ثمانية مبادئ رئيسية للاستدامة وهي: الاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي الغني، والانبعاثات المنخفضة، وكفاءة الموارد، والتنقل المستدام، والمدينة الذكية، والتنوع والمساواة، والصحة والرفاهية. كما أن تحسين جودة الأراضي، وكفاءة استخدام المياه والطاقة، وتحويل النفايات وإدارتها، وإعادة التدوير، تعد أولوية قصوى في استدامة هذا المشروع.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في داماك العقارية: "كشركة رائدة في قطاع التطوير العقاري الفاخر في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، تقع على عاتقنا، في داماك، مسؤولية كبيرة، وتحتم علينا أن نكون في طليعة الشركات التي تقود الجهود نحو تطبيق الاستدامة في هذا القطاع. وتماشياً مع ذلك، فقد عززنا التزامنا بتبني الاستدامة في جميع جوانب أعمالنا، كي نساهم بشكلٍ فعال في رسم مستقبلٍ أفضل، من خلال البناء المستدام.

"تتمثل رؤيتنا في مشروع داماك لاجونز في توفير منازل صديقة للبيئة، ضمن مجتمعٍ سكني متكامل يوفر للسكان أرقى أساليب الحياة الهادئة. في هذا الصدد، أولينا اهتماماً كبيراً للبصمة البيئية الشاملة للمشروع مع التركيز على الكفاءة في استخدام الموارد. ويسعدنا أن يكون مجتمع داماك لاجونز أول مجتمع سكني رئيسي يحصل على شهادة LEED البلاتينية للمجتمعات في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع ’عام الاستدامة‘".

يتميز هذا المجتمع الذي يحمل بصمة كربونية منخفضة، بتصميم صديق للبيئة، وبنية تحتية تعمل بالطاقة الشمسية النظيفة، ومساحات زرقاء ومسطحات خضراء، وبالتنوع البيولوجي، والاعتماد على حلول الزراعة المائية، كما يضم أنظمة متطورة لمعالجة شبكات مياه الصرف الصحي وإعادة تدوير المياه والاستفادة منها في أنظمة الري بنسبة 100%. فضلاً عن وجود أنظمة ذكية لإدارة النفايات، وأسطول من المركبات الصديقة للبيئة لنقل السكان والزوار ضمن المجتمع السكني وخارجه.

أدى التصميم المبتكر لمشروع لاجونز والذي يستند إلى تقييمات دورة الحياة الكاملة، إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً في جميع المباني. بالإضافة إلى ذلك، تم دمج الممرات الخضراء والبحيرات الزرقاء وعناصر أخرى في التصميم، لتعزيز تجربة المعيشة وتقليل التأثيرات المناخية التي قد تنجم عنها. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يشهد هذا المجتمع السكني انخفاضاً في درجات الحرارة مقارنةً بباقي المناطق في المدينة.

يتألف "داماك لاغونز" من 11 مجمع سكني مستوحاة في تصاميمها من أشهر المدن والمعالم السياحية التي تقع في حوض البحر الأبيض المتوسط وهي: فينيسيا، والمغرب، وسانتوريني، وكوستا برافا، ونيس، ومالطا، وإبيزا، وميكونوس، ومونت كارلو، وماربيا، وبورتوفينو. يضم كل مجمع مرافق خدمية وترفيهية، ومراكز مخصصة للأعمال والاجتماعات، ومزارع مائية، ومعارض فنية، ومسارات للركض وممارسة الأنشطة البدنية، ودور سينما خارجية، ومناطق مغامرات، وأسواق، ومراكز صحية، ومتاجر ومنافذ للمأكولات والمشروبات، ومنتزه الواقع الافتراضي التعليمي، ودور حضانة، ومكتبة، وغيرها.

يعد معيار LEED (الريادة في الطاقة والتصميم البيئي)، الذي وضعه "المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء" منذ أكثر من 30 عاماً، الأكثر اعتماداً في مختلف دول العالم من حيث تصنيف المباني الخضراء. يعيش الناس، اليوم، في أكثر من 180 دولة تضم مباني ومجتمعات ومدن معتمدة من قبل (LEED) وتخضع لأعلى معايير الصحة والمناخ والاستدامة وجودة الحياة. ووفقاً للأبحاث، فإن المباني الحاصلة على شهادة LEED تحظى بمتوسط إيجارات هو الأعلى عالمياً، في حين أن معدلات إيجار الوحدات السكنية تتراوح عادةً من المتوسط إلى 20% فوق المتوسط، كما نسبة إشغال الأبنية الخضراء تزيد بنحو 4% عن الأبنية التقليدية، لذا من المتوقع أن تعزز شهادة LEED البلاتينية من ارتفاع حجم الإقبال على العقارات في مجتمع داماك لاجونز.

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نبذة عن داماك

تتبوأ "داماك العقارية" و"داماك إنترناشونال" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنتا خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، وسعت داماك أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، والعراق، والمالديف، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم نحو 46,000 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات منازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي، و كافالي، وجست كافالي، وزهير مراد، ودي جريسوغونو، وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية وداماك إنترناشونال على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.