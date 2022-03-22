دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت ("الإمارات دبي الوطني ريت أو الصندوق")، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن حصول مبنى "ذا إيدج" المكتبي، أكبر أصولها من حيث القيمة في محفظتها والذي يقع في مدينة دبي للإنترنت، على شهادة الفئة الذهبية في اعتماد الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة (LEED Gold) للبناء الجديد.

ويعتبر نظام LEED (الريادة في الطاقة والتصميم البيئي) من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC) الأكثر استخداماً في العالم وشهادة دولية للتميز. وتُمنح هذه الشهادة تقديراً لممارسات التصميم والبناء والعمليات التي تعمل على تحسين البيئة وصحة الإنسان، وجعل العالم أكثر استدامة.

وفي هذا الصدد، قال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: "تتيح شهادة المباني الخضراء للشركات العمل بشكل أكثر استدامة وتوفر مكان عمل أكثر صحة وأمانًا وراحة. نحن في شركة الإمارات دبي الوطني ريت ملتزمون بحماية البيئة المحلية، تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات لجعل دبي مدينة مستدامة، من خلال اعتماد ممارسات مستدامة عبر محفظتنا لتقليل أثر البصمة البيئية لأصولنا. إن تنفيذ الحلول الصديقة للبيئة في مبنى ذا إيدج هو مجرد بداية رحلتنا، حيث نخطط لتطبيق استراتيجيات مماثلة عبر أصولنا لنصبح مثالاً يحتذى به للاستدامة في العقارات."

ويمثل حصول مبنى ذا إيدج على شهادة LEED الذهبية دليلاً على اهتمام الإدارة بتحقيق الاستدامة للمباني التي استفادت من التصميم والبناء الأولي الموفر للطاقة. ومن خلال استخدام المبادرات والحلول الصديقة للبيئة في مجالات تشمل الطاقة والمياه وإدارة النفايات وجودة البيئة الداخلية وغيرها، يستهلك المبنى طاقة أقل بنسبة 25٪ إلى 30٪ مقارنة بالمباني التقليدية في جميع أنحاء العالم.

من جانبه، قال خيسوس جوتيريز، رئيس قسم كفاءة الطاقة في شركة "إنجي سوليوشنز":"نهنئ شركة الإمارات دبي الوطني ريت على العمل الرائع الذي يمهد الطريق لتحقيق الاستدامة البيئية في المباني التجارية الأخرى في دولة الإمارات. إن حصول "ريت" على هذه الشهادة ليست فقط دليلًا على التزامها بضمان عمليات البناء المستدامة عبر أصولها، ولكنها أيضاً بمثابة مثال حقيقي على كيفية تعاون أصحاب المصلحة على المستوى المحلي في تحقيق الأهداف الوطنية مثل استراتيجية دولة الإمارات التي تستهدف الوصول لصفر انبعاثات بحلول عام 2050."

بدوره، قال ماهر سويد، الشريك الإداري لشركة "سويد آند سويد": "يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا المشروع الرائع والذي هو نتيجة طبيعية للطريقة نعمل من خلالها في "سويد آند سويد" بتطبيق ممارسات التفكير الذكية والمستدامة خلال عملية التصميم والبناء بأكملها. إن الحصول على شهادة LEED هو شهادة على التزامنا المشترك مع شركة الإمارات دبي الوطني ريت لتوفير مساحات مريحة، وصحية للعمل، والرفاهية، والعيش. ونظراً للدور الرئيسي الذي تلعبه المباني التجارية في الاستدامة البيئية، فمن الأهمية بمكان بالنسبة لنا أن نواصل العمل معاً لخلق مستقبل أكثر استدامة للجميع في دولة الإمارات."

وقال ماهيش رامانوجام، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء: “نعمل باستمرار على إحداث تحول في مبانينا ومساحاتنا. وفي هذا الإطار، أظهرت شركة الإمارات دبي الوطني ريت قيمة مضافة أخرى من خلال حصولها على شهادة LEED بقيادة استثنائية في إعادة تشكيل السوق. ويعزى نجاح شهادتنا LEED للأبنية الخضراء إلى شراكة ودعم أولئك الملتزمين بتطوير المباني الخضراء والاستدامة. إن الحصول على كل شهادة LEED جديدة تقربنا خطوة من إحداث ثورة في المساحات التي نعيش فيها بما فيها المساحات المخصصة للعمل والترفيه والعيش."

إن الحصول على شهادة LEED هي دليل على أن المباني تتخطى حدودها لضمان تشييد المساحة وتشغيلها بأعلى مستوى من الاستدامة. واعتباراً من عام 2021، شارك 110.000 مشروع في LEED، والتي تضم 24 مليار قدم مربع من المساحات المسجلة والمعتمدة من LEED في جميع أنحاء العالم.

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لمزيد من المعلومات:

شركة الإمارات دبي الوطني «ريت-REIT» (علاقات المستثمرين)

منى زهر الدين

ENBDREITIR@EmiratesNBD.com

+971 (0) 4 509 3034

إنستينكتيف بارتنرز (العلاقات العامة)

بشار الرفوع

Bashar.alrfooh@instinctif.com

+971 (0) 55 6961650

نبذة عن شركة الإمارات دبي الوطني ريت

تُعتبر شركة الإمارات دبي الوطني ريت (سي إي آي سي) المحدودة شركة استثمار مغلقة أسسها مدير الصندوق للاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وليست هناك مدة محددة لشركة الإمارات دبي الوطني ريت، وقد أسسها مدير الصندوق في مركز دبي المالي العالمي بتاريخ 18 يوليو 2016 بموجب قانون الشركات رقم 2 لعام 2009 باسم "صندوق الإمارات العقاري المحدود" برقم التسجيل 2209. وبعد ذلك، تم تغيير اسم الصندوق ليصبح "شركة الإمارات دبي الوطني ريت (سي إي آي سي) المحدودة". وتُصنف شركة الإمارات دبي الوطني ريت، بموجب القوانين واللوائح التنظيمية لسلطة دبي للخدمات المالية كصندوق عام، وصندوق محلي، وصندوق إسلامي، وصندوق عقاري وصندوق ائتمان للاستثمار العقاري. ويكمن الهدف الاستثماري الرئيسي لتأسيس شركة الإمارات دبي الوطني ريت في تحقيق عائدات الدخل وزيادة رأس المال من الأصول العقارية، وتخطط الشركة إلى تحقيق أهدافها من خلال الاستراتيجيات التالية: (1) عمليات الاستحواذ الحكيمة مع التركيز على تحقيق التنوع؛ (2) والإدارة الفاعلة للأصول وتعزيزها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.enbdreit.com

حول المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء

يلتزم مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC) بمستقبل صحي ومرن ومنصف للجميع من خلال تطوير المباني والمدن والمجتمعات الخضراء. ومنذ أكثر من 20 عاماً، يعمل المجلس على تطوير ممارسات المباني الخضراء من خلال LEED ، برنامج المباني الخضراء الأكثر استخداماَ في العالم. بدعم من آلاف الأعضاء والمتطوعين والشركاء، يوفر المجلس دورات تعليمية متميزة للمباني الخضراء ، وبرنامج اعتماد مهني صارم ، ويدعو إلى سياسات عامة فعالة. يعقد شبكة دولية من المباني الخضراء وقادة الاستدامة من خلال مؤتمر ومعرض Greenbuild الدولي السنوي، وبرامج التفكير المستقبلي، بما في ذلك مركز المدارس الخضراء. لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة usgbc.org ، ومتابعة صفحة المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء على Twitter و Facebookو Instagram و LinkedIn.

حول شركة إنجي سوليوشنز

تعد شركة "إنجي سوليوشنز" شريكاً للمدن والمجتمعات والصناعات في مجال خدمات الطاقة منخفضة الكربون. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، توفر "إنجي سوليوشنز" لعملائها المحليين أفضل الخبرات العالمية والإقليمية في الخدمات التقنية وحلول كفاءة الطاقة والرقمنة والطاقة المتجددة ضمن كافة أصناف مشاريع البنى التحتية والقطاعات.

وتلتزم الشركة بالاستثمار في البلدان التي تزاول عملها فيها عبر تمكين القوى العاملة المحلية، واعتماد وتطبيق المعارف والخبرات والحلول التقنية الذكية، وضمان دعم شركائها عبر إطلاق مشاريع عالية الكفاءة من حيث الطاقة.

تعتبر شركة "إنجي سوليوشنز" جزءًا من مجموعة "إنجي"، وهي مرجع عالمي في مجال الطاقة والخدمات منخفضة الكربون، وتتواجد في في 70 دولة مع أكثر من 171،100 موظف.

حول سويد آند سويد

سويد آند سويد هي شركة عقارية دولية حائزة على جوائز وتستهدف التطوير والاستثمار وتوفير فرص البناء المناسبة. ومن خلال مقرها الرئيسي في دبي، نجحت شركة سويد آند سويد في بناء سمعة مرموقة في تقديم مشاريع تجارية وسكنية ذات معايير دولية من الدرجة الأولى من خلال نهج شامل لجميع مراحل التطوير وفرص التوريد والتمويل والتنفيذ.

تواصل شركة سويد آند سويد تقديم أفضل الحلول في فئتها، من خلال التعاون مستأجرين من الشركات متعددة الجنسيات بما في ذلك: فيزا ، أوراكل ، ريد بول ، سناب شات، ساب ، تيسكو ، فوجيتسو ، جلاكسو سميث كلاين ، سابك ، بريستول مايرز سكويب، ماكجرو هيل ، وجونسون كونترولز ، وغيرها من الشركات.